Carnaval Global da Black Friday - é para os usuários que a Creality quer trazer benefícios

NOVA YORK, 23 de novembro de 2021 /PRNewswire/ -- Como uma marca líder em impressão 3D, a Creality se dedica à pesquisa e inovação em impressoras 3D com uma firme crença em oferecer benefícios aos seres humanos.

Os esforços resultam em sorte. Antes da Black Friday, a Creality foi escolhida como a marca exclusiva para expor impressoras 3D em um pavilhão nacional durante a Expo 2020 de DUBAI. Isso ocorreu graças ao serviço de educação pública do qual a Creality tem participado no Brasil. Em junho deste ano, a Agência Espacial Brasileira assinou o Projeto Artemis com a National Aeronautics and Space Administration (NASA), provocando um grande interesse pelo espaço sideral no Brasil. Altamente reconhecida pelo representante do projeto, a Creality teve a oportunidade de trabalhar com as autoridades brasileiras e lançou oficialmente o projeto "Robótica Espacial". As atividades envolvem 250 escolas no Brasil, e as impressoras 3D da Creality foram expostas em diferentes escolas e em comunidades, oferecendo oportunidades para as pessoas locais conhecerem o processo de impressão 3D. Após receber ampla cobertura da mídia, como a tvBrasil - o canal de TV nacional do Brasil, a Creality foi reconhecida como a "criadora de cápsulas espaciais" pela população local. Com o propósito de popularizar a educação inteligente, a Creality espera sinceramente que essas atividades possam trazer conhecimentos sobre a impressão 3D para os jovens e estimular seu entusiasmo pela tecnologia.

Os produtos da Creality são desenvolvidos com diferentes destaques, mas a garantia de qualidade é aplicada a todos. As impressoras 3D totalmente fechadas priorizam a segurança e a praticidade. A Sermoon D1 foi classificada como "a mais silenciosa das impressoras 3D FDM [modelagem por deposição fundida]". A CR-200B, certificada por 14 organizações internacionais, é reconhecida como a melhor opção para a educação. A empresa estreou na Time Square de Nova York e foi escolhida para expor na Expo 2020 de DUBAI. A CR-5 Pro (versão de alta temperatura) é a impressora 3D de mesa, que suporta impressão de alta temperatura de 300 °C e de grande porte, com diversos filamentos.

A série Ender se concentra na experiência de uso. Como a impressora 3D mais popular em 2020 e 2021, a Ender-3 V2 foi classificada como "a impressora com maior estética da série Ender" pelo All3DP. A Ender-7 é a impressora 3D mais rápida, que permite que você imprima seus favoritos a uma velocidade sem precedentes. A Ender-5 Plus recebe destaque pela impressão de grande porte, oferecendo opções mais amplas de modelos.

A série CR desenvolve produtos de ponta. Os modelos CR-6 SE, CR-10 Smart e CR-30 foram escolhidas para serem expostas na Expo 2020 de DUBAI. A CR-6 SE, em particular, chegou a ser finalista da Forbes como a melhor impressora 3D em geral e recebeu o maior crowdfunding na Kickstarter em 2020. A CR-30 é reconhecida como "a impressora 3D de correia com melhor preço" pela 3DPRINT.COM.

A Creality agradece o feedback dos usuários e continua otimizando a experiência de uso de nossos produtos. Com a aproximação da Black Friday, o carnaval global das compras, a Creality lançará seu plano "Creality 3D Bazaar", em que os usuários poderão analisar os produtos recomendados da Creality e escolher seus favoritos. Link para escolher e comprar: https://www.creality.com/Black-Friday. As promoções de produtos podem variar de acordo com a região. Para atividades específicas, entre em contato com suas agências locais.

A participação de atividades educacionais públicas fortaleceu as responsabilidades sociais da Creality. A Creality tem orgulho de falar sobre a impressão 3D a mais pessoas e de oferecer a ajuda necessária. A Creality também agradece por todo o reconhecimento que recebeu da sociedade. Como marca líder, a Creality agora tem o aplicativo Creality Cloud e produtos de quatro séries principais, incluindo a CR, a Ender, a impressora totalmente fechada e resina. O mundo da ciência é vasto e cheio de incertezas, mas a Creality não impedirá a exploração, pois é para os usuários que ela sempre quer oferecer benefícios por meio da tecnologia de impressão 3D.

Viver com paixão, imprimir com criação. Que nosso mundo se torne mais criativo graças à Creality.

