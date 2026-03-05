BLUETTI przedstawia system magazynowania energii ES125 C&I podczas targów KEY 2026

RIMINI (Włochy), 5 marca 2026 r. /PRNewswire/ -- BLUETTI, czołowy globalny dostawca rozwiązań w zakresie czystej energii, przedstawia system magazynowania energii ES125 C&I, oferujący skalowalne i inteligentne rozwiązanie ESS dostosowane do niezależności energetycznej sektora komercyjnego i przemysłowego.

Odpowiedź na zmieniającą się sytuację energetyczną w Europie

BLUETTI ES125 C&I Energy Storage System

W miarę jak UE realizuje program REPowerEU i swoje cele klimatyczne na 2030 r., użytkownicy komercyjni i przemysłowi borykają się z rosnącymi cenami energii elektrycznej i coraz większymi ograniczeniami sieciowymi. Presja ta przyspiesza popyt na zdecentralizowane systemy magazynowania energii, które pozwalają zarządzać szczytowym obciążeniem i wspierają integrację energii odnawialnej.

W tym kontekście firma BLUETTI wprowadza na rynek system magazynowania energii ES125 C&I, zaprojektowany, aby pomóc przedsiębiorstwom zwiększyć odporność energetyczną i zarządzać kosztami energii na coraz bardziej niestabilnym rynku energetycznym.

System magazynowania energii ES125 chłodzony cieczą

ES125 to w pełni zintegrowana szafa do magazynowania energii C&I, zbudowana zgodnie z koncepcją „jedna szafa = jeden system". Zapewnia moc 125 kW / 257 kWh w architekturze chłodzonej cieczą i jest fabrycznie zintegrowana z akumulatorem, PCS, BMS i EMS, co umożliwia wdrożenie typu plug-and-play, jednocześnie zmniejszając złożoność EPC i skracając czas uruchomienia.

ES125 wyposażone zostało w akumulator LiFePO4 oraz precyzyjny system chłodzenia cieczą, który utrzymuje zrównoważoną temperaturę ogniw i wydłuża cykl życia systemu. Akumulator jest chroniony obudową o stopniu ochrony IP67 i wspierany przez system EMS i BMS oparty na sztucznej inteligencji, który stale monitoruje napięcie, temperaturę i stan naładowania, umożliwiając wczesne wykrywanie usterek i zoptymalizowane działanie systemu.

Aby zapewnić dodatkowe bezpieczeństwo, system posiada system gaśniczy oparty na aerozolu, zaprojektowany tak, aby automatycznie reagować na najwcześniejszym etapie wystąpienia nieprawidłowości w działaniu akumulatora.

Elastyczna praca i zastosowania komercyjne

ES125 obsługuje konfiguracje sieciowe, pozasieciowe i hybrydowe, zapewniając płynne przejście w przypadku krytycznych obciążeń. Kluczowe zastosowania komercyjne obejmują:

ścinanie szczytów zapotrzebowania, tzw. peak shaving : zmniejszenie rachunków za energię elektryczną o 20–50% poprzez optymalizację poboru mocy;

: zmniejszenie rachunków za energię elektryczną o 20–50% poprzez optymalizację poboru mocy; zwiększenie mocy: obsługa urządzeń o dużym obciążeniu bez kosztownej modernizacji transformatorów sieciowych;

obsługa urządzeń o dużym obciążeniu bez kosztownej modernizacji transformatorów sieciowych; zasilanie awaryjne: utrzymanie ciągłości działania podczas przerw w dostawie prądu lub niestabilności sieci;

utrzymanie ciągłości działania podczas przerw w dostawie prądu lub niestabilności sieci; zastąpienie silników wysokoprężnych: eliminacja kosztów paliwa, emisji i zanieczyszczenia hałasem;

eliminacja kosztów paliwa, emisji i zanieczyszczenia hałasem; gotowość do wirtualnej elektrowni (VPP): umożliwienie udziału w usługach sieciowych i programach handlu energią.

Globalna sieć produkcji i serwisu

Urządzenie ES125 jest obsługiwane przez globalne centra produkcyjne i serwisowe BLUETTI. BLUETTI działa obecnie w ponad 120 krajach i regionach, posiadając 30 filii, 55 magazynów zagranicznych i 22 globalne centra serwisowe wspierające lokalną logistykę i obsługę posprzedażową.

Mając za sobą 13 lat rozwoju technologicznego, posiadając 847 globalnych patentów i bazę produkcyjną o powierzchni 130 000 m2, BLUETTI dąży do zapewnienia niezawodnych i skalowalnych rozwiązań w zakresie magazynowania energii dla klientów komercyjnych i przemysłowych na całym świecie.

Zapraszamy do odwiedzenia stoiska BLUETTI podczas targów KEY 2026

Wydarzenie: Premiera rozwiązań BLUETTI C&I Energy Storage

Data: 4 marca, godz. 15:00 - 15:40

Lokalizacja: Stoisko nr 0016, pawilon D7, Rimini Expo Centre, Włochy

