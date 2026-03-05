Spoločnosť BLUETTI predstavuje na veľtrhu KEY 2026 systém skladovania energie ES125 C&I
News provided byBLUETTI
Mar 05, 2026, 04:32 ET
RIMINI, Taliansko, 5. marca 2026 /PRNewswire/ -- BLUETTI, popredný svetový poskytovateľ riešení pre čistú energiu, predstavuje systém skladovania energie ES125 C&I, ktorý poskytuje škálovateľné a inteligentné riešenie systému na uskladnenie energie (Energy Storage System, ESS) prispôsobené pre energetickú nezávislosť v komerčných a priemyselných priestoroch.
Reakcia na meniacu sa energetickú situáciu v Európe
Keďže EÚ napreduje v rámci stratégie REPowerEU a svojich cieľov v oblasti klímy do roku 2030, komerční a priemyselní používatelia čelia rastúcim cenám elektriny a čoraz väčším obmedzeniam siete. Tieto tlaky zrýchľujú dopyt po decentralizovanom skladovaní energie na zvládnutie špičkového zaťaženia a podporu integrácie obnoviteľných zdrojov energie.
V tejto súvislosti spoločnosť BLUETTI uvádza na trh systém skladovania energie ES125 C&I, ktorý je navrhnutý tak, aby pomohol podnikom zlepšiť energetickú odolnosť a riadiť náklady na energiu na čoraz viac nestabilnom trhu s energiou.
Systém skladovania energie ES125 chladený kvapalinou
Model ES125 je plne integrovaná skriňa na skladovanie energie v komerčnom a priemyselnom prostredí (C&I) postavená na princípe „Jedna skriňa = jeden systém". S kapacitou 125 kW/257 kWh v rámci kvapalinou chladenej architektúry integruje batériu + PCS + BMS + EMS na úrovni výrobcu, čo umožňuje nasadenie typu „plug-and-play" a zároveň znižuje zložitosť EPC a čas uvedenia do prevádzky.
Model ES125 je vybavený lítium-železo-fosfátovou batériou LiFePO₄ a má presné kvapalinové chladenie na udržanie vyváženej teploty článkov a predĺženie životnosti systému. Batériový blok je chránený puzdrom s krytím IP67 a je podporovaný systémom EMS a BMS s umelou inteligenciou, ktoré nepretržite monitorujú napätie, teplotu a stav nabitia, aby zabezpečili včasné odhalenie porúch a optimalizovanú prevádzku systému.
Pre dodatočné zaistenie bezpečnosti má zabudovaný systém hasenia požiaru na báze aerosólu, ktorý je navrhnutý tak, aby automaticky reagoval v najskoršom štádiu anomálie batérie.
Flexibilná prevádzka a komerčné aplikácie
Model ES125 podporuje konfigurácie v sieti, mimo siete a hybridné konfigurácie, čím zabezpečuje bezproblémové prepínanie na kritické záťaže. Medzi kľúčové komerčné aplikácie patria:
- „Orezávanie špičiek": znížte účty za elektrinu o 20 % – 50 % optimalizáciou poplatkov za dopyt
- Rozšírenie kapacity: podporte vysokozáťažové zariadenia bez nákladnej modernizácie sieťového transformátora
- Záložné napájanie: udržiavajte kontinuitu podnikania počas výpadkov alebo nestability siete
- Výmena dieselového motora: eliminujte náklady na palivo, emisie a znečistenie hlukom
- Pripravenosť virtuálnej elektrárne (VPP): umožnite účasť v sieťových službách a programoch obchodovania s energiou
Globálna výrobná a servisná sieť
Model ES125 je podporovaný globálnymi výrobnými a servisnými strediskami spoločnosti BLUETTI. Spoločnosť BLUETTI v súčasnosti pôsobí vo viac ako 120 krajinách a regiónoch s 30 dcérskymi spoločnosťami, 55 zámorskými skladmi a 22 servisnými strediskami po celom svete, ktoré podporujú lokalizovanú logistiku a popredajný servis.
S 13-ročnými skúsenosťami s vývojom technológií, 847 globálnymi patentmi a výrobnou základňou s rozlohou 130 000 m² sa spoločnosť BLUETTI zameriava na poskytovanie spoľahlivých a škálovateľných riešení skladovania energie pre komerčných a priemyselných zákazníkov na celom svete.
Zoznámte sa s BLUETTI na veľtrhu KEY 2026
- Udalosť: Spustenie systému skladovania energie BLUETTI C&I
- Dátum: 4. marca, 15:00 – 15:40 hod.
- Miesto: Stánok č. 0016, pavilón D7, Rimini Expo Centre, Taliansko
Fotografia – https://mma.prnewswire.com/media/2925706/BLUETTI_ES125_C_I_Energy_Storage_System.jpg
Share this article