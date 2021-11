Black Friday Global Carnival - Creality will den Nutzern Vorteile bringen

NEW YORK, 23. November 2021 /PRNewswire/ -- Creality, die führende Marke im Bereich des 3D-Drucks, widmet sich der Forschung sowie der Innovation von 3D-Druckern mit der festen Überzeugung, den Menschen Vorteile zu bringen.

Fleiß führt zu Glück. Vor dem Black Friday wurde Creality als exklusive Marke für die Ausstellung von 3D-Druckern im Nationalen Pavillon auf der Expo2020 DUBAI ausgewählt. Dies ist dem öffentlichen Bildungsdienst zu verdanken, an dem sich Creality in Brasilien beteiligt hat. Im Juni dieses Jahres unterzeichnete die brasilianische Weltraumbehörde das Artemis-Projekt mit der National Aeronautics and Space Administration (NASA) und löste damit in Brasilien eine Begeisterung für den Weltraum aus. Creality wurde von dem Projektvertreter hoch anerkannt und hatte die Möglichkeit, mit den brasilianischen Behörden zusammenzuarbeiten und das Projekt „Space Robotics" offiziell zu starten. Die Aktivitäten erstreckten sich auf 250 Schulen in Brasilien, und die 3D-Drucker von Creality wurden in verschiedenen Schulen und Gemeinden ausgestellt, um den Menschen vor Ort die Möglichkeit zu geben, den 3D-Druckprozess zu erleben. Nachdem die Medien, wie z. B. tvBrasil - der nationale Fernsehsender Brasiliens - über das Projekt berichtet hatten, wurde Creality von den Menschen vor Ort als „Space Capsule Creator" anerkannt. Mit dem Ziel, intelligente Bildung zu verbreiten, hofft Creality aufrichtig, dass solche Aktivitäten jungen Menschen Wissen über den 3D-Druck vermitteln und ihre Begeisterung für Technologie wecken können.

Die Produkte von Creality werden mit unterschiedlichen Schwerpunkten entwickelt, aber die Qualitätssicherung gilt für alle. Bei vollständig geschlossenen 3D-Druckern stehen Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit im Vordergrund. Der Sermoon D1 wurde als „der leiseste FDM-3D-Drucker" bewertet. Der CR-200B, der von 14 internationalen Organisationen zertifiziert wurde, ist als erste Wahl für die Ausbildung anerkannt. Er wurde zum ersten Mal auf dem New Yorker Times Square gezeigt und wurde ausgewählt, um auf der Expo 2020 DUBAI ausgestellt zu werden. Der CR-5 Pro (Hochtemperaturversion) ist ein Desktop-3D-Drucker, der 300 °C-Hochtemperaturdruck und großformatigen Druck mit verschiedenen Filamenten unterstützt.

Bei der Ender-Serie geht es darum, Erfahrungen zu nutzen. Der Ender-3 V2, als der beliebteste 3D-Drucker in den Jahren 2020 und 2021, wurde von All3DP als „der ästhetischste Drucker der Ender-Serie" bewertet. Der Ender-7 ist der schnellste 3D-Drucker, mit dem Sie Ihre Lieblingsstücke in einer noch nie dagewesenen Geschwindigkeit drucken können. Der Ender-5 Plus zeichnet sich durch einen großformatigen Druck aus und bietet eine größere Auswahl an Modellen.

Die CR-Serie entwickelt High-End-Produkte. CR-6 SE, CR-10 Smart und CR-30 wurden ausgewählt, um auf der Expo2020 DUBAI auszustellen zu werden. Insbesondere der CR-6 SE wurde von Forbes als bester 3D-Drucker ausgezeichnet und erhielt 2020 die meisten Crowdfundings auf Kickstarter. Der CR-30 wurde von 3DPRINT.COM als „The Best Budget Belt 3D Printer" ausgezeichnet.

Creality schätzt das Feedback der Nutzer und optimiert die Nutzungserfahrung der eigenen Produkte ständig. Mit dem nahenden Black Friday - dem weltweiten Shopping-Karneval - startet Creality seinen Plan des „Creality 3D Bazaar", bei dem Nutzer die von Creality empfohlenen Produkte durchstöbern und ihre Favoriten auswählen können. Choose&Buy-Link: https://www.creality.com/Black-Friday. Die Produktwerbung kann sich von Region zu Region unterscheiden. Für spezifische Aktivitäten wenden Sie sich bitte an die jeweiligen lokalen Agenturen.

Die Teilnahme an öffentlichen Bildungsaktivitäten stärkte die soziale Verantwortung von Creality. Creality ist stolz darauf, mehr Menschen mit dem 3D-Druck vertraut zu machen und ihnen die nötige Hilfe zu bieten. Creality ist auch dankbar für die Anerkennung, die sie von der Gesellschaft erhalten haben. Als führende Marke verfügt Creality nun über die Creality Cloud App und Produkte aus vier Hauptserien, darunter CR, Ender, Fully-Enclosed sowie Resin. Die Welt der Wissenschaft ist riesig und voller Unbekanntheiten, aber Creality wird die Erforschung nicht aufhalten, denn die Nutzer sind immer diejenigen, denen sie durch die 3D-Drucktechnologie Vorteile bringen wollen.

Mit Leidenschaft leben, mit Kreativität drucken. Möge unsere Welt durch Creality kreativer werden.

