MWC 2026 | Blackview vás pozýva do novej éry inteligentných inovácií!
News provided byBlackview
Mar 05, 2026, 12:17 ET
SHENZHEN, Čína, 5. marec 2026 /PRNewswire/ – 2. – 5. marca 2026 sa Fira Gran Via v španielskej Barcelone opäť stane globálnym centrom mobilných inovácií. Spoločnosť Blackview predstaví na stánku 7G40 svoje najnovšie vlajkové lode a uvedie kompletný inteligentný ekosystém „AI × komunikácia × odolnosť × komplexnosť" – od odolných telefónov a tabletov až po notebooky, displeje, inteligentné okuliare s AI a nositeľné zariadenia.
Vlajková rada XPLORE Series | Posúvanie hraníc výkonu odolných vlajkových produktov
Séria XPLORE sa dostáva do centra pozornosti s tromi prelomovými modelmi. XPLORE 6 je prvý odolný vlajkový model na svete s platformou Dimensity 9400+ a periskopickým teleobjektívom, ktorý poskytuje špičkový výkon a profesionálne snímky. V porovnaní s predchodcom XPLORE 6 vylepšuje model XPLORE 6 Pro priemyselné aplikácie o modul termovízie s vysokým rozlíšením 256 × 192, ktorý umožňuje presnú detekciu teploty pri kontrolách, riešení problémov a reakcii na núdzové situácie. XPLORE 2 Satellite je prvý odolný smartfón na svete s podporou satelitných hlasových správ a eSIM. Vďaka satelitnému pripojeniu NTN cez Skylo umožňuje obojsmerný prenos správ aj bez pozemných sietí.
Vlajkový tablet MEGA 12 | Nová definícia produktivity
MEGA 12 je prvý 5G tablet s AI na svete s certifikáciou IP68/IP69K. Vďaka batérii s kapacitou 10 000 mAh a rýchlemu nabíjaniu 55 W poskytuje dlhotrvajúci výkon pre prácu aj zábavu.
Nový ekosystém mobilnej kancelárie | Rozširovanie hraníc efektívnej produktivity
AceBook 8 Pro poskytuje plynulý a pohlcujúci multitasking vďaka 16-palcovému displeju s pomerom strán 16:10 a výkonu procesora Ryzen 5 v elegantnom kovovom tele. DCM 6 Pro na druhej strane zvyšuje efektívny multitasking vďaka dvom 14-palcovým IPS obrazovkám a pohodlnému pripojeniu cez jeden kábel USB-C.
Vývoj nositeľných zariadení s AI | Inteligencia ako prirodzená súčasť každodenného života
Inteligentné okuliare BV100 AI v sebe spájajú 8 MP fotoaparát, hlasového asistenta s AI, dva reproduktory, Bluetooth 5.4 a celodennú výdrž batérie v ľahkom prevedení – spájajú inteligentné hodinky a slúchadlá Blackview a vytvárajú tak bezproblémový ekosystém nositeľných zariadení s AI.
Uvidíme sa na podujatí | Pozrite si nové možnosti spolupráce
Spoločnosť Blackview srdečne pozýva globálnych distribútorov a partnerov, aby navštívili stánok, vyskúšali si jej najnovšie vlajkové produkty a spoznali nové príležitosti v ére AI × komunikácie × robustnosti.
Názov podujatia: MWC Barcelona 2026 (Mobile World Congress)
Miesto konania: Fira Gran Via, Barcelona, Španielsko
Číslo stánku: 7G40
Dátumy podujatia: 2. – 5. marca 2026
Ak máte záujem o informácií a možnosti spolupráce navštívte našu webovú stránku: www.blackview.hk alebo navštívte náš stánok (7G40) a pozrite si obchodné diskusie!
Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2923199/1.jpg
Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2012838/9a4c1a6a5647d207eb5fca8d8c54920_Logo.jpg
