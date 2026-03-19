Beatbot AquaSense X Poolreinigungs-Ökosystem gewinnt renommierten iF DESIGN AWARD 2026

Weltweit erste Filter-Reinigungs-Basisstation: Der AquaSense X wird für seine branchenführenden Innovationen und sein anwenderorientiertes Design ausgezeichnet

BERLIN, 19. März 2026 /PRNewswire/ -- Beatbot, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich intelligenter Poolroboter, ist stolz darauf, bekanntgeben zu können, dass der revolutionäre AquaSense X Poolreinigungsroboter mit dem iF DESIGN AWARD 2026 ausgezeichnet wurde, einer der renommiertesten globalen Designauszeichnungen, die herausragende Designleistungen und beeindruckende Innovationen würdigt.

Beatbot AquaSense X all-in-one robotic pool cleaning system wins the 2026 iF DESIGN AWARD.

Der AquaSense X, ein intelligentes Poolpflegesystem der nächsten Generation, kombiniert den KI-gesteuerten All-in-One-Poolreinigungsroboter von Beatbot mit der bahnbrechenden AstroRinse-Selbstreinigungsstation, um eine automatische Reinigung zu ermöglichen, die die Betriebseffizienz steigert und die Wartungskosten erheblich senkt.

Angetrieben von Beatbot AI 2.0 und der exklusiven HybridSense™ AI Vision-Technologie erkennt der AquaSense X-Roboter bis zu 40 Arten von Schmutz, navigiert durch mehrstufige Poolanlagen und reinigt alle Bereiche vollständig – vom flachen Einstieg bis zu Sonnenplattformen im Pool. Der Roboter basiert auf dem bewährten 5-in-1-Reinigungssystem von Beatbot und reinigt Böden, Wände, Wasserleitungen und die Wasseroberfläche und klärt dabei das Wasser.

Die AstroRinse-Reinigungsstation definiert die Wartung von Poolreinigungsrobotern neu. Sie ist das weltweit erste Selbstreinigungssystem und setzt damit einen neuen Maßstab für die Branche. Sobald der Roboter andockt, beginnt die Station automatisch mit dem Aufladen und aktiviert den dreiminütigen Filterreinigungsprozess mit einer rotierenden Hochdruckwasserdüse. Onboard-Sensoren überwachen den Betriebsstatus in Echtzeit, um eine gleichbleibende Spitzenleistung zu gewährleisten. Der branchenweit erste 22-Liter-Behälter fasst zwei Monate lang die Abfälle von bis zu zwei Reinigungszyklen pro Woche und sorgt so für ein müheloses Erlebnis mit minimalem Aufwand für Benutzerinnen und Benutzer.

Neben den neuesten Innovationen zeichnet sich der AquaSense X durch sein modernes Design und seine Langlebigkeit aus. Die IMR-Beschichtung sorgt für ein futuristisches, hochwertiges Aussehen und erhöht die Widerstandsfähigkeit gegen Korrosion und Kratzer. Sowohl der Roboter als auch die Basisstation zeichnen sich durch ein minimalistisches, elegantes Design aus, das den Poolbereich ästhetisch aufwertet.

„Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung mit dem iF Design Award 2026 für unseren Beatbot AquaSense X", sagte Jimmy Hu, Vice President von Beatbot. „Der AquaSense X ist unser ultimativer Ausdruck von intelligenter Zuverlässigkeit und menschenzentrierter Interaktion. Wir von Beatbot glauben, dass die Zukunft der Poolpflege an der Schnittstelle zwischen leistungsstarker, automatisierter Leistung und visueller Ästhetik liegt. „Wir sind stolz darauf, dass unsere Bemühungen, neue Maßstäbe zu setzen, um Poolbesitzerinnen und -besitzern auf der ganzen Welt ein luxuriöses Erlebnis zu bieten, Anerkennung finden."

Die iF Design Awards, die von der in Deutschland ansässigen iF International Forum Design GmbH organisiert werden, sind einer der renommiertesten unabhängigen Designwettbewerbe der Welt. In diesem Jahr erhielt die Organisation über 10.000 Beiträge aus 68 Ländern. Der AquaSense X überzeugte eine internationale Jury aus 129 unabhängigen Designexperten und zeichnete sich durch seine funktionale Innovation, seine Benutzerfreundlichkeit und sein ästhetisches Design aus.

Erleben Sie Premium-Poolreinigungstechnologie und erfahren Sie mehr über den preisgekrönten Beatbot AquaSense X unter https://beatbot.com/.

Informationen zu Beatbot

Beatbot ist die weltweit am schnellsten wachsende Premium-Marke für Roboter-Poolreiniger. Angetrieben von kontinuierlicher Innovation ermöglicht das Unternehmen seinen Kundinnen und Kunden, ihr Poolerlebnis zu perfektionieren und ihren Alltag zu bereichern.

Beatbot wurde mit dem Ziel gegründet, die Poolpflege durch Intelligenz und Design neu zu erfinden. Das Unternehmen hält rund 460 Patente (erteilt und angemeldet) und wird von einem Team geleitet, das zu 60 % aus F&E-Experten besteht. Das Unternehmen entwickelt fortschrittliche Automatisierungstechnologien, die eine einfache Handhabung mit hoher Leistungsfähigkeit und durchdachter Gestaltung verbinden. Mit diesem Anspruch setzt Beatbot neue Maßstäbe für moderne Poolpflege und integriert seine Technologie so nahtlos wie möglich in den Alltag der Anwenderinnen und Anwender.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2937001/Beatbot_AquaSense_X_all_in_one_robotic_pool_cleaning_system_wins_2026.jpg

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