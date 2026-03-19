L'écosystème de nettoyage de piscine Beatbot AquaSense X remporte le prestigieux iF DESIGN AWARD 2026

Première station de base de nettoyage de filtre au monde, l'AquaSense X est reconnu pour ses innovations de pointe et sa conception centrée sur l'humain

BERLIN, 19 mars 2026 /PRNewswire/ -- La marque Beatbot, leader mondial de la robotique de piscine intelligente, est fière d'annoncer que l'AquaSense X, son écosystème révolutionnaire de nettoyage de piscine robotisé, a reçu le iF DESIGN AWARD 2026, l'une des récompenses mondiales les plus réputées dans le domaine du design, qui salue l'excellence en la matière et l'innovation à fort impact.

Beatbot AquaSense X all-in-one robotic pool cleaning system wins the 2026 iF DESIGN AWARD.

L'AquaSense X, un système intelligent d'entretien de piscine de nouvelle génération, associe le robot nettoyeur de piscine tout en un de Beatbot, doté d'une intelligence artificielle, à la station d'autonettoyage de pointe AstroRinse pour assurer un nettoyage automatisé, stimuler l'efficacité opérationnelle et réduire de manière significative les coûts de maintenance.

Alimenté par Beatbot AI 2.0 et la technologie exclusive de vision IA HybridSense™, le robot AquaSense X est capable de détecter jusqu'à 40 types de débris, de s'orienter dans des piscines complexes à plusieurs niveaux, et propose une couverture complète des plateformes, des entrées peu profondes aux rebords de bronzage. Construit sur la base du très prisé système de nettoyage 5 en 1 de Beatbot, le robot prend en charge l'entretien des sols, des parois, des lignes de niveau d'eau et de sa surface, tout en clarifiant l'eau.

La station de nettoyage AstroRinse redéfinit l'entretien en lançant la toute première fonction d'autonettoyage, qui établit une nouvelle référence pour le secteur. Une fois le robot positionné sur la station, celle-ci démarre automatiquement la recharge et active le processus de nettoyage du filtre pendant trois minutes à l'aide d'une buse d'eau rotative à haute pression. Des capteurs embarqués surveillent l'état de fonctionnement en temps réel pour garantir en continu des performances optimales. Un bac de 22 litres, une première dans le secteur, peut contenir les débris résultant de deux cycles de nettoyage par semaine pendant deux mois. L'utilisateur profite ainsi d'une véritable expérience sans effort, qui ne nécessite qu'un minimum d'intervention de sa part.

Au-delà des innovations de pointe, l'AquaSense X se distingue par son design moderne et sa grande durabilité. Le revêtement IMR, qui donne un aspect futuriste haut de gamme, renforce la résistance à la corrosion et aux rayures. Le robot et la station de base partagent un langage formel minimaliste et élégant, qui ajoute une touche esthétique au bord de la piscine.

« Nous sommes ravis et honorés de recevoir le prix iF Design 2026 pour notre Beatbot AquaSense X », a déclaré Jimmy Hu, vice-président de Beatbot. « L'AquaSense X est l'expression parfaite de la fiabilité intelligente et de l'interaction centrée sur l'humain. Chez Beatbot, nous pensons que l'avenir de l'entretien des piscines se situe à l'intersection de la haute performance automatisée et de l'esthétique visuelle. Nous nous réjouissons d'être récompensés pour nos efforts visant à repousser les limites, afin de mettre le luxe à la portée des propriétaires de piscines du monde entier. »

Le prix iF Design, organisé par la société allemande iF International Forum Design GmbH, est attribué à l'issue d'un concours de design indépendant parmi les plus prestigieux au monde. Cette année, l'organisation a reçu plus de 10 000 candidatures provenant de 68 pays. L'AquaSense X a convaincu un jury international composé de 129 spécialistes indépendants du design en se démarquant par son innovation fonctionnelle, son expérience d'utilisation et son esthétique.

Découvrez une technologie de nettoyage de piscine premium, et notamment le Beatbot AquaSense X primé, sur le site https://beatbot.com/.

À propos de Beatbot

Beatbot est la marque de robots de nettoyage de piscine haut de gamme qui connaît la croissance la plus rapide au niveau mondial. Grâce à une innovation continue, elle aide les utilisateurs à profiter pleinement de leur piscine et à rehausser leur quotidien.

Au service de sa mission : réinventer l'entretien des piscines par l'intelligence et le design, Beatbot s'appuie sur une équipe composée à 60 % d'experts en R & D et détient environ 460 brevets (accordés ou déposés). L'entreprise est à l'origine de technologies d'automatisation avancées qui sont faciles à mettre en œuvre, intelligentes et parfaitement conçues. En promouvant une nouvelle qualité de vie, Beatbot laisse sa technologie passer au second plan pour rendre aux utilisateurs leur temps, leur assurance et leur fierté.

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