Beatbot kündigt den Verkaufsstart des AquaSense X an: Der weltweit erste Poolroboter mit selbstreinigender Ladestation

Pünktlich zur Eröffnung der Poolsaison kommt der Gewinner des iF DESIGN AWARD auf den Markt, der die manuelle Filterreinigung überflüssig macht und eine Reihe exklusiver Frühlingsangebote anführt

BERLIN, 14. April 2026 /PRNewswire/ -- Beatbot, ein weltweit führender Anbieter von intelligenter Pool-Robotik, läutet die Saison für die Pooleröffnung mit dem Verkaufsstart seines mit Spannung erwarteten AquaSense X-Ökosystems und exklusiven Rabatten auf sein gesamtes innovatives Sortiment ein. Der Beatbot AquaSense X vereint leistungsstarke autonome Reinigung mit integrierter Wartung nach dem Reinigungszyklus und vereinfacht so die Poolpflege, um einen nahtlosen Übergang von der Frühjahrseröffnung zur mühelosen Sommerpflege zu gewährleisten.

AquaSense X

„Das Beatbot AquaSense X-Ökosystem wurde entwickelt, um zeitaufwändige Reinigungsarbeiten durch Roboter endgültig zu eliminieren und echte Autonomie nach dem Prinzip ‚Einmal einstellen und vergessen' zu ermöglichen", sagte Jimmy Hu, VP bei Beatbot. „Durch die Kombination eines hochmodernen, KI-gesteuerten Poolreinigungsroboters mit unserer einzigartigen, selbstreinigenden Dockingstation setzen wir neue Maßstäbe in der modernen Poolpflege und ermöglichen so den ganzen Sommer über eine vollständig automatische Reinigung."

Das AquaSense-X-Ökosystem: Mühelose Reinigung für kristallklares Wasser die ganze Saison über

Der AquaSense X, der erstmals auf der CES 2026 vorgestellt wurde, ist für starke Verschmutzungen und Algenbewuchs im Winter ausgelegt.

Intelligente Navigation : Dank Beatbot AI 2.0 und der Technologie HybridSense™ AI Vision erkennt der Roboter bis zu 40 Arten von Verschmutzungen, navigiert präzise durch komplexe mehrstufige Pools und sorgt für eine lückenlose Abdeckung aller Bereiche, um eine gleichbleibende Reinigungsleistung zu gewährleisten.

: Dank und der Technologie erkennt der Roboter bis zu 40 Arten von Verschmutzungen, navigiert präzise durch komplexe mehrstufige Pools und sorgt für eine lückenlose Abdeckung aller Bereiche, um eine gleichbleibende Reinigungsleistung zu gewährleisten. 5-in-1-Reinigung: Das System reinigt Böden, Wände, Wasserlinien und die Wasseroberfläche und klärt das Wasser für ein makelloses Ergebnis und einen sicheren Wiedereintritt.

Das System reinigt Böden, Wände, Wasserlinien und die Wasseroberfläche und klärt das Wasser für ein makelloses Ergebnis und einen sicheren Wiedereintritt. Smart Home Integration: Bietet die branchenweit erste Integration von freihändiger Sprachsteuerung für Google Home, Alexa und Siri.

Die AstroRinse-Reinigungsstation

Das eigentliche Alleinstellungsmerkmal des Ökosystems ist die AstroRinse-Reinigungsstation, die weltweit erste selbstreinigende Dockingstation für Poolroboter. Mit einem 22-Liter-Behälter, der Schmutz aus bis zu zwei vollständigen Reinigungszyklen pro Woche fasst, macht sie manuelles Reinigen für bis zu zwei Monate überflüssig.

Sobald der Roboter andockt, aktiviert die Station automatisch den dreiminütigen Filterreinigungsprozess mit einer rotierenden Hochdruck-Wasserdüse, bevor sie für den nächsten Einsatz aufgeladen wird. Integrierte Sensoren überwachen den Betriebsstatus in Echtzeit, um eine gleichbleibende Spitzenleistung zu gewährleisten und ein müheloses Erlebnis mit minimalem Benutzereingriff zu bieten.

Preise und Angebote zur Pool-Saison

Der AquaSense X ist ab sofort zu einem UVP von 4.250 € auf Beatbots offizieller Website und Amazon im Vorverkauf erhältlich.

Pünktlich zum National Pool Opening Day am 25. April bietet Beatbot exklusive Rabatte auf sein gesamtes Sortiment. Gültig bis zum 26. April, zu den Top-Angeboten gehören:

Beatbot Sora 70 - Ein neues Modell aus dem Jahr 2026, das hochwertige Reinigungsfunktionen mit einem außergewöhnlichen Preis-Leistungs-Verhältnis für eine breite Palette von Poolbesitzern kombiniert. Ausgestattet mit JetPulse™-Doppeldüsen für die Oberflächenreinigung, SonicSense™-Hindernisvermeidung zur Anpassung an unterschiedliche Poolkonstruktionen und -layouts, 4-in-1-Reinigungsleistung und einer geringen Eintauchtiefe von nur 20 cm für eine vollständige Abdeckung. UVP: 1.499 €. Saisonstart-Aktion: 240 € Rabatt (1.259 €)

- Ein neues Modell aus dem Jahr 2026, das hochwertige Reinigungsfunktionen mit einem außergewöhnlichen Preis-Leistungs-Verhältnis für eine breite Palette von Poolbesitzern kombiniert. Ausgestattet mit JetPulse™-Doppeldüsen für die Oberflächenreinigung, SonicSense™-Hindernisvermeidung zur Anpassung an unterschiedliche Poolkonstruktionen und -layouts, 4-in-1-Reinigungsleistung und einer geringen Eintauchtiefe von nur 20 cm für eine vollständige Abdeckung. UVP: 1.499 €.

Beatbot Sora 30 - Aus derselben Sora-Familie stammend, verfügt dieser Gewinner des iF DESIGN AWARD 2026 über eine Saugleistung von 25.700 l/h und einen 10.000-mAh-Akku, der bis zu 5 Stunden Reinigungszeit ermöglicht, sowie eine intelligente Parkfunktion an der Wasseroberfläche für einfaches Herausholen. UVP: 899 €. Saisonstart-Aktion: 140 € Rabatt (€759)

- Aus derselben Sora-Familie stammend, verfügt dieser Gewinner des iF DESIGN AWARD 2026 über eine Saugleistung von 25.700 l/h und einen 10.000-mAh-Akku, der bis zu 5 Stunden Reinigungszeit ermöglicht, sowie eine intelligente Parkfunktion an der Wasseroberfläche für einfaches Herausholen. UVP: 899 €.

Beatbot Sora 10 - Der neu eingeführte Sora 10 ist das bislang günstigste Einstiegsmodell der Marke und wurde für eine leistungsstarke, mühelose Pflege mit einer lebendigen, modernen Ästhetik entwickelt. UVP: 699 €. Saisonstart-Aktion: 140 € Rabatt (€559)

- Der neu eingeführte Sora 10 ist das bislang günstigste Einstiegsmodell der Marke und wurde für eine leistungsstarke, mühelose Pflege mit einer lebendigen, modernen Ästhetik entwickelt. UVP: 699 €.

Betabot AquaSense 2 Pro - Der branchenführende 5-in-1-Roboter-Poolreiniger nutzt ein fortschrittliches Navigationssystem und eine App-basierte intelligente Fernsteuerung für mühelose Oberflächenreinigung, Wasserlinienreinigung, Boden- und Wandreinigung sowie Wasseraufbereitung. UVP: 2.699 € Saisonstart-Aktion: 700 € Rabatt (1.999 €)

- Der branchenführende 5-in-1-Roboter-Poolreiniger nutzt ein fortschrittliches Navigationssystem und eine App-basierte intelligente Fernsteuerung für mühelose Oberflächenreinigung, Wasserlinienreinigung, Boden- und Wandreinigung sowie Wasseraufbereitung. UVP: 2.699 €

Beatbot iSkim Ultra - Als weltweit erster intelligenter Pool-Skimmer verfügt der iSkim Ultra über KI-gesteuerte Navigation, Solar- und Akkuladung sowie fortschrittliche Schmutzentfernungstechnologie für eine hervorragende Poolreinigung. Ausgestattet mit dem ClearWater™-Klärsystem, einem großen 9-Liter-Filter und einem umfassenden Bürstendesign sorgt der Roboter für gründliches Absaugen. UVP: 999 € Saisonstart-Aktion: 749 € Rabatt (250 €)

- Als weltweit erster intelligenter Pool-Skimmer verfügt der iSkim Ultra über KI-gesteuerte Navigation, Solar- und Akkuladung sowie fortschrittliche Schmutzentfernungstechnologie für eine hervorragende Poolreinigung. Ausgestattet mit dem ClearWater™-Klärsystem, einem großen 9-Liter-Filter und einem umfassenden Bürstendesign sorgt der Roboter für gründliches Absaugen. UVP: 999 €

Informationen zu Beatbot

Beatbot zählt zu den weltweit am schnellsten wachsenden Marken für robotergestützte Poolreinigung. Das Unternehmen steht für kontinuierliche technologische Weiterentwicklung und hat sich zum Ziel gesetzt, Poolpflege durch intelligente Lösungen und anspruchsvolles Design neu zu denken.

Beatbot verfügt über rund 500 Patente (erteilt und angemeldet) und wird von einem internationalen Team getragen, dessen Anteil an Forschungs- und Entwicklungsexpertinnen und -experten bei rund 60 Prozent liegt. Das Unternehmen entwickelt fortschrittliche Automatisierungstechnologien, die eine einfache Handhabung mit hoher Leistungsfähigkeit und durchdachter Gestaltung verbinden. Mit diesem Anspruch setzt Beatbot neue Maßstäbe für moderne Poolpflege und integriert seine Technologie so nahtlos wie möglich in den Alltag der Anwenderinnen und Anwender.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2954733/AquaSense_X.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2854174/5912267/Beatbot_logo.jpg