BLUETTI and UN-Habitat nawiązują partnerstwo w celu promowania czystej energii i zrównoważonego rozwoju w Afryce

KAIR, 8 listopada 2024 r. /PRNewswire/ -- BLUETTI, światowy lider w dziedzinie rozwiązań związanych z magazynowaniem czystej energii, nawiązał strategiczne partnerstwo z Programem Narodów Zjednoczonych ds. Osiedli Ludzkich (ang. United Nations Human Settlements Programme - UN-Habitat) podczas 12. Światowego Forum Urbanistycznego (WUF12) w Kairze, które odbyło się w dniach 4-8 listopada. Ta strategiczna współpraca ma na celu przyspieszenie procesu wdrażania rozwiązań w obszarze czystej energii i zrównoważonego rozwoju w Afryce.

Forum WUF12, które odbyło się pod hasłem „Wszystko zaczyna się w domu: Lokalne działania na rzecz zrównoważonych miast i społeczności", zwróciło uwagę na pilne lokalne działania niezbędne do rozwiązania takich kwestii, jak zapewnienie przystępnych cenowo mieszkań, zmiany klimatu, rosnące koszty życia czy brak dostępu do podstawowych usług. Temat ten jest ściśle powiązany z misją BLUETTI, jaką jest tworzenie lepszego świata poprzez zrównoważoną energię. Skupienie się na działaniach lokalnych jest szczególnie istotne w Afryce, gdzie miliony ludzi wciąż nie mają dostępu do niezawodnej energii elektrycznej. Ograniczony dostęp do energii rzutuje na codzienne życie, utrudnia edukację i możliwości zatrudnienia oraz utrwala ubóstwo na całym kontynencie.

Mając na uwadze te wyzwania, BLUETTI i UN-Habitat podpisały podczas forum porozumienie w sprawie transferu technologii, aby przyspieszyć wprowadzanie na terenie Afryki technologii z zakresu energii odnawialnej. Kluczowe inicjatywy w ramach podpisanego porozumienia obejmują szkolenie elektryków i zapewnianie edukacji w zakresie czystej energii poprzez program BLUETTI pt. „Światło dla afrykańskiej rodziny" (ang. „Lighting An African Family" - LAAF). Wyposażając społeczności w określone umiejętności i wiedzę, BLUETTI i UN-Habitat dążą do umożliwienia afrykańskim społecznościom korzystania ze zrównoważonej energii i wzmocnienia lokalnej odporności energetycznej.

„Współpraca z UN-Habitat stanowi kamień milowy w naszej misji wspierania zrównoważonego rozwoju w całej Afryce - powiedział Liting Huang, kierownik programu LAAF. - Od 2021 roku w ramach programu LAAF umożliwiliśmy ponad 15 tysiącom rodzin zamieszkałych poza siecią korzystanie z energii słonecznej. Teraz planujemy zapewnić kompleksowe szkolenia dla 30-50 tysięcy mieszkańców i studentów w krajach Afryki Subsaharyjskiej. Cieszymy się, że możemy rozszerzyć nasze działania, aby wspierać rozwój kolejnych społeczności dzięki energii odnawialnej i edukacji".

W ramach ustanowionego partnerstwa BLUETTI dąży do wywarcia transformacyjnego wpływu na Afrykę, zapewniając lokalnym społecznościom zrównoważone rozwiązania energetyczne i niezbędną wiedzę, kładąc tym samym podwaliny jaśniejszej i stabilniejszej przyszłości.

BLUETTI

Jako pionier technologiczny w dziedzinie czystej energii, firma BLUETTI angażuje się w działania ukierunkowane na zrównoważoną przyszłość, dostarczając przystępne cenowo rozwiązania z zakresu magazynowania zielonej energii - zarówno do użytku wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków. Poprzez inicjatywy takie jak program LAAF, BLUETTI realizuje cel, jakim jest dostarczenie energii milionowi afrykańskich rodzin na obszarach poza siecią. Koncentrując się na innowacjach i potrzebach klientów, firma BLUETTI zbudowała swoją pozycję zaufanego lidera branży w ponad 110 krajach i regionach świata.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2551513/3.jpg