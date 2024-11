BLUETTI et UN-Habitat forgent un partenariat pour promouvoir l'énergie propre et le développement durable à travers l'Afrique

LE CAIRE, 8 novembre 2024 /PRNewswire/-- BLUETTI, leader mondial des solutions de stockage énergétique propre, a conclu un partenariat stratégique avec le Programme des Nations unies pour les établissements humains (UN-Habitat) lors du 12e Forum urbain mondial (FUM12) au Caire, qui s'est tenu du 4 au 8 novembre. Cette collaboration stratégique vise à accélérer l'adoption de l'énergie propre et le développement durable en Afrique.

Le FUM12, dont le thème est « Tout commence à la maison : Actions locales pour des villes et des communautés durables », met l'accent sur les actions locales urgentes nécessaires pour résoudre des problèmes tels que le logement abordable, le changement climatique, l'augmentation du coût de la vie et le manque de services de base. Ce thème est en parfaite adéquation avec la mission de BLUETTI, qui consiste à créer un monde meilleur grâce à l'énergie durable. L'accent mis sur l'action locale est particulièrement pertinent en Afrique, où des millions de citoyens ne disposent toujours pas d'une électricité fiable. L'accès limité à l'électricité limite la vie quotidienne, entrave l'éducation et les opportunités d'emploi, et perpétue la pauvreté à travers le continent.

En réponse à ces défis, BLUETTI et UN-Habitat ont signé un protocole d'accord sur le « transfert de technologie » au cours du forum afin d'accélérer l'introduction des technologies d'énergie renouvelable en Afrique. Les initiatives clés de ce protocole d'accord comprennent la formation d'électriciens et l'éducation à l'énergie propre par le biais du programme « Lighting An African Family » (LAAF) de BLUETTI. En dotant les communautés de compétences et de connaissances, BLUETTI et UN-Habitat cherchent à donner aux communautés africaines les moyens d'adopter l'énergie durable et de renforcer la résilience énergétique locale.

« Cette collaboration avec UN-Habitat représente une étape importante dans notre mission visant à faire progresser le développement durable à travers l'Afrique », a indiqué Liting Huang, responsable du programme LAAF. « Depuis 2021, notre programme LAAF a permis à plus de 15 000 familles hors réseau d'accéder à l'énergie solaire. Cette fois, nous prévoyons de fournir une formation exhaustive à 30 000-50 000 résidents et étudiants dans les pays d'Afrique subsaharienne. Nous sommes ravis d'étendre ces efforts pour élever encore plus de communautés grâce aux énergies renouvelables et à l'éducation. »

Grâce à ce partenariat, BLUETTI s'efforce d'avoir un impact transformateur en Afrique en équipant les communautés locales de solutions énergétiques durables et de connaissances vitales, ouvrant ainsi la voie à un avenir plus lumineux et plus résilient.

À propos de BLUETTI

En tant que pionnier technologique en matière d'énergie propre, BLUETTI s'engage pour un avenir durable en fournissant des solutions de stockage énergétique vertes et abordables pour l'intérieur et l'extérieur. Grâce à des initiatives telles que le programme LAAF, BLUETTI s'engage à fournir de l'électricité à un million de familles africaines vivant dans des zones non raccordées au réseau. En mettant l'accent sur l'innovation et les besoins des clients, BLUETTI s'est imposé comme un leader industriel de confiance dans plus de 110 pays et régions.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2551513/3.jpg