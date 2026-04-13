Beatbot annonce la vente libre de l'AquaSense X : Le premier robot de piscine au monde doté d'une station d'auto-nettoyage

Arrivant juste à temps pour l'ouverture de la saison des piscines, ce produit lauréat de l'iF DESIGN AWARD évite le nettoyage manuel des filtres et est à l'affiche d'une série de promotions exclusives pour le printemps

BERLIN, 13 avril 2026 /PRNewswire/ -- Beatbot, leader mondial de la robotique de piscine intelligente, donne le coup d'envoi de la saison d'ouverture des piscines avec la vente ouverte de son très attendu écosystème AquaSense X et des économies exclusives sur l'ensemble de sa gamme innovante. Alliant un nettoyage autonome hautement performant à une maintenance intégrée après chaque cycle, l'AquaSense X de Beatbot simplifie l'entretien de la piscine pour assurer une transition en douceur entre l'ouverture printanière et un entretien estival sans effort.

AquaSense X

« L'écosystème AquaSense X de Beatbot a été conçu pour éviter définitivement le nettoyage fastidieux des robots grâce à une véritable autonomie », a déclaré Jimmy Hu, vice-président de Beatbot. « En intégrant un robot nettoyeur de piscine perfectionné et doté d'une IA à notre station d'accueil autonettoyante, première du genre, nous repoussons les limites de l'entretien moderne des piscines, en permettant au processus de nettoyage d'être entièrement mains libres tout au long de l'été. »

L'écosystème AquaSense X : Nettoyage facile pour une clarté tout au long de la saison

Dévoilé pour la première fois au CES 2026, l'AquaSense X est équipé pour gérer les débris importants et l'accumulation d'algues pendant la saison hivernale.

Navigation intelligente : Alimenté par les technologies Beatbot AI 2.0 et HybridSense™ AI Vision , le robot identifie jusqu'à 40 types de débris, navigue avec précision dans les piscines complexes à plusieurs niveaux et offre une couverture complète sur l'ensemble des plateformes pour des performances de nettoyage constantes.

: Alimenté par les technologies et , le robot identifie jusqu'à 40 types de débris, navigue avec précision dans les piscines complexes à plusieurs niveaux et offre une couverture complète sur l'ensemble des plateformes pour des performances de nettoyage constantes. Nettoyage 5 en 1 : Le système s'attaque aux sols, aux murs, aux conduites d'eau et à la surface de l'eau tout en clarifiant l'eau pour une finition impeccable et un retour en toute sécurité.

Le système s'attaque aux sols, aux murs, aux conduites d'eau et à la surface de l'eau tout en clarifiant l'eau pour une finition impeccable et un retour en toute sécurité. Intégration de la maison intelligente : Comprend une intégration de commande vocale mains libres, une première dans le secteur, pour Google Home, Alexa et Siri.

La station de nettoyage AstroRinse

Ce qui distingue véritablement cet écosystème, c'est l'AstroRinse Cleaning Station, la première station d'accueil autonettoyante au monde pour la robotique de piscine. Grâce à son bac de 22 litres pouvant contenir les débris générés par jusqu'à deux cycles de nettoyage complets par semaine, il vous évite d'avoir à nettoyer manuellement pendant deux mois.

Une fois le robot à quai, la station active automatiquement le processus de nettoyage du filtre pendant trois minutes à l'aide d'une buse d'eau rotative à haute pression, avant de se recharger pour la session suivante. Les capteurs embarqués surveillent l'état de fonctionnement en temps réel pour garantir des performances de pointe constantes et offrir une expérience conviviale avec un minimum d'intervention de la part de l'utilisateur.

Prix et offres d'ouverture de la piscine

L' AquaSense X est maintenant disponible en prévente au prix de 4 250 € sur le site officiel de Beatbot et sur Amazon.

Juste à temps pour la journée nationale d'ouverture des piscines, le 25 avril, Beatbot propose des économies exclusives sur l'ensemble de sa gamme. Valable jusqu'au 26 avril, les meilleures offres comprennent

Beatbot Sora 70 - Ce nouveau modèle, dont le lancement est prévu en 2026, allie des performances de nettoyage haut de gamme à un excellent rapport qualité-prix pour un large éventail de propriétaires de piscines. Il est équipé de deux jets JetPulse™ pour le nettoyage de surface, du système de détection d'obstacles SonicSense™ qui s'adapte à différentes configurations et conceptions de piscines, d'une puissance de nettoyage 4-en-1 et d'une profondeur d'accès minimale de 20 cm pour une couverture complète. PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : 1 499 € Promotion d'ouverture de la piscine : 240 € de réduction (1 259 €)

- Ce nouveau modèle, dont le lancement est prévu en 2026, allie des performances de nettoyage haut de gamme à un excellent rapport qualité-prix pour un large éventail de propriétaires de piscines. Il est équipé de deux jets JetPulse™ pour le nettoyage de surface, du système de détection d'obstacles SonicSense™ qui s'adapte à différentes configurations et conceptions de piscines, d'une puissance de nettoyage 4-en-1 et d'une profondeur d'accès minimale de 20 cm pour une couverture complète. PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : 1 499 €

Beatbot Sora 30 - Issu de la même famille Sora, ce lauréat de l'iF DESIGN AWARD 2026 est doté d'une puissance d'aspiration de 25 700 LPH et d'une batterie de 10 000 mAh qui permet de nettoyer jusqu'à 5 heures, ainsi que d'un système intelligent de stationnement sur la surface de l'eau pour faciliter la récupération. PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : 899 € Promotion pour l'ouverture de la piscine : 140 € de réduction (759 €)

- Issu de la même famille Sora, ce lauréat de l'iF DESIGN AWARD 2026 est doté d'une puissance d'aspiration de 25 700 LPH et d'une batterie de 10 000 mAh qui permet de nettoyer jusqu'à 5 heures, ainsi que d'un système intelligent de stationnement sur la surface de l'eau pour faciliter la récupération. PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : 899 €

Beatbot Sora 10 - Le tout nouveau Sora 10 est le modèle d'entrée de gamme le plus abordable de la marque à ce jour. Il a été conçu pour offrir des performances exceptionnelles, un entretien simplifié et un design moderne et dynamique. PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : 699 € Promotion pour l'ouverture de la piscine : 140 € de réduction (559 €)

- Le tout nouveau Sora 10 est le modèle d'entrée de gamme le plus abordable de la marque à ce jour. Il a été conçu pour offrir des performances exceptionnelles, un entretien simplifié et un design moderne et dynamique. PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : 699 €

Betabot AquaSense 2 Pro - Le robot nettoyeur de piscine 5 en 1 le plus performant du marché utilise un système de navigation avancé et une télécommande intelligente basée sur une application pour nettoyer sans effort les surfaces, récurer la ligne d'eau, nettoyer le sol et les parois, et clarifier l'eau. PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : 2 699 € Promotion d'ouverture de la piscine : 700 € de réduction (1 999 €)

- Le robot nettoyeur de piscine 5 en 1 le plus performant du marché utilise un système de navigation avancé et une télécommande intelligente basée sur une application pour nettoyer sans effort les surfaces, récurer la ligne d'eau, nettoyer le sol et les parois, et clarifier l'eau. PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : 2 699 €

Beatbot iSkim Ultra - Premier skimmer intelligent au monde, l'iSkim Ultra est doté d'un système de navigation basé sur l'intelligence artificielle, d'un système de recharge solaire et par batterie, ainsi que d'une technologie avancée d'élimination des débris, pour un nettoyage de piscine d'une qualité supérieure. Équipé du système de clarification ClearWater™, d'un grand filtre de 9 litres et d'un système de brosses complet, ce robot assure un nettoyage en profondeur. PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : 999 € Promotion d'ouverture de la piscine : 749 € de réduction (250 €)

- Premier skimmer intelligent au monde, l'iSkim Ultra est doté d'un système de navigation basé sur l'intelligence artificielle, d'un système de recharge solaire et par batterie, ainsi que d'une technologie avancée d'élimination des débris, pour un nettoyage de piscine d'une qualité supérieure. Équipé du système de clarification ClearWater™, d'un grand filtre de 9 litres et d'un système de brosses complet, ce robot assure un nettoyage en profondeur. PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : 999 €

À propos de Beatbot

Beatbot est l'une des marques mondiales de robots nettoyeurs de piscines qui affiche la croissance la plus rapide. Grâce à une innovation continue, elle aide les utilisateurs à profiter pleinement de leur piscine et à enrichir leur vie de tous les jours.

Au service de sa mission : réinventer l'entretien des piscines par l'intelligence et le design, Beatbot détient environ 500 brevets (accordés ou déposés) et s'appuie sur une équipe composée à 60 % d'experts en recherche et développement. L'entreprise est à l'origine de technologies d'automatisation avancées qui sont faciles à mettre en œuvre, intelligentes et parfaitement conçues. En promouvant une nouvelle qualité de vie, Beatbot laisse sa technologie passer au second plan pour rendre aux utilisateurs leur temps, leur assurance et leur fierté.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2954733/AquaSense_X.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2854174/5912267/Beatbot_logo.jpg