El ecosistema de limpieza de piscinas Beatbot AquaSense X gana el prestigioso premio iF DESIGN AWARD 2026

Con la primera estación base de limpieza de filtros del mundo, el AquaSense X es reconocido por sus innovaciones líderes en la industria y su diseño centrado en el usuario.

BERLIN, 19 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Beatbot, un líder mundial en robótica inteligente para piscinas, se enorgullece en anunciar que el revolucionario ecosistema de limpieza robótica de piscinas AquaSense X ha sido galardonado con el premio iF DESIGN AWARD 2026, uno de los premios de diseño globales más prestigiosos que celebra la excelencia en el diseño y la innovación de gran impacto.

Beatbot AquaSense X all-in-one robotic pool cleaning system wins the 2026 iF DESIGN AWARD.

El AquaSense X, un sistema inteligente de última generación para el cuidado de piscinas, combina el robot limpiador de piscinas todo en uno con IA de Beatbot con la innovadora estación de autolimpieza AstroRinse para ofrecer una limpieza automatizada, aumentando la eficiencia operativa y reduciendo significativamente los costes de mantenimiento.

Impulsado por Beatbot AI 2.0 y la exclusiva tecnología HybridSense™ AI Vision, el robot AquaSense X identifica hasta 40 tipos de residuos, navega por piscinas complejas de varios niveles y ofrece una cobertura completa en todas las plataformas, desde las entradas poco profundas hasta las zonas de bronceado. Basado en el aclamado sistema de limpieza 5 en 1 de Beatbot, el robot limpia el suelo, las paredes, la línea de flotación y la superficie del agua, a la vez que la clarifica.

La AstroRinse Cleaning Station redefine el mantenimiento al introducir la primera función de autolimpieza del mundo, estableciendo un nuevo referente en la industria. Una vez que el robot se acopla, la estación inicia automáticamente la carga y activa el proceso de limpieza del filtro de tres minutos mediante una boquilla de agua giratoria de alta presión. Los sensores integrados monitorizan el estado operativo en tiempo real para garantizar un rendimiento óptimo y constante. Un depósito de 22 litros, pionero en la industria, almacena los residuos de hasta dos ciclos de limpieza por semana durante dos meses, ofreciendo una experiencia sencilla con mínima intervención del usuario.

Más allá de sus innovaciones de vanguardia, AquaSense X destaca por su diseño moderno y su durabilidad a largo plazo. El revestimiento IMR proporciona una apariencia futurista y de alta calidad, además de mejorar la resistencia a la corrosión y los arañazos. Tanto el robot como la estación base comparten un diseño minimalista y elegante, que aporta un toque estético a la piscina.

"Estamos encantados de recibir el premio iF Design Award 2026 por nuestro Beatbot AquaSense X", declaró Jimmy Hu, vicepresidente de Beatbot. "AquaSense X es nuestra máxima expresión de fiabilidad inteligente e interacción centrada en el usuario. En Beatbot, creemos que el futuro del cuidado de piscinas reside en la combinación de un rendimiento potente y automatizado con una estética visual atractiva. Nos enorgullece que se reconozca nuestro esfuerzo por superar los límites y ofrecer una experiencia de lujo a los propietarios de piscinas de todo el mundo".

Los premios iF Design Awards, organizados por iF International Forum Design GmbH, con sede en Alemania, son uno de los concursos de diseño independientes más prestigiosos del mundo. Este año, la organización recibió más de 10.000 candidaturas de 68 países. El AquaSense X impresionó a un jurado internacional de 129 expertos independientes en diseño, destacando por su innovación funcional, experiencia de usuario y diseño estético.

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Acerca de Beatbot

Beatbot es la marca de robots de limpieza de piscinas premium de mayor crecimiento a nivel mundial. Impulsada por la innovación constante, permite a las personas disfrutar al máximo de su piscina y enriquecer su día a día.

Fundada con la misión de reinventar el cuidado de las piscinas mediante la inteligencia y el diseño, Beatbot cuenta con alrededor de 460 patentes (otorgadas y pendientes) y está respaldada por un equipo en el que el 60 % son expertos en I+D. La empresa es pionera en tecnologías de automatización avanzadas que son fáciles de usar, inteligentes y de un diseño impecable. Al inspirar un nuevo estilo de vida, Beatbot garantiza que su tecnología pase desapercibida, devolviendo a los usuarios su tiempo, tranquilidad y satisfacción.

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