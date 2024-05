Blockdaemon étend sa présence à Abu Dhabi en créant une entité sous l'autorité d'enregistrement du marché mondial d'Abu Dhabi (ADGM)

Blockdaemon approuvée par l'ADGM, ouvrant ainsi la voie à sa stratégie d'expansion pour les Émirats arabes unis

ABU DHABI, Émirats arabes unis, 13 mai 2024 /PRNewswire/ -- Blockdaemon, la principale société d'infrastructure de blockchain de qualité institutionnelle, a annoncé aujourd'hui qu'elle étend encore sa présence aux Émirats arabes unis, notamment en installant un bureau et en établissant une entité à Abu Dhabi sous l'autorité d'enregistrement du marché mondial d'Abu Dhabi (ADGM).

L'expansion visant à exploiter et à fournir des solutions d'infrastructure Web3 aux Émirats arabes unis comprendra la mise à disposition locale de ses solutions d'infrastructure de nœuds et de validateurs au niveau local, ainsi que de sa technologie de portefeuille MPC auto-hébergé.

« Blockdaemon a franchi une étape importante en renforçant sa présence aux Émirats arabes unis et en approfondissant son partenariat avec les régulateurs et les clients locaux », a déclaré Amor Sexton, directeur de l'exploitation à Blockdaemon. « Avec l'approbation de Blockdaemon par l'autorité d'enregistrement de l'ADGM, nous consolidons non seulement notre ancrage dans la région en tant que principal fournisseur d'infrastructure Web3, mais nous affirmons également notre engagement à soutenir les institutions en mettant à leur disposition une infrastructure blockchain. Cette approbation souligne notre engagement à fonctionner avec intégrité et fiabilité. »

Konstantin Richter, PDG et fondateur de Blockdaemon, a déclaré : « Alors que nous continuons à étendre nos opérations et à approfondir nos partenariats à travers le monde, cette étape ouvre la voie à une plus grande collaboration et à l'innovation dans l'écosystème dynamique de la blockchain des Émirats arabes unis. Nous sommes enthousiasmés par les opportunités qui s'annoncent et restons inébranlables dans notre mission de permettre aux entreprises et aux organisations de disposer de solutions d'infrastructure blockchain sécurisées et évolutives. »

Arvind Ramamurthy, chef du développement du marché à l'ADGM, a déclaré : « Nous félicitons Blockdaemon d'avoir obtenu son autorisation auprès de l'ADGM pour établir sa présence à Abu Dhabi. La décision d'une importante société d'infrastructure blockchain de niveau institutionnel de se développer dans cette région avec l'autorisation de l'ADGM souligne l'environnement réglementaire progressif offert par notre centre financier international, ainsi que le potentiel et la demande significatifs du sous-groupe blockchain et Web3 et des services associés. L'ADGM est un pionnier dans la création d'un écosystème propice à la croissance et au succès d'entreprises comme Blockdaemon, et nous attendons avec impatience de voir les opportunités qu'elle peut débloquer dans cette région. »

Blockdaemon a été fondé par Konstantin Richter en 2017, pour offrir une infrastructure de niveau institutionnel aux protocoles de blockchain, aux crypto-natifs et aux institutions financières traditionnelles. Blockdaemon s'est étendu à la région Asie-Pacifique en février 2022 et peu après en mars 2022, à la région EMEA. Cette dernière annonce fait suite à une croissance géographique importante et à l'innovation de produits chez Blockdaemon : le Builder Vault a utilisé notre technologie MPC avancée en juin 2022, Blockdaemon Wallet en avril 2023 et l'API Suite indexée alimentée par des données de Blockdaemon en mars dernier.

À propos de Blockdaemon

Blockdaemon alimente l'économie de la blockchain grâce à sa gamme de solutions d'infrastructure de pointe. Nous sommes un partenaire mondialement établi, certifié ISO-27001 et bénéficiant d'une couverture de protocole étendue, qui offre une profondeur technique, des accords de niveau de service de premier plan, plus de 70 points de présence dans le monde à travers plus de 10 fournisseurs de services cloud et de bare metal, et une assistance 24/7 pour une expérience inégalée de niveau institutionnel. Nous fournissons des solutions commerciales intégrées aux marchés boursiers, aux dépositaires, aux plateformes de crypto-monnaies, aux institutions financières et aux développeurs en utilisant notre suite d'outils blockchain de bout en bout, y compris les nœuds dédiés, les API, le staking, le staking liquide, la technologie MPC, et plus encore. Blockdaemon offre à ses clients la confiance nécessaire pour évoluer rapidement et facilement sans compromettre la sécurité ou la conformité.

Pour en savoir plus, visitez le site www.tatacommunications.com

Contact pour les médias :

Hanna Tantoco

[email protected]