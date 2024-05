Blockdaemon dokonuje ekspansji w Abu Zabi dzięki utworzeniu podmiotu podlegającego Organowi Rejestracyjnemu Rynku Globalnego w Abu Zabi (ADGM)

Blockdaemon dostał zielone światło od ADGM, co umożliwi dalszą ekspansję ZEA.

ABU ZABI, ZEA, 13 maja 2024 r. /PRNewswire/ -- Blockdaemon, czołowa spółka działająca w sektorze infrastruktury blockchain klasy instytucjonalnej, ogłosiła dzisiaj dalszą ekspansję w ZEA, która obejmuje m.in. utworzenie oddziału oraz podmiotu podlegającego Organowi Rejestracyjnemu Rynku Globalnego w Abu Zabi (ADGM).

Ekspansja mająca na celu obsługę i zapewnianie rozwiązań z zakresu infrastruktury Web3 w ZEA będzie obejmować lokalne udostępnienie rozwiązań z zakresu infrastruktury węzłowej i podmiotów zatwierdzających, a także własną technologię portfela MPC.

„Oznacza to dla Blockdaemon ważny krok w kierunku wzmocnienia swojej obecności w ZEA i pogłębienia relacji z lokalnymi organami regulacyjnymi i klientami" – powiedział Amor Sexton, COO w Blockdaemon. „Otrzymanie zatwierdzenia Organu Rejestracyjnego ADGM oznacza dla Blockdaemon nie tylko wzmocnienie pozycji w regionie jako czołowego dostawcy infrastruktury Web3, ale także potwierdzenie zobowiązania spółki do wspierania instytucji w ramach infrastruktury blockchain. To zatwierdzenie podkreśla, że zależy nam, aby nasze działania były uczciwe i godne zaufania".

Konstantin Richter, dyrektor generalny i założyciel Blockdaemon, skomentował: „W ramach dalszego rozwoju działalności i pogłębiania współpracy na całym świecie osiągnęliśmy krok milowy, który przygotowuje grunt pod ulepszoną współpracę i innowacje w dynamicznym ekosystemie blockchain w ZEA. Cieszymy się z nadchodzących możliwości i pozostajemy wierni misji, która polega na zapewnianiu przedsiębiorstwom i organizacjom bezpiecznych i skalowalnych rozwiązań z zakresu infrastruktury blockchain".

Arvind Ramamurthy, dyrektor ds. rozwoju rynku w ADGM, powiedział: „Gratulujemy Blockdaemon otrzymania zatwierdzenia ADGM, które pozwoli na ugruntowanie pozycji spółki w Abu Zabi. Decyzja znaczącej spółki z sektora infrastruktury blockchain klasy instytucjonalnej o ekspansji w regionie za pośrednictwem ADGM zwraca uwagę na progresywne otoczenie regulacyjne, jakie zapewnia nasze międzynarodowe centrum finansowe, a także znaczny potencjał i zapotrzebowanie w podklastrze blockchain i Web3 oraz powiązanych usługach. ADGM jest pionierem w tworzeniu ekosystemu sprzyjającego wzrostowi i sukcesowi spółek takich jak Blockdaemon. Z niecierpliwością oczekujemy możliwości, jakie mogą pojawić się w tym regionie.

Blockdaemon założył w 2017 r. Konstantin Richter, aby dostarczać infrastruktury klasy instytucjonalnej na potrzeby protokołów blockchain dla podmiotów kryptowalutowych i tradycyjnych instytucji finansowych. Blockdaemon poszerzył swoją działalność na region Azji i Pacyfiku w lutym 202 r., a krótko po tym, w marcu 2022 r., na region EMEA. Najnowsze ogłoszenie następuje po znaczącym rozwoju geograficznym i innowacjach produktowych w spółce Blockdaemon, do których należą narzędzie Builder Vault wykorzystujące naszą zaawansowana technologię MPC z czerwca 2022 r., portfel Blockdaemon wprowadzony w kwietniu 2023 r. oraz pakiet API Blockdaemon korzystający z danym indeksowanych wprowadzony w marcu.

Blockdaemon napędza ekonomię blockchain dzięki wiodącym w branży rozwiązaniom infrastrukturalnym. Jest uznanym na całym świecie partnerem posiadającym certyfikat ISO-27001 z szerokim zakresem protokołów, który oferujące zaawansowanie techniczne, jedne z najlepszych w branży umowy SLA, ponad 70 globalnych punktów za pośrednictwem kilkunastu dostawców usług w chmurze i typu bare metal oraz całodobowe wsparcie zapewniające niezrównaną obsługę klasy instytucjonalnej. Dostarcza zintegrowanych rozwiązań biznesowych dla giełd, depozytariuszy, platform kryptowalutowych, instytucji finansowych i deweloperów, korzystając z kompleksowego pakietu narzędzi blockchain, w tym dedykowanych węzłów, interfejsów API, stakingu, płynnego stakingu, technologii MPC i innych. Blockdaemon zapewnia klientom możliwość szybkiego i łatwego zwiększenia zysków bez wpływu na bezpieczeństwo i zgodność z przepisami.

