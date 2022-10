Bizay.fi ottaa käyttöön nelipäiväisen työviikon

Tech-startup otti käyttöön nelipäiväisen työviikon

Uudelleenjärjestelyä seurataan jatkuvasti, ja sen tulokset julkaistaan neljännesvuosittaisessa raportissa

Bizay.fi aikoo olla edelläkävijä työskentelytavoissa, ja sen 180 työntekijän työ- ja yksityiselämä on entistä paremmin sopusoinnussa.

LISSABON, Portugali, 12. lokakuuta 2022 Bizay.fi, teknologia-alusta, joka tarjoaa räätälöitävissä olevia tuotteita yli 1,5 miljoonalle asiakkaalle ympäri Eurooppaa, on tänään ilmoittanut ottavansa käyttöön nelipäiväisen työviikon kaikille työntekijöille lokakuun 2022 puolivälistä alkaen. Lyhennettyyn työviikkoon siirrytään yrityksen päätöksen johdosta sulkea kaikki toimistot ja ryhtyä 100-prosenttisesti etäyhteyksiä käyttäväksi yritykseksi.

Nelipäiväinen työviikkomalli, joka käsittää 36 normaalia työtuntia, otetaan kokeiluluontoisesti käyttöön aluksi kahden vuoden kokeilujaksolla. Käytännössä uusi lähestymistapa johtaa työpäivien 17 prosenttiseen vähenemiseen vuodessa - 186 päivään - ja työtuntien vähenemiseen 7 prosentilla, 1672 tuntiin. Bizay.fi seuraa yhdessä nelipäiväisen mallin suunnitelleen strategisen kumppanin Deloitten kanssa neljännesvuosittain näiden toimenpiteiden vaikutusta.

Tämän jatkuvan seurannan ansiosta Bizay.fi voi arvioida asianmukaisesti nelipäiväisen työviikon vaikutuksia ja analysoida lähestymistavan vaikutuksia laajemmassa liiketoimintakontekstissa. Havainnot osoittavat, miten siirtyminen vaikuttaa yritysten päätöksentekijöihin ja työntekijöihin esimerkiksi seuraavilla aloilla: hyvinvointi, työntekijöiden tyytyväisyys, tuottavuus, kykyjen säilyttäminen ja houkutteleminen. Nämä mittarit julkaistaan neljännesvuosittain yksityiskohtaisena ja läpinäkyvänä barometrina, jonka avulla muut yritykset voivat arvioida lähestymistavan vaikutuksia.

Tämän uuden ja radikaalin työskentelymallin ansiosta Bizay.fi on ainutlaatuisessa asemassa tulevaisuuden työn edelläkävijänä, joka omaksuu rohkean ja edistyksellisen lähestymistavan etätyöjärjestelyihin. Pilottijakson aikana saadut näkemykset ovat erityisen hyödyllisiä muille yrityksille, jotka harkitsevat vastaavaa muutosta omassa organisaatiossaan.

"Bizay.fi päätös siirtyä 100-prosenttiseen etätyöskentelyyn viime syyskuussa sekä nelipäiväisen työviikon käyttöönotto lokakuusta alkaen ovat osoitus sitoutumisestamme työntekijöiden hyvinvointiin. Uskomme, että molempien toimintatapojen hyödyt johtavat työntekijöiden tuottavuuden, hyvinvoinnin ja onnellisuuden huippuun tinkimättä tuottavuudestamme ja yritystavoitteistamme.

Tämä päätös on tehty kuukausien huolellisen analyysin jälkeen, jonka tuloksena on huolellisesti suunniteltu lähestymistapa, jolla varmistetaan kaikkien osapuolten etujen toteutuminen. Uskomme, että jakamalla avoimesti tietoa siitä, miten Bizay.fi nelipäiväinen työskentelymalli toimii neljännesvuosittain, autamme muita johtajia ja työntekijöitä nopeuttamaan sitä, mitä pidämme tulevaisuuden työmallina", sanoo Bizay.fi toimitusjohtaja Sérgio Vieira.

Bizay Group yleisesti

Vuonna 2014 perustetun teknologiayrityksen tavoitteena on demokratisoida PME:n ja yksilöiden pääsy kaikkiin yksilöllisiin tuotteisiin. Konsernilla, joka toimii 21 markkinoilla, on suurin räätälöityjen tuotteiden verkkoluettelo, ja se kutsuu itseään "räätälöityjen tuotteiden Amazoniksi". Bizay.fi on yksi lupaavimmista eurooppalaisista teknologioista, joka on kasvanut 60 prosenttia edellisvuodesta ja jonka vuotuinen liikevaihto on yli 40 miljoonaa euroa.

