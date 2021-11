Le carnaval mondial du Black Friday - Creality veut prioriser les utilisateurs

NEW YORK, 24 novembre 2021 /PRNewswire/ -- Marque de premier plan dans le domaine des imprimantes 3D, Creality se consacre à la recherche et à l'innovation en matière d'imprimantes 3D dans un objectif d'apporter des avantages aux personnes.

Les efforts engendrent la chance. Avant le Black Friday, Creality a été choisie comme marque exclusive pour exposer des imprimantes 3D au pavillon national pendant Expo2020 DUBAI, résultat du service d'éducation publique auquel Creality a participé au Brésil. En juin dernier, l'Agence spatiale brésilienne a signé le projet Artemis avec la National Aeronautics and Space Administration (NASA), déclenchant un engouement pour l'espace au Brésil. Très reconnue par le représentant du projet, Creality a eu la chance de travailler avec les autorités brésiliennes et a officiellement lancé le projet « Space Robotics ». Les activités ont couvert 250 écoles au Brésil et les imprimantes 3D de Creality ont été présentées dans différents établissements scolaires ainsi que dans différentes communautés, ce qui a permis aux populations locales d'assister au processus d'impression 3D. Ayant reçu une vaste couverture médiatique, comme celle de tvBrasil, la station de télévision nationale du Brésil, Creality a été reconnue comme la « créatrice de capsules spatiales » par la population locale. Soucieuse de populariser l'éducation intelligente, Creality espère sincèrement que de telles activités pourront apporter aux jeunes la connaissance de l'impression 3D et stimuler leur enthousiasme pour la technologie.

Les produits de Creality possèdent des caractéristiques variées, mais tous bénéficient de l'assurance qualité. Les imprimantes 3D entièrement fermées accordent la priorité à la sécurité et à la convivialité. Sermoon D1 a reçu l'appellation « la plus silencieuse des imprimantes 3D FDM ». L'imprimante CR-200B, certifiée par 14 organisations internationales, est reconnue comme le meilleur choix en matière d'éducation. Elle a fait ses débuts sur le New York Times Square et a été sélectionnée pour une exposition à l'Expo2020 DUBAI. CR-5 Pro (version haute température) est l'imprimante 3D de bureau qui prend en charge l'impression à haute température à 300 °C et de grande taille avec divers filaments.

La série Ender met l'accent sur l'expérience d'utilisation. Ender-3 V2, imprimante 3D la plus populaire en 2020 et 2021, a été classée comme « l'imprimante la plus esthétique de la série Ender » par All3DP. Ender-7 est l'imprimante 3D la plus rapide, et vous permet d'imprimer vos éléments préférés à une vitesse sans précédent. Ender-5 Plus permet des impressions de grande taille, offrant un plus vaste choix de modèles.

Les séries CR visent les produits haut de gamme. CR-6 SE, CR-10 Smart et CR-30 sont sélectionnées pour l'exposition dans Expo2020 DUBAI. CR-6 SE, en particulier, s'est inscrite dans la liste des finalistes du prix Forbes de la meilleure imprimante 3D globale et a reçu le financement participatif le plus important sur Kickstarter en 2020. CR-30 est reconnue comme « la meilleure imprimante 3D à courroie à prix abordable » par 3DPRINT.COM.

Creality tient compte des commentaires des consommateurs et optimise l'expérience d'utilisation de ses produits. À l'approche du Black Friday, le carnaval mondial du shopping, Creality lancera son projet de « Creality 3D Bazaar », où les utilisateurs pourront parcourir les produits recommandés par Creality et choisir leurs favoris. Lien Choose&Buy : https://www.creality.com/Black-Friday . Les promotions de produits peuvent différer d'une région à l'autre. Pour des activités précises, veuillez communiquer avec l'organisme local correspondant.

La participation à des activités d'éducation publique a renforcé les responsabilités sociales de Creality. Creality est fière de faire connaître l'impression 3D à un plus grand nombre de personnes et de leur fournir l'aide dont elles ont besoin. Creality est également reconnaissante de toute la notoriété qu'elle a reçue de la société. En tant que marque de premier plan, Creality possède maintenant l'application Creality Cloud et des produits de quatre séries principales, dont CR, Ender, Entièrement fermée et Résine. Le monde de la science est vaste et plein d'incertitudes, mais Creality n'arrêtera pas l'exploration, car les utilisateurs sont toujours ceux à qui elle désire apporter des avantages grâce à la technologie d'impression 3D.

Vivre la passion, imprimer la création. Puisse notre monde devenir plus créatif grâce à Creality.

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1609256/Logo.jpg

