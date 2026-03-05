BLUETTI představuje na veletrhu KEY 2026 energetický úložný systém ES125 C&I

RIMINI, Itálie, 5. března 2026 /PRNewswire/ -- Přední světový poskytovatel řešení pro čistou energetiku, společnost BLUETTI, představuje energetický úložný systém ES125 C&I, který přináší škálovatelné a inteligentní skladovací řešení pro energetickou nezávislost komerčních a průmyslových subjektů.

Reakce na měnící se energetickou situaci v Evropě

V souvislosti s pokrokem EU v rámci programu REPowerEU a jejích klimatických cílů pro rok 2030 čelí komerční a průmysloví uživatelé rostoucím cenám elektřiny a zvyšujícím se omezením rozvodné sítě. Tyto tlaky urychlují poptávku po decentralizovaném skladování energie, které by umožnilo zvládat špičkové zatížení a podpořilo integraci obnovitelných zdrojů.

V této situaci společnost BLUETTI uvádí na trh systém pro skladování energie ES125 C&I, který má podnikům pomoci zvýšit energetickou odolnost a kontrolovat výdaje za energii na stále volatilnějším energetickém trhu.

ES125 – systém pro skladování energie s kapalinovým chlazením

ES125 je plně integrovaná skříň pro skladování energie v komerčních a průmyslových scénářích (C&I), založená na konceptu „jedna skříň = jeden systém". Poskytuje kapacitu 125 kW / 257 kWh a v rámci architektury s kapalinovým chlazením integruje baterii + PCS (systém konverze energie) + BMS (systém řízení baterie) + EMS (systém řízení spotřeby energie) na úrovni výrobce, což umožňuje nasazení typu plug-and-play, zjednodušuje EPC (projektování, zajištění dodávek a konstrukci) a urychluje zavádění do provozu.

ES125 je vybaven baterií LiFePO a přesným kapalinovým chlazením, které udržuje vyváženou teplotu článků a prodlužuje životnost systému. Baterie je chráněna schránkou se stupněm krytí IP67 a pečují o ni EMS a BMS vybavené umělou inteligencí, které nepřetržitě monitorují napětí, teplotu a stav nabití, aby umožnily včasnou detekci poruch a optimalizovaný provoz systému.

Jako další bezpečnostní záruka je do systému integrován aerosolový hasicí systém, který je navržen tak, aby automaticky reagoval v nejranější fázi poruchy baterie.

Flexibilní provoz a komerční aplikace

Systém ES125 podporuje konfigurace on-grid (připojené k síti), off-grid (mimo síť) i hybridní, což umožňuje plynulé přepínání při kritickém zatížení. Mezi klíčové komerční aplikace patří:

  • Vyrovnávání špiček: Snížení účtů za elektřinu o 20 %–50 % díky optimalizaci poplatků za odběr
  • Rozšíření kapacity: Podpora vysokoodběrových zařízení bez nákladné modernizace transformátoru sítě
  • Záložní napájení: Zachování kontinuity práce během výpadků nebo nestability sítě
  • Náhrada nafty: Eliminace nákladů na palivo, emisí a hluku
  • Příprava na režim virtuální elektrárny (Virtual Power Plant, VPP): Umožňuje zapojení do síťových služeb a programů obchodování s energií

Globální výrobní a servisní síť

Systém ES125 má výhodu podpory globálních výrobních a servisních středisek BLUETTI. Společnost BLUETTI, která v současné době působí ve více než 120 zemích a regionech, operuje s 30 dceřinými společnostmi55 zahraničními sklady a 22 globálními servisními centry, což umožňuje lokalizovanou logistiku a poprodejní servis.

S 13 lety vývoje technologií, 847 globálními patenty a výrobní základnou čítající 130 000 m² si společnost BLUETTI klade za cíl poskytovat spolehlivá a škálovatelná řešení pro skladování energie komerčním a průmyslovým zákazníkům po celém světě.

Najděte společnost BLUETTI na veletrhu KEY 2026

  • Událost: BLUETTI C&I Energy Storage Launch
  • Termín: 4. března, 15:00 - 15:40 hod.
  • Místo konání: Stánek č. 0016, pavilon D7, Rimini Expo Centre, Itálie

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2925706/BLUETTI_ES125_C_I_Energy_Storage_System.jpg

