Blockdaemon rozširuje svoje pôsobenie v Abú Zabí vďaka založeniu subjektu pod registračným úradom Abu Dhabi Global Market (ADGM)

Blockdaemon dostáva zelenú od ADGM a pripravuje pôdu pre stratégiu expanzie SAE

ABÚ ZABÍ, Spojené arabské emiráty, 13. mája 2024 /PRNewswire/-- Blockdaemon, popredná spoločnosť v oblasti blockchainovej infraštruktúry na inštitucionálnej úrovni, dnes oznámila ďalšie rozširovanie pôsobenia v Spojených arabských emirátoch vrátane zriadenia kancelárie a založenia subjektu v Abú Zabí pod registračným orgánom Abu Dhabi Global Market (ADGM).

Súčasťou rozšírenia prevádzky a poskytovania infraštruktúrnych riešení Web3 v Spojených arabských emirátoch bude aj sprístupnenie riešení infraštruktúry uzlov a validátorov lokálne, ako aj technológia peňaženky MPC s vlastným hostingom.

„Pre spoločnosť Blockdaemon ide o významný krok pri posilňovaní pôsobnosti v SAE a prehlbovaní nášho partnerstva s miestnymi regulačnými orgánmi a klientmi," povedal Amor Sexton, prevádzkový riaditeľ spoločnosti Blockdaemon. „So schválením registračného úradu ADGM Blockdaemon nielenže upevňuje svoju pozíciu v regióne ako popredný poskytovateľ infraštruktúry Web3, ale tiež potvrdzuje svoj záväzok podporovať inštitúcie s infraštruktúrou blockchainu. Toto schválenie podčiarkuje naše odhodlanie pracovať bezúhonne a dôveryhodne."



Konstantin Richter, generálny riaditeľ a zakladateľ spoločnosti Blockdaemon, poznamenal: „Keďže pokračujeme v rozširovaní našej prevádzky a prehlbovaní partnerstiev po celom svete, tento míľnik pripravuje pôdu pre väčšiu spoluprácu a inovácie v živom blockchainovom ekosystéme SAE. Tešíme sa na nadchádzajúce príležitosti a naďalej vytrvalo plníme svoje poslanie podporovať podniky a organizácie bezpečnými a škálovateľnými riešeniami blockchainovej infraštruktúry."

Arvind Ramamurthy, vedúci rozvoja trhu úradu ADGM, povedal: „Blahoželáme spoločnosti Blockdaemon k získaniu licencie ADGM na ustanovenie pôsobnosti v Abú Zabí. Rozhodnutie prominentnej inštitucionálnej blockchainovej spoločnosti expandovať v tomto regióne s ADGM podčiarkuje progresívne regulačné prostredie, ktoré ponúka naše medzinárodné finančné centrum, ako aj významný potenciál a dopyt v rámci blokového reťazca a podskupiny Web3 a súvisiacich služieb. ADGM je priekopníkom pri vytváraní priaznivého ekosystému pre rast a úspech spoločností, ako je Blockdaemon, a netrpezlivo očakávame príležitosti, ktoré môžu v tomto regióne otvoriť."

Spoločnosť Blockdaemon založil Konstantin Richter v roku 2017 s cieľom priniesť do blockchainových protokolov, krypto natívnych a tradičných finančných inštitúcií infraštruktúru na inštitucionálnej úrovni. Vo februári 2022 sa Blockdaemon rozšíril do ázijsko-tichomorského regiónu a krátko nato v marci 2022 aj do regiónu EMEA. Aktuálne oznámenie nasleduje po významnom geografickom raste a inovácii produktov v spoločnosti Blockdaemon, pričom v júni 2022 vznikol Builder Vault s využitím našej pokročilej technológie MPC, v apríli 2023 Blockdaemon Wallet a v marci minulého roka produkt Blockdaemon Indexed-Data Powered API Suite.

O spoločnosti Blockdaemon

Blockdaemon podporuje blockchainovú ekonomiku prostredníctvom súboru špičkových infraštruktúrnych riešení. Sme globálne etablovaný partner s certifikátom ISO-27001 a rozsiahlym protokolovým pokrytím, ktorý ponúka technickú hĺbku, špičkové SLA, vyše 70 globálnych miest prítomnosti prostredníctvom viac ako 10 poskytovateľov cloudových a bare-metal služieb a nepretržitú podporu pre bezkonkurenčnú prevádzku na inštitucionálnej úrovni. Poskytujeme integrované obchodné riešenia pre burzy, správcov, krypto platformy, finančné inštitúcie a developerov prostredníctvom nášho komplexného súboru blockchainových nástrojov vrátane vyhradených uzlov, API, stakingu, liquid stakingu, MPC tech a ďalších. Blockdaemon poskytuje svojim zákazníkom istotu rýchleho a jednoduchého škálovania bez ohrozenia bezpečnosti alebo súladu s predpismi.

