BLUETTI представляет систему накопления энергии ES125 для коммерческого и промышленного сектора на выставке KEY 2026

РИМИНИ, Италия, 5 марта 2026 г. /PRNewswire/ -- BLUETTI, один из ведущих мировых поставщиков решений в области экологически чистой энергетики, представляет систему накопления и хранения энергии ES125 для коммерческого и промышленного сектора (C&I), предлагающую масштабируемый и интеллектуальный инструмент ESS для обеспечения независимости коммерческих и промышленных потребителей.

Ответ на меняющийся энергетический ландшафт Европы

BLUETTI ES125 C&I Energy Storage System

По мере продвижения Европейского союза по пути реализации своей программы REPowerEU и климатических целей до 2030 года, коммерческие и промышленные потребители сталкиваются с ростом цен на электроэнергию и возрастающими ограничениями энергосетей. Эти факторы ускоряют спрос на децентрализованные системы накопления и хранения энергии, позволяющие управлять пиковыми нагрузками и поддерживать интеграцию возобновляемых источников энергии.

В этих условиях BLUETTI представляет систему накопления и хранения энергии ES125 C&I, призванную помочь предприятиям повысить энергетическую устойчивость и эффективнее управлять затратами на электроэнергию на все более нестабильном энергетическом рынке.

Система накопления и хранения энергии ES125 с жидкостным охлаждением

ES125 представляет собой полностью интегрированную ячейку для накопления и хранения энергии в коммерческом и промышленном секторе, разработанную по принципу «Одна ячейка = одна система» (One Cabinet = One System). Обеспечивая мощность 125 кВт и емкость 257 кВт•ч в архитектуре с жидкостным охлаждением, система интегрирует на заводском уровне батарею + PCS + BMS +EMS, позволяя развертывание по принципу «подключи и работай» при одновременном снижении сложности EPC-интеграции и сокращении времени ввода в эксплуатацию.

Ячейка ES125 с литий-железо-фосфатным (LiFePO) аккумулятором оснащена прецизионным жидкостным охлаждением для поддержания равномерной температуры элементов и продления срока службы всей системы. Батарейный отсек защищен корпусом с классом защиты IP67 и поддерживается системами EMS и BMS на основе искусственного интеллекта, которые непрерывно контролируют напряжение, температуру и уровень заряда, обеспечивая раннее обнаружение неисправностей и оптимизацию работы системы.

Для дополнительной безопасности ячейка имеет встроенную аэрозольную систему пожаротушения, предназначенную для автоматического реагирования на самой ранней стадии аномального поведения аккумуляторных элементов.

Гибкая эксплуатация и коммерческие сценарии применения

Система ES125 поддерживает сетевые, внесетевые и гибридные режими работы, обеспечивая плавное переключение на критические нагрузки. Основные коммерческие сценарии применения:

Срезание пиковых нагрузок: снижение расходов на электроэнергию на 20–50% за счет оптимизации оплаты за гарантируемый минимум энергоснабжения

снижение расходов на электроэнергию на 20–50% за счет оптимизации оплаты за гарантируемый минимум энергоснабжения Расширение мощности: поддержка энергоемкого оборудования без дорогостоящей модернизации сетевых трансформаторов

поддержка энергоемкого оборудования без дорогостоящей модернизации сетевых трансформаторов Резервное питание: обеспечение непрерывности бизнес-процессов при отключениях электроэнергии или нестабильности сети

обеспечение непрерывности бизнес-процессов при отключениях электроэнергии или нестабильности сети Замена дизельных генераторов: устранение затрат на топливо, снижение выбросов и уровня шума

устранение затрат на топливо, снижение выбросов и уровня шума Готовность к виртуальным электростанциям (VPP): возможность участия в программах сетевых услугах и торговли электроэнергией

Глобальная производственная и сервисная сеть

Система ES125 поддерживается глобальной производственной и сервисной инфраструктурой BLUETTI. В настоящее время BLUETTI работает более чем в 120 странах и регионах мира, располагая 30 дочерними компаниями, 55 зарубежными складами и 22 глобальными сервисными центрами, поддерживающими локализованную логистику и послепродажное обслуживание.

Обладая 13-летним опытом технологических разработок, 847 мировыми патентами и производственной базой площадью 130.000 м2, BLUETTI стремится предоставлять надежные и масштабируемые решения для накопления и хранения энергии в коммерческом и промышленном секторе по всему миру.

BLUETTI на выставке KEY 2026

Событие: презентация системы накопления и хранения энергии BLUETTI C&I

презентация системы накопления и хранения энергии BLUETTI C&I Дата, время: 4 марта, 15:00–15:40

4 марта, 15:00–15:40 Место: стенд №0016, павильон D7, Rimini Expo Centre, Италия

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2925706/BLUETTI_ES125_C_I_Energy_Storage_System.jpg