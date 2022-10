Bizay.dk indfører en arbejdsuge på fire dage

Implementerede denne teknologi startup en 4-dages arbejdsuge

Omstruktureringen vil blive løbende overvåget, og resultaterne vil blive offentliggjort i en kvartalsrapport.

Bizay.dk har til hensigt at være pioner i forbindelse med den måde vi arbejder på, hvor der vil være større harmoni mellem arbejde og privatliv for deres 180 medarbejdere.

LISSABON, Portugal, 12. oktober 2022 Bizay.dk , der er en teknologisk platform, der tilbyder tilpassede produkter til mere end 1,5 mio. kunder i hele Europa, har i dag meddelt, at den vil indføre en fire-dages arbejdsuge for alle deres medarbejdere fra midten af oktober 2022. Overgangen til en kortere arbejdsuge er i tråd med virksomhedens beslutning om at lukke alle deres fysiske kontorer for at blive en 100 procent fjern-virksomhed.

Modellen med en fire-dages arbejdsuge, hvilket omfatter 36 standard arbejdstimer, vil blive indført på forsøgsbasis med en indledende eksperimentel periode på 2 år. I praksis vil den nye tilgang føre til en reduktion på 17% af de årlige arbejdsdage til 186 dage - og en reduktion af arbejdstiden med 7% til 1672 timer. Sammen med Deloitte, som er den strategiske partner, der har udformet fire-dages modellen, så vil Bizay.dk hvert eneste kvartal overvåge effekterne af disse ændringer.

Denne løbende overvågning vil gøre det muligt for Bizay.dk at foretage en passende vurdering af effekterne af arbejdsugen på fire dage, og analysere effekterne af denne tilgang i en bredere forretningssammenhæng. Indsigterne vil vise, hvordan skiftet vil komme til at påvirke virksomhedens beslutningstagere og medarbejdere på en række forskellige områder, såsom trivsel, medarbejdertilfredshed, produktivitet, fastholdelse og tiltrækning af talent. Disse målinger vil blive offentliggjort hvert eneste kvartal i form af et detaljeret og gennemsigtigt barometer indeholdende indsigt, hvilket vil gøre det muligt for andre virksomheder at vurdere effekterne af denne tilgang.

Med denne nye og radikale arbejdsstruktur model, så er Bizay.dk unikt positioneret til at fremstå som pioner med hensyn til fremtidens arbejde, hvor der anvendes en dristig og progressiv tilgang til fjernarbejds-strukturer. Indsigten fra pilot perioden vil være af særlig værdi for andre virksomheder, der overvejer en lignende ændring i deres organisationer.

"Bizay.dks beslutning om at skifte til 100% fjernarbejde i september sidste år - kombineret med implementeringen af en fire-dages arbejdsuge fra oktober - viser vores engagement i vores medarbejderes trivsel. Vi tror på, at fordelene ved begge politikker vil føre til langt større medarbejderproduktivitet, velvære og lykke uden at gå på kompromis med vores produktivitet og virksomhedens mål.

Denne beslutning er truffet efter adskillige måneders omhyggelig analyse, hvilket har resulteret i en omhyggeligt udformet tilgang, der sikrer, at der tages hensyn til alle parters interesser. Vi mener, at en transparent deling af oplysninger i forbindelse med, hvordan Bizay.dks fire-dages arbejdsmodel fungerer hvert eneste kvartal, vil hjælpe andre ledere og medarbejdere til at fremskynde det, som vi mener er fremtidens arbejdsmodel," siger Sérgio Vieira, direktør hos Bizay.dk.

Om Bizay Group

Teknologivirksomheden, der blev etableret i 2014, blev oprettet med det formål at demokratisere adgangen til PME'er og enkeltpersoner til ethvert individuelt tilpasset produkt. Koncernen, der er repræsenteret på 21 markeder, har det største online katalog for tilpassede produkter og kalder sig selv for "Amazon for tilpassede produkter". Bizay.dk er en af de mest lovende europæiske teknologivirksomheder med en vækst på 60% i forhold til det foregående år, og en årlig omsætning på over 40 mio. euro.

SOURCE Bizay