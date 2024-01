Bigo Live homenageia transmissores oficiais de destaque e comunidade internacional no BIGO Awards Gala 2024, celebrada pela primeira vez nos EUA

Ao unir mais de 800 criadores de todo o mundo em Las Vegas, a Bigo Live comemora um novo marco em promover a economia dos criadores em sua principal comemoração anual

LAS VEGAS, 8 de janeiro de 2024 /PRNewswire/ -- A Bigo Live, líder mundial em transmissão digital ao vivo e entretenimento, apresenta orgulhosamente a quinta edição de seu principal evento anual, o BIGO Awards Gala, em 16 de janeiro de 2024, em Las Vegas. Organizado pela primeira vez nos EUA, os principais hosts irão se reunir para homenagear criadores excepcionais de todo o mundo e mostrar o poder transformador da transmissão digital ao vivo e seu impacto positivo no setor e nas comunidades sociais internacionais.

Bigo Live homenageia locutores de destaque e comunidade mundial no BIGO Awards Gala 2024, celebrada pela primeira vez nos EUA Passarela ao Redor do Mundo

O tema deste ano, "Ganhe Muito na BIGO", reflete a missão da plataforma de cultivar um lar mundial onde pessoas e diversas comunidades possam se conectar, criar e vencer juntos. Co-apresentada pelo colunista americano e personalidade da mídia Perez Hilton e pela personalidade da TV, Natalie Nunn, o evento terá início com uma noite de atrações envolvendo shows de talentos, danças K-pop, canções, magia, 'drag musical' e desfiles. Os melhores artistas incluem música do DJ WZRD internacional e atuações do rapper JAQUAE e da artista Emie Conjurado das Filipinas, destacando a notável jornada de sucesso do criador. Os indicados vêm de todo o mundo, incluindo "Ucepth" (BIGO ID: MUSICWORLD01) da França e "Tractrac" (BIGO ID: TRACTRAC) dos EUA, refletindo o compromisso da Bigo Live em reconhecer extraordinárias contribuições em diversos conteúdos e gêneros. "A Bigo Live me ofereceu um ambiente de apoio onde posso ser autêntica", disse Emie Conjurado. "Na plataforma, posso me conectar com pessoas de todo o mundo, ao ter relacionamentos que transcendem fronteiras geográficas."

Além de celebrar seus criadores mais talentosos, a Bigo Live irá compartilhar inovações e progressos em sua plataforma a partir de 2024. Junto com a cerimônia de gala, como parte de seus esforços contínuos em oferecer a seus usuários ferramentas para o sucesso, a Bigo Live lançou recentemente o Programa de Incentivo a Streamers Amadores, dirigido por UGC, que incentiva aspirantes a transmissores oficiais a ingressarem no movimento de transmissão digital ao vivo. Os candidatos selecionados irão receber treinamento personalizado, agenda flexível e exposição internacional, com recompensas atrativas pela criação consistente de conteúdo. A Bigo também introduziu um novo conteúdo de minissérie dramática, "WolfsFolly", abrindo as portas para uma nova categoria de conteúdo no setor de transmissão digital ao vivo.

"O BIGO Awards Gala visa comemorar a criatividade e o duro trabalho de nossos transmissores/hosts, usuários, funcionários e parceiros. Este evento é uma prova do poder transformador da transmissão digital ao vivo, ao apresentar os diversos talentos e histórias que encontraram um lar em nossa plataforma", disse James, Presidente da BIGO Technology. "Nossa missão é capacitar usuários ao redor do mundo para que expressem seus talentos e se conectem com um público internacional, ao estabelecer relacionamentos significativos."

Em uma era onde o consumo de conteúdos digitais vem crescendo a um ritmo acelerado, a ascensão mundial da transmissão digital ao vivo está dando nova forma ao cenário das redes sociais e impulsionando uma nova era de oportunidades aos criadores. Durante os últimos sete anos, a BIGO Technology, através da Bigo Live, se posicionou como líder no crescimento da economia criadora, que deverá chegar a US$ 480 bilhões até 2027. Este ano, a BIGO Technology recebeu o APAC Insider Software Development Business Growth Excellence Award (Prêmio de Excelência em Crescimento de Negócios de Desenvolvimento de Software) 2023 e foi reconhecida como a Empresa de Conteúdo Criativo Mais Inovadora de 2023 pela AI Global Media. Isto significa o compromisso da plataforma em fomentar a inovação e a criatividade.

Para fazer parte da comunidade mundial da Bigo Live e ver alguns dos talentos mais promissores da plataforma durante a cerimônia de gala, sintonize às 18h (GMT-8), em 16 de janeiro, através do aplicativo Bigo Live ao buscar BIGO ID: music. Baixe o aplicativo Bigo Live (disponível para iOS e Android) ou siga a Bigo Live no Facebook e Instagram para mais atualizações.

Sobre a Bigo Live

A Bigo Live é uma das comunidades sociais de transmissão digital ao vivo com mais rápido crescimento no mundo, onde os usuários transmitem em tempo real para compartilhar momentos da vida, mostrar seus talentos e interagir com pessoas de todo o planeta. A Bigo Live tem mais de 400 milhões de usuários em mais de 150 países. Lançada em março de 2016, a Bigo Live é propriedade da BIGO Technology com sede em Singapura.

