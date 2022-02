Parascript ide o krok ďalej v inteligentnom spracovaní dokumentov s FormXtra.AI 8.3

Parascript FormXtra.AI 8.3 pomocou inteligentného učenia mení zložité, časovo náročné, nákladné a na chyby náchylné činnosti bežné s pokročilým zachytávaním do jednoduchého výpočtového času.

LONGMONT, Colorado, 16. februára 2022 /PRNewswire/-- Spoločnosť Parascript, ktorá už viac ako 25 rokov poskytuje vysokovýkonnú automatizáciu a ročne spracováva viac ako 100 miliárd dokumentov, dnes predstavila novú verziu FormXtra.AI, ktorá opäť rozširuje podporu pre potreby vysokovýkonného IDP, tentoraz na skutočne neštruktúrované údaje, ako sú zmluvy a iné dokumenty s veľkým množstvom textu, ktorým chýba jednotnosť.

„Jednou z potrieb, ktoré sme opakovane počuli od partnerov aj zákazníkov, je možnosť automatizovať analýzu a extrakciu údajov v neštruktúrovaných dokumentoch, ako je napríklad to, čo je bežné v rámci úverových dokumentov a zdravotných záznamov," povedal Greg Council, viceprezident pre marketing a produktový manažment v spoločnosti Parascript.

Vo verzii 8.3 aplikácie FormXtra.AI spoločnosť Parascript pridáva trénovateľnú analýzu textu založenú na gramatike s využitím techník spracovania prirodzeného jazyka (NLP) na nájdenie potrebných informácií, ktoré sú často skryté v odsekoch textu. Keďže táto schopnosť je súčasťou inteligentného učenia, zákazníci ťažia z rovnakého významného zníženia konfigurácie, optimalizácie a nasadenia. Tu je niekoľko dôležitých bodov:

FormXtra.AI 8.3 je vylepšená o schopnosť pracovať s neštruktúrovaným textom a rukopisom.

Čo je neštruktúrovaný text? Ak ste niekedy videli poistnú zmluvu alebo drobné písmo na zmluve o kreditnej karte, videli ste neštruktúrované informácie. Sú to druhy dôležitých informácií, ktoré nie sú vhodné pre tradičné techniky zachytávania údajov pomocou vyhľadávaní alebo kľúčových slov, ktoré by mohli špecifikovať ich umiestnenie na stránke alebo dokumente. Zákazník, ktorý využíva nové technológie hĺbkového strojového učenia a NLP, jednoducho označuje cieľové údaje na vzorkách a systém sa postará o zvyšok. Algoritmy NLP automaticky analyzujú poskytnuté príklady, interpretujú typ a kontext okolo cieľových údajov, vyberajú optimálnu schému trénovania v závislosti od typu umiestnenia, formátu hodnôt a iných vlastností cieľových polí a učia sa, ako spoľahlivo vyhľadávať podobné údaje v dokumentoch. Pre používateľov to znamená, že Parascript výrazne rozširuje typy aplikácií a rozsah dokumentov, ktoré možno spracovať pomocou FormXtra.AI.

SignatureXpert.AI je plne integrovaný do a s FormXtra.AI 8.3.

SignatureXpert.AI je produkt novej generácie založený na najinovatívnejších metódach a prístupoch umelej inteligencie (AI) v oblasti analýzy obrazu a rozpoznávania vzorov a vychádza z viac ako 15 rokov skúseností s vyhľadávaním a overovaním podpisov. Výsledkom je skutočne transformačná automatizácia rôznych úloh overovania podpisov, ktorá je presnejšia ako ľudská. SignatureXpert.AI spolupracuje s dokumentmi so širokým rozsahom rozlíšenia (96 dpi – 300 dpi) a úspešne vyhľadáva cieľové podpisy v akomkoľvek type dokumentu vrátane tých, ktoré majú okrem skutočných podpisov aj ručne písané údaje.

Ďalšie vylepšenia:

Pridané automatické generovanie stránok pre dokumenty s ručne písanými poľami. FormXtra.AI má niekoľko funkcií, ktoré menia náročné úlohy konfigurácie extrakcie údajov na niečo také jednoduché ako je stlačenie tlačidla. Funkcia automatického generovania stránok bola teraz rozšírená o možnosť pracovať s ručne písanými dokumentmi. Jednoducho importujte vzorky obrázkov stránok a súvisiace správne hodnoty cieľových polí na nich – softvér sa postará o zvyšok.

pre dokumenty s ručne písanými poľami. FormXtra.AI má niekoľko funkcií, ktoré menia náročné úlohy konfigurácie extrakcie údajov na niečo také jednoduché ako je stlačenie tlačidla. Funkcia automatického generovania stránok bola teraz rozšírená o možnosť pracovať s ručne písanými dokumentmi. Jednoducho importujte vzorky obrázkov stránok a súvisiace správne hodnoty cieľových polí na nich – softvér sa postará o zvyšok. Pridané vopred definované dokumenty, ako napríklad kanadské faktúry, do hotovej zbierky definícií. To zlepšuje využiteľnosť produktu a používateľskú prívetivosť, pretože ponúka vyladené hotové riešenie pre široko používaný generický typ dokumentu.

ako napríklad , do hotovej zbierky definícií. To zlepšuje využiteľnosť produktu a používateľskú prívetivosť, pretože ponúka vyladené hotové riešenie pre široko používaný generický typ dokumentu. Vylepšené možnosti vyhľadávania a rozpoznávania pre rôzne typy polí – suma, iniciály, dátum, číslo kreditnej karty, číslo VIN atď. – aby sa zlepšila efektivita a flexibilita pri práci s týmito poliami. Tieto polia nie je možné ľahko vyhľadať a čítať z dôvodu rôznorodosti formátov, širokému kontextu, nejednoznačnosti pri interpretácii atď. Spracovanie dokumentov, ktoré obsahujú tieto polia, môže byť dosť náročné, pretože majú rôzne formy usporiadania textu, nízku kvalitu, zložité pozadie atď.

O Parascript

Spoločnosť Parascript predáva nielen softvér, ale aj skutočné a overiteľné výsledky, ktoré spoločnostiam ušetria viac ako 1 mld. USD ročne. Zákazníci si vyberajú spoločnosť Parascript, keď chcú použiť aplikovanú umelú inteligenciu na dosiahnutie optimalizovaného riešenia na zachytávanie údajov s najvyššími úrovňami spoľahlivej automatizácie. Spoločnosť Parascript má viac ako tri desaťročia skúseností s používaním umelej inteligencie na riešenie zložitých problémov, automatizáciu procesov zameraných na dokumenty, ktoré ročne zahŕňajú viac ako 100 miliárd dokumentov. Zautomatizovali sme poštový sektor, komerčné podateľne, vládne voľby, platby a stovky ďalších procesov. Navštívte Parascript.

