BLUETTI dévoile son système de stockage d'énergie ES125 C&I lors du salon KEY 2026

RIMINI, Italie, 5 mars 2026 /PRNewswire/ -- BLUETTI, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions d'énergie propre, dévoile son système de stockage d'énergie ES125 C&I, qui offre une solution de SSE évolutive et intelligente adaptée à l'indépendance énergétique commerciale et industrielle.

Répondre à l'évolution du paysage énergétique européen

BLUETTI ES125 C&I Energy Storage System

Alors que l'UE poursuit son initiative REPowerEU et ses objectifs climatiques pour 2030, les utilisateurs commerciaux et industriels sont confrontés à une hausse des prix de l'électricité et à des contraintes de plus en plus importantes sur le réseau. Ces pressions accélèrent la demande de stockage décentralisé de l'énergie afin de gérer les charges de pointe et de soutenir l'intégration des énergies renouvelables.

Dans ce contexte, BLUETTI lance son système de stockage d'énergie ES125 C&I conçu pour aider les entreprises à améliorer leur résilience énergétique et à gérer les coûts de l'électricité dans un marché de l'énergie de plus en plus volatile.

Système de stockage d'énergie ES125 à refroidissement liquide

L'ES125 est une armoire de stockage d'énergie C&I entièrement intégrée, construite selon le concept « Une armoire = un système ». Offrant une capacité de 125 kW/257 kWh dans une architecture à refroidissement liquide, elle comprend une intégration Batterie + PCS + BMS +EMS au niveau de l'usine, permettant ainsi un déploiement prêt à l'emploi tout en réduisant la complexité de l'EPC et le temps de mise en service.

Dotée d'une batterie LiFePO₄, l'ES125 intègre un refroidissement liquide de précision afin de maintenir une température équilibrée des cellules et de prolonger le cycle de vie du système. Le bloc-batterie est protégé par un boîtier certifié IP67 et soutenu par un EMS et un BMS alimentés par l'IA qui surveillent en continu la tension, la température et l'état de charge afin de permettre une détection précoce des défaillances et un fonctionnement optimisé du système.

Pour plus de sécurité, le système intègre un système d'extinction d'incendie à base d'aérosol conçu pour réagir automatiquement dès les premiers signes d'une anomalie de la batterie.

Fonctionnement souple et applications commerciales

L'ES125 est compatible avec les configurations en réseau, hors réseau et hybrides, assurant une basculement automatique et sans coupure des charges critiques. Les principales applications commerciales sont les suivantes :

Écrêtement des pointes : réduction des factures d'électricité de 20 à 50 % grâce à l'optimisation de la tarification liée à la demande

réduction des factures d'électricité de 20 à 50 % grâce à l'optimisation de la tarification liée à la demande Augmentation de la capacité : prise en charge des équipements à forte charge sans mise à niveau coûteuse du transformateur de réseau

prise en charge des équipements à forte charge sans mise à niveau coûteuse du transformateur de réseau Alimentation de secours : maintien de la continuité des activités pendant les pannes ou l'instabilité du réseau

maintien de la continuité des activités pendant les pannes ou l'instabilité du réseau Remplacement du diesel : élimination des coûts de carburant, des émissions et de la pollution sonore

élimination des coûts de carburant, des émissions et de la pollution sonore Préparation à la centrale électrique virtuelle (VPP) : participation aux services de réseau et aux programmes d'échange d'énergie

Réseau mondial de fabrication et de services

L'ES125 est soutenue par les centres de fabrication et de services de BLUETTI dans le monde entier. BLUETTI est actuellement présent dans plus de 120 pays et régions, et dispose de 30 filiales, 55 entrepôts à l'étranger et 22 centres de services mondiaux soutenant la logistique et le service après-vente au niveau local.

Possédant 13 ans de développement technologique, 847 brevets mondiaux et une base de production de 130 000 ㎡, BLUETTI vise à fournir des solutions de stockage d'énergie fiables et évolutives aux clients commerciaux et industriels du monde entier.

Rencontrez BLUETTI sur le salon KEY 2026

Événement : lancement du stockage d'énergie C&I de BLUETTI

lancement du stockage d'énergie C&I de BLUETTI Date : 4 mars, 15 h 00 - 15 h 40

4 mars, 15 h 00 - 15 h 40 Lieu : stand 0016, Pavillon D7, Rimini Expo Centre, Italie

