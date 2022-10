Bizay.nl neemt vierdaagse werkweek aan

De technische startup implementeerde het 4-daagse werkweekmodel.

De herstructurering zal voortdurend worden gevolgd en de resultaten ervan zullen in een kwartaalverslag worden bekendgemaakt.

Bizay.nl wil baanbrekend werk verrichten, met meer harmonie tussen werk en privéleven voor zijn 180 werknemers.

LISSABON, Portugal, 12 oktober 2022 /PRNewswire/ -- Bizay.nl , het technologieplatform dat aanpasbare producten aanbiedt voor meer dan 1,5 miljoen klanten in heel Europa, heeft vandaag aangekondigd dat het vanaf medio oktober 2022 een vierdaagse werkweek invoert voor alle werknemers. De overgang naar een kortere werkweek volgt op de beslissing van het bedrijf om alle kantoren te sluiten en een 100 procent bedrijf op afstand te worden.

Het model van de vierdaagse werkweek, met 36 standaardwerkuren, zal bij wijze van proef worden ingevoerd met een aanvankelijke proefperiode van twee jaar. In de praktijk zal de nieuwe aanpak leiden tot een vermindering van het aantal werkdagen per jaar met 17% - tot 186 dagen - en een vermindering van het aantal werkuren met 7% - tot 1672 uur. Samen met Deloitte, de strategische partner die het vierdagenmodel heeft ontworpen, zal Bizay.nl het effect van deze maatregelen elk kwartaal monitoren.

Dankzij deze voortdurende monitoring kan Bizay.nl het effect van de vierdaagse werkweek adequaat beoordelen en de effecten van de aanpak binnen een bredere bedrijfscontext analyseren. Inzichten zullen aantonen hoe de overstap besluitvormers en werknemers beïnvloedt op gebieden van: welzijn, werknemerstevredenheid, productiviteit, behoud en aantrekking van talent. Deze statistieken zullen elk kwartaal worden gepubliceerd in de vorm van een gedetailleerde en transparante barometer, met inzichten die andere bedrijven in staat zullen stellen het effect van de aanpak te beoordelen.

Met dit nieuwe en radicale werkstructuurmodel neemt Bizay.nl een unieke positie in als pionier op het gebied van de toekomst van werk, door een gedurfde en vooruitstrevende aanpak van werkstructuren op afstand. De inzichten uit de proefperiode zullen bijzonder nuttig zijn voor andere bedrijven die een soortgelijke verandering voor hun organisaties overwegen.

"Het besluit van Bizay.nl om afgelopen september over te stappen op 100 procent werken op afstand, gekoppeld aan de invoering van een vierdaagse werkweek vanaf oktober, toont onze betrokkenheid bij het welzijn van onze werknemers. Wij geloven dat de voordelen van beide beleidsmaatregelen zullen leiden tot een superieure productiviteit, welzijn en geluk van de werknemers, zonder afbreuk te doen aan onze productiviteit en bedrijfsdoelstellingen.

Deze beslissing komt na maanden van zorgvuldige analyse, die resulteerde in een zorgvuldig uitgewerkte aanpak die de belangen van alle partijen zal waarborgen. Wij geloven dat het elk kwartaal transparant delen van informatie over hoe het vierdaagse werkmodel van Bizay.nl werkt, andere managers en werknemers zal helpen om datgene te versnellen wat volgens ons het toekomstige werkmodel is", zegt Sérgio Vieira, CEO van Bizay.nl.

Over Bizay Group

Het technologiebedrijf, opgericht in 2014, werd gecreëerd om de toegang tot PME's en particulieren tot elk gepersonaliseerd product te democratiseren. De groep die op 21 markten aanwezig is, heeft de grootste online catalogus voor gepersonaliseerde producten en noemt zichzelf de "Amazon voor gepersonaliseerde producten". Bizay.nl is een van de meest veelbelovende Europese technologieën, met een groei van 60% ten opzichte van het voorgaande jaar en een jaarlijkse omzet van meer dan 40 miljoen euro.

