Bazując na funkcji FormXtra.AI 8.3, Parascript wykonuje krok naprzód w zakresie inteligentnego przetwarzania dokumentów

Parascript FormXtra.AI 8.3, wykorzystując Smart Learning, zamienia skomplikowane, czasochłonne, kosztowne i podatne na błędy czynności powszechnie stosowane przy zaawansowanym przechwytywaniu na prostotę czasu obliczeniowego.

LONGMONT, stan Kolorado, 15 lutego 2022 r. /PRNewswire/ -- Spółka Parascript, która od ponad 25 lat oferuje wysoce efektywne rozwiązania w zakresie automatyzacji i przetwarza ponad 100 miliardów dokumentów rocznie, udostępniła dzisiaj nową wersję funkcji FormXtra.AI, która ponownie rozszerza wsparcie na potrzeby wysokowydajnego zintegrowanego przetwarzania danych (IDP), tym razem obejmując prawdziwie nieustrukturyzowane dane, takie jak umowy i inne dokumenty zawierające duże ilości tekstu, którym brakuje jednolitości.

„Jedną z potrzeb, o której wielokrotnie słyszeliśmy zarówno od partnerów, jak i klientów, jest możliwość zautomatyzowania analizy i ekstrakcji danych w nieustrukturyzowanych dokumentach, takich jak powszechnie występujące w dokumentach kredytowych i dokumentacji zdrowotnej - powiedział Greg Council, wiceprezes ds. marketingu i zarządzania produktem w Parascript.

Wraz z wydaniem 8.3 FormXtra.AI, Parascript wprowadza możliwe do wytrenowania parsowanie tekstu w oparciu o gramatykę przy użyciu technik przetwarzania języka naturalnego (NLP) w celu znalezienia niezbędnych informacji, często ukrytych w akapitach tekstu. Ze względu na to, że ta zdolność jest częścią Smart Learning, klienci korzystają z tej samej znaczącej redukcji w konfiguracji, optymalizacji i wdrożeniu. Poniżej kilka najważniejszych informacji:

Funkcja FormXtra.AI 8.3 została wzbogacona o możliwość pracy z niestrukturalnym tekstem i pismem odręcznym.

Czym jest tekst niestrukturalny? Jeśli kiedykolwiek widzieli Państwo polisę ubezpieczeniową lub drobny druk na umowie karty kredytowej, to właśnie natknęli się Państwo na informacje niestrukturalne. Jest to ten rodzaj ważnych informacji, które nie poddają się tradycyjnym technikom przechwytywania danych za pomocą lokalizacji lub słów kluczowych, które mogłyby określić ich położenie na stronie lub w dokumencie. Wykorzystując najnowsze technologie głębokiego uczenia maszynowego i NLP jako podstawę, klient zwyczajnie zaznacza dane docelowe na próbkach, natomiast system zajmuje się resztą. Algorytmy NLP automatycznie analizują dostarczone przykłady, interpretują typ i kontekst otaczający dane docelowe, wybierają optymalny schemat wyszukiwania w zależności od typu lokalizacji, formatu wartości i innych właściwości pól docelowych oraz uczą się, jak niezawodnie lokalizować podobne dane w dokumentach. Dla użytkowników oznacza to, że Parascript znacznie rozszerza rodzaje aplikacji i zakres dokumentów, które mogą być przetwarzane za pomocą FormXtra.AI.

SignatureXpert.AI jest całkowicie zintegrowany w ramach i z FormXtra.AI 8.3.

SignatureXpert.AI to produkt najnowszej generacji oparty na najbardziej innowacyjnych metodach i koncepcjach sztucznej inteligencji (AI) w analizie obrazu i rozpoznawaniu wzorów oraz bazujący na ponad 15-letnim doświadczeniu w lokalizacji i weryfikacji podpisów. Wynikiem tego jest prawdziwie transformacyjna, dokładniejsza niż ludzka, precyzyjna automatyzacja dla różnych zadań weryfikacji podpisów. SignatureXpert.AI pracuje z dokumentami o szerokim zakresie rozdzielczości (96 dpi - 300 dpi) i z powodzeniem lokalizuje podpisy docelowe na każdym rodzaju dokumentu, w tym również takie, które oprócz podpisów posiadają dane odręczne.

Do pozostałych ulepszeń i usprawnień należą:

Dodatkowe automatyczne generowanie stron dla dokumentów z polami pisanymi odręcznie. FormXtra.AI dysponuje szeregiem możliwości, które zmieniają żmudne zadania konfiguracji ekstrakcji danych w coś tak prostego jak naciśnięcie przycisku. Funkcjonalność automatycznego generowania stron została rozszerzona o możliwość pracy z dokumentami z pismem odręcznym. Wystarczy zaimportować próbki obrazów stron i powiązać z nimi prawidłowe wartości pól docelowych – oprogramowanie zajmuje się resztą.

dla dokumentów z polami pisanymi odręcznie. FormXtra.AI dysponuje szeregiem możliwości, które zmieniają żmudne zadania konfiguracji ekstrakcji danych w coś tak prostego jak naciśnięcie przycisku. Funkcjonalność automatycznego generowania stron została rozszerzona o możliwość pracy z dokumentami z pismem odręcznym. Wystarczy zaimportować próbki obrazów stron i powiązać z nimi prawidłowe wartości pól docelowych – oprogramowanie zajmuje się resztą. Dodano predefiniowany dokument, jak na przykład „faktury kanadyjskie", do zestawu definicji gotowych do użycia. Takie rozwiązanie poprawia użyteczność produktu i łatwość obsługi, ponieważ oferuje gotowe rozwiązanie dla szeroko stosowanego typu dokumentu ogólnego.

jak na przykład „faktury kanadyjskie", do zestawu definicji gotowych do użycia. Takie rozwiązanie poprawia użyteczność produktu i łatwość obsługi, ponieważ oferuje gotowe rozwiązanie dla szeroko stosowanego typu dokumentu ogólnego. Udoskonalona i poprawiona możliwość lokalizacji i rozpoznawania różnych typów pól - kwota, podpisy, data, numer karty kredytowej, numer VIN itd. - dzięki czemu zwiększa się wydajność i elastyczność podczas pracy z tymi polami. Obszary te nie są łatwe do zlokalizowania i odczytania z powodu różnorodności formatów, szerokiego kontekstu, niejednoznaczności przy interpretacji itd. Przetwarzanie dokumentów zawierających te miejsca może okazać się nie lada wyzwaniem, ponieważ mają one różne formy układu, niską jakość, skomplikowane tłom, itd.

Parascript prowadzi sprzedaż nie tylko oprogramowania, lecz rzeczywistych, sprawdzalnych wyników, które pozwalają firmom zaoszczędzić ponad 1 mld USD rocznie. Klienci wybierają Parascript, gdy zamierzają wykorzystać sztuczną inteligencję w celu uzyskania zoptymalizowanego rozwiązania do przechwytywania danych z najwyższym poziomem niezawodnej automatyzacji. Parascript może się pochwalić ponadtrzydziestoletnim doświadczeniem w stosowaniu sztucznej inteligencji do rozwiązywania złożonych problemów, automatyzując procesy związane z dokumentami, które obejmują ponad 100 miliardów dokumentów rocznie.

