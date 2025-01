Beko führt die 2025-Liste der Impact-Unternehmen an

Beko erhält weiterhin weltweite Anerkennung für seine Nachhaltigkeitsinitiativen, indem es den ersten Platz auf der 2025 Top Impact Companies List von Real Leaders erreicht und beweist, dass ein sinnvoller Einfluss mit Taten beginnt.

ISTANBUL, 14. Januar 2025 /PRNewswire/ -- Beko, ein weltweit führender Hersteller von Haushaltsgeräten, gab heute seine Platzierung auf Platz 1 der Real Leaders' 2025 Top Impact Companies List bekannt. Diese prestigeträchtige Auszeichnung unterstreicht das Engagement von Beko, Nachhaltigkeit in seinen Geschäftspraktiken zu verankern und seine Mission, ein nachhaltiges Leben in jedem Haushalt zu inspirieren.

Real Leaders, eine globale Medien- und Mitgliederplattform, hat ihr siebtes jährliches Ranking Real Leaders Top Impact Companies bekannt gegeben. Mit der Liste sollen Unternehmen gewürdigt werden, die erfolgreich sind und gleichzeitig einen außergewöhnlichen Beitrag für die Gesellschaft und den Planeten leisten. Die Liste für 2025 enthält angesehene Marken aller Größenordnungen aus einer Vielzahl von Branchen.

Geleitet von seiner Vision ‚Respecting the World, Respected Worldwide' konzentriert sich Beko darauf, eine nachhaltige Zukunft zu fördern, indem es seine Technologie, sein Talent und seine Produktionskapazitäten nutzt. Die Aufnahme in die Top Impact Companies List von Real Leaders spiegelt die Übereinstimmung der Initiativen von Beko mit der Mission von Real Leaders wider und verdeutlicht den Einfluss des Unternehmens bei der Förderung nachhaltiger Lösungen auf globaler Ebene.

Hakan Bulgurlu, CEO von Beko, kommentierte den bemerkenswerten Erfolg von Beko mit den Worten: „Die Anerkennung als Top-Unternehmen auf der Liste der Real Leaders ist ein Beweis für unsere ständigen Bemühungen, einen positiven und dauerhaften Unterschied zu machen. Diese Auszeichnung baut auf unseren jüngsten Erfolgen auf, darunter die Anerkennung durch globale Nachhaltigkeits-Benchmarks wie die Dow Jones Sustainability Indices und S&P Global Corporate Sustainability Assessment sowie die Validierung unserer Klimaziele durch die Science Based Targets Initiative. Bei Beko betrachten wir Nachhaltigkeit nicht als Wahlmöglichkeit, sondern als eine Verantwortung, die in jeden Aspekt unserer Arbeit eingebettet ist. Unsere Aufgabe ist es, mit gutem Beispiel voranzugehen und die Wirtschaft zu ermutigen, Praktiken anzuwenden, die die Umweltauswirkungen minimieren und gleichzeitig einen positiven Wert für die Gesellschaft schaffen. Dieser Meilenstein bestärkt uns in unserer Entschlossenheit, nachhaltige Innovationen voranzutreiben und der Verwirklichung einer Netto-Null-Zukunft näher zu kommen."

Die kontinuierliche Anerkennung der Nachhaltigkeitsbemühungen von Beko unterstreicht die Vorreiterrolle des Unternehmens bei der Integration von ökologischer und sozialer Verantwortung mit unternehmerischer Exzellenz. Mit einer Vision, die auf nachhaltigem Fortschritt beruht, setzt sich Beko dafür ein, dass Unternehmen und Haushalte einen Beitrag zu einer grüneren Zukunft leisten können.

Beko ist ein internationales Haushaltsgeräteunternehmen mit 55.000 Mitarbeitern weltweit und ist über seine Tochtergesellschaften in 58 Ländern und 45 Produktionsstätten in 13 Ländern (d.h. in der Türkei, Italien, Rumänien, der Slowakei, Polen, Südafrika, Russland, Pakistan, Indien, Bangladesch, Thailand, China und Ägypten) weltweit tätig. Beko hat 22 Marken im Besitz oder mit eingeschränkter Lizenz (Arçelik, Beko, Whirlpool*, Grundig, Hotpoint, Arctic, Ariston*, Leisure, Indesit, Blomberg, Defy, Dawlance, Hitachi*, Voltas Beko, Singer*, ElektraBregenz, Flavel, Bauknecht, Privileg, Altus, Ignis, Polar). Beko wurde mit seinem Marktanteil (basierend auf dem Volumen) zum größten Unternehmen für elektrische Küchen- und Haushaltsgeräte in Europa und erreichte im Jahr 2023 einen konsolidierten Umsatz von 8 Mrd. Euro. Die 30 Forschungs- und Entwicklungszentren und -büros von Beko auf der ganzen Welt beherbergen über 2.300 Forscher und haben bis heute mehr als 3.500 internationale Patentanmeldungen. Das Unternehmen hat im S&P Global Corporate Sustainability Assessment (CSA) in der DHP Household Durables-Industrie zum sechsten Mal in Folge die höchste Punktzahl erreicht (basierend auf den Ergebnissen vom 22. November 2024) und wurde zum achten Mal in Folge in die Dow Jones Sustainability Indizes aufgenommen.** Die Vision von Beko lautet ‚Respecting the World, Respected Worldwide'.

