Beko en tête des entreprises à fort impact en 2025

Beko continue d'obtenir une reconnaissance mondiale pour ses initiatives en matière de développement durable, en obtenant la première place sur la liste des 2025 Top Impact Companies de Real Leaders et en prouvant qu'un impact significatif commence par l'action.

ISTANBUL, 9 janvier 2025 /PRNewswire/ -- Beko, un leader mondial de l'électroménager, a annoncé aujourd'hui qu'il figurait à la première place de la liste 2025 des entreprises à fort impact de Real Leaders. Cette reconnaissance prestigieuse souligne l'engagement de Beko à intégrer le développement durable dans ses pratiques commerciales et sa mission d'inspirer des vies durables dans chaque foyer.

Hakan Bulgurlu, Beko, CEO Real Leaders Official Awards Badge

Real Leaders, une plateforme médiatique mondiale dédiée à la conduite d'un changement positif, a annoncé son septième classement annuel Real Leaders Top Impact Companies . Ce classement annuel vise à reconnaître les entreprises qui allient performance économique et contribution positive à la société et à la planète. La liste 2025 met en avant des marques de renom, de toutes tailles et issues de divers secteurs d'activité.

Guidé par sa vision ‹ Respectueux de la planète, Respecté dans le monde ›, Beko s'engage à bâtir un avenir durable en mobilisant sa technologie, ses talents et ses capacités de production.. Cette première place sur la Real Leaders Top Impact Companies List reflète l'alignement des initiatives de Beko avec la mission de Real Leaders, mettant en évidence l'influence de l'entreprise dans l'avancement des solutions durables au niveau mondial.

Hakan Bulgurlu, PDG de Beko, a commenté cette nouvelle reconnaissance de Beko : Le fait d'être reconnue comme la meilleure entreprise sur la liste de Real Leaders témoigne de nos efforts continus pour faire une différence positive et durable. Cette distinction s'inscrit dans le prolongement de nos réalisations récentes, notamment par des références mondiales comme les indices de durabilité Dow Jones et l'évaluation S&P Global Corporate Sustainability Assessment, ainsi que la validation de nos objectifs en matière de climat par l'initiative Science Based Targets. Chez Beko, nous considérons le développement durable non pas comme une option, mais une responsabilité intégrée à toutes nos activités. Nous voulons être un exemple pour les entreprises qui souhaitent allier croissance économique et respect de l'environnement, tout en créant une valeur durable pour la société. Cette distinction renforce notre détermination à innover pour un avenir neutre en carbone.

La reconnaissance continue des efforts de Beko en matière de développement durable confirme son rôle de pionnier dans l'intégration de la responsabilité environnementale et sociale à la performance économique. Avec une vision ancrée dans le progrès durable, Beko soutient les initiatives permettant aux entreprises et aux ménages de jouer un rôle actif dans la construction d'un avenir plus respectueux de l'environnement.

À PROPOS DE BEKO

Beko est un acteur international majeur de l'électroménager, qui emploie 55 000 collaborateurs dans le monde et exerce ses activités à l'échelle mondiale par l'intermédiaire de ses filiales dans 58 pays et de 45 sites de production dans 13 pays (Turquie, Italie, Roumanie, Slovaquie, Pologne, Afrique du Sud, Russie, Pakistan, Inde, Bangladesh, Thaïlande, Chine et Égypte). Beko possède 22 marques, certaines utilisées sous licence limitée (Arçelik, Beko, Whirlpool*, Grundig, Hotpoint, Arctic, Ariston*, Leisure, Indesit, Blomberg, Defy, Dawlance, Hitachi*, Voltas Beko, Singer*, ElektraBregenz, Flavel, Bauknecht, Privileg, Altus, Ignis, Polar). Beko est devenue la plus grande entreprise de produits blancs en Europe avec sa part de marché (basée sur les volumes) et a atteint un chiffre d'affaires consolidé de 8 milliards d'euros en 2023. Les 30 centres de R&D et de design de Beko répartis dans le monde comptent plus de 2 300 chercheurs et détiennent plus de 3 500 demandes de brevets internationaux enregistrés à ce jour. L'entreprise a obtenu le score le plus élevé du classement de S&P Global Corporate Sustainability Assessment (CSA) dans l'industrie des biens d'équipement durables DHP pour la sixième année consécutive (sur la base des résultats datés du 22 novembre 2024) et a été incluse dans les indices du Dow Jones Sustainability pour la huitième année consécutive.** La vision de Beko est ‹Respecting the World, Respected Worldwide› (Respectueux de la planète, Respecté dans le monde).

*Le titulaire de la licence est limité à certaines juridictions.

**Les données présentées appartiennent à Arçelik A.Ş., une société mère de Beko.

