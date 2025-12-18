Beko alcanza la puntuación más alta en la Evaluación de Sostenibilidad Corporativa Global de S&P

- Beko alcanza por séptimo año consecutivo la puntuación más alta en la Evaluación de Sostenibilidad Corporativa Global de S&P dentro de la Industria de Bienes Duraderos para el Hogar DHP

ESTAMBUL, 18 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Beko**, un líder mundial en electrodomésticos, ha obtenido una puntuación de 86/100 en la Evaluación de Sostenibilidad Corporativa (CSA) global de S&P 2025, basada en la evaluación del 16 de octubre de 2025. La posición más alta de la empresa entre las 79 empresas de la industria de bienes duraderos para el hogar de DHP refleja su compromiso continuo con el rendimiento ambiental, social y de gobernanza (ESG).

Compromiso a largo plazo con la sostenibilidad

Hakan Bulgurlu, Beko CEO Beko Factory

El reciente reconocimiento de Beko se sustenta en diversas iniciativas en sus operaciones globales. En 2024, la compañía implementó 332 proyectos de eficiencia energética, que generaron aproximadamente 60 mil GJ de ahorro energético. El uso de electricidad verde alcanzó el 60 % en todas sus operaciones de fabricación, y la capacidad de energía renovable aumentó a 90 MWp. Las iniciativas de economía circular renovaron más de 114 mil productos. Los proyectos de eficiencia hídrica generaron ahorros de más de 223 mil m3 . Además, con la inclusión de la planta de lavavajillas de Ankara en la Global Lighthouse Network, tres instalaciones de Beko son ahora reconocidas a nivel mundial como centros de fabricación líderes.

Estos logros respaldan el enfoque a largo plazo de la compañía en la acción climática. Beko mantiene su compromiso de alcanzar cero emisiones netas de gases de efecto invernadero en toda su cadena de valor para 2050.Entre sus objetivos a corto plazo se incluyen una reducción del 42 % en las emisiones absolutas de Alcance 1 y 2 y una reducción del 42 % en las emisiones de Alcance 3 derivadas del uso del producto para 2030, en comparación con la línea base de 2022. A largo plazo, la empresa pretende reducir sus emisiones absolutas de Alcance 1 y 2 en un 90% y sus emisiones absolutas de Alcance 3 en un 90%para 2050.

En relación al rendimiento sostenido de Beko en las evaluaciones globales de sostenibilidad, Hakan Bulgurlu CEO de la compañía afirmó: "Desarrollamos continuamente tecnologías avanzadas para mejorar la eficiencia energética de nuestros productos y, al mismo tiempo, reducir las emisiones de carbono. Esta visión guía la forma en que diseñamos nuestra hoja de ruta a largo plazo y reforzamos los pilares de nuestro desempeño en sostenibilidad".

Gracias a su estrategia de sostenibilidad y a su progreso constante, la empresa continúa elevando los estándares del sector de los bienes de consumo duraderos y contribuyendo a un futuro más sostenible.

ACERCA DE BEKO

Beko es una empresa internacional de electrodomésticos con una sólida presencia global, que opera a través de filiales en más de 55 países, cuenta con una plantilla de más de 50.000 empleados y plantas de producción en diversas regiones, como Europa, Asia, África y Oriente Medio. Beko posee 22 marcas, algunas de ellas propias y otras utilizadas bajo licencia limitada (Arçelik, Beko, Whirlpool*, Grundig, Hotpoint, Arctic, Ariston*, Leisure, Indesit, Blomberg, Defy, Dawlance, Hitachi*, Voltas Beko, Singer*, ElektraBregenz, Flavel, Bauknecht, Privileg, Altus, Ignis y Polar). Beko se convirtió en la mayor empresa de electrodomésticos de línea blanca de Europa por su cuota de mercado (en función del volumen) y alcanzó una facturación consolidada de 10.600 millones de euros en 2024. Sus 28 centros y oficinas de I+D y diseño en todo el mundo albergan a más de 2.300 investigadores y cuentan con más de 4.500 solicitudes de patentes internacionales registradas hasta la fecha. La empresa ha obtenido la máxima puntuación en la Evaluación Global de Sostenibilidad Corporativa (CSA) de S&P en el sector de electrodomésticos de alta eficiencia energética por séptimo año consecutivo (según los resultados del 16 de octubre de 2025) y ha sido incluida en los Índices de Sostenibilidad Dow Jones por octavo año consecutivo.** Beko ha sido reconocida como la 17 empresa más sostenible en la lista de las Empresas Más Sostenibles del Mundo de 2025 de la revista TIME y Statista. La visión de Beko es "Respetar el mundo, ser respetada en todo el mundo".

www.bekocorporate.com

* Licencia otorgada únicamente en determinadas jurisdicciones.

** Los datos presentados pertenecen a Arçelik A.Ş., empresa matriz de Beko.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2845288/Hakan_Bulgurlu_Beko_CEO.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2845289/Beko_Factory.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2765641/Beko_Logo_Corporate.jpg