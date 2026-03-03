MWC 2026 | Blackview vous invite à découvrir une nouvelle ère de l'innovation intelligente !

SHENZHEN, Chine, 3 mars 2026 /PRNewswire/ -- Du 2 au 5 mars 2026, Barcelone redevient le centre mondial de l'innovation mobile Fira Gran Via, Espagne. Au stand 7G40, Blackview dévoile ses nouveaux produits phares, présentant un écosystème intelligent complet « AI × Communication × Robuste × Tous les scénarios », des téléphones et tablettes robustes aux ordinateurs portables, écrans, lunettes intelligentes IA et accessoires connectés.

Gamme de produits phares de la série XPLORE | Redéfinir les limites de performance des produits phares robustes

1

La série XPLORE occupe le devant de la scène avec trois modèles révolutionnaires. XPLORE 6 est le premier produit phare robuste au monde fonctionnant sur la plateforme Dimensity 9400+, doté d'un téléobjectif périscopique, offrant des performances d'élite et une imagerie de niveau professionnel. Par rapport au XPLORE 6, XPLORE 6 Pro améliore les applications industrielles avec un module d'imagerie thermique haute résolution 256×192, permettant une détection précise de la température pour les contrôles, le dépannage et les interventions d'urgence. Et XPLORE 2 Satellite est le premier smartphone robuste au monde à prendre en charge la messagerie vocale par satellite et l'eSIM. Grâce à la connectivité par satellite NTN via Skylo, il permet une messagerie bidirectionnelle même en l'absence de réseaux terrestres.

Tablette phare MEGA 12 | Redéfinir la productivité

La MEGA 12 est la première tablette 5G IA au monde dotée d'une certification IP68/IP69K. Alimentée par une batterie de 10 000 mAh avec charge rapide de 55 W, elle offre des performances durables pour le travail et les loisirs.

Nouvel écosystème de bureau mobile | Repousser les limites d'une productivité efficace

L'AceBook 8 Pro offre une productivité fluide et immersive avec un écran 16 pouces 16:10 et la puissance Ryzen 5 dans un corps métallique élégant, tandis que le DCM 6 Pro stimule la productivité multitâche efficace avec deux écrans IPS de 14 pouces et la praticité d'un câble USB-C unique.

Accessoires connectés IA perfectionnés | Faire de l'intelligence un élément naturel de la vie quotidienne

Les lunettes intelligentes IA BV100 intègrent un appareil photo 8MP, un assistant vocal IA, deux haut-parleurs, la technologie Bluetooth 5.4 et une batterie longue durée dans un design léger. Elles rejoignent les smartwatches et les oreillettes Blackview pour créer un écosystème homogène d'accessoires connectés dotés d'IA.

Rendez-vous à l'événement | Explorer de nouvelles opportunités de collaboration

Blackview invite chaleureusement les distributeurs et partenaires du monde entier à visiter son stand, à découvrir ses derniers modèles phares et à explorer de nouvelles opportunités dans l'ère de l'intelligence artificielle, de la communication et de la robustesse.

Nom de l'événement : MWC Barcelona 2026 (Mobile World Congress)

Lieu : Fira Gran Via, Barcelone, Espagne

Numéro de stand : 7G40

Dates de l'événement : du 2 au 5 mars 2026

Pour plus d'informations et pour connaître les possibilités de collaboration, veuillez consulter notre site web : www.blackview.hk ou visiter notre stand (7G40) pour parler affaires !

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2923199/1.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2012838/9a4c1a6a5647d207eb5fca8d8c54920_Logo.jpg