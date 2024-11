BLUETTI dan UN-Habitat Berkolaborasi Mempromosikan Energi Bersih dan Pembangunan Berkelanjutan di Afrika

WUF12, mengusung tema "It All Starts at Home: Local actions for sustainable cities and communities", mendorong aksi-aksi lokal terkait sejumlah isu, seperti perumahan terjangkau, perubahan iklim, lonjakan biaya hidup, serta layanan dasar yang kurang memadai. Tema ini sejalan dengan misi BLUETTI untuk menciptakan dunia yang lebih baik lewat energi berkelanjutan. Aksi-aksi lokal ini sangat relevan di Afrika, sebab jutaan orang masih kekurangan pasokan listrik. Keterbatasan akses listrik juga menghambat kehidupan sehari-hari, aktivitas belajar dan mata pencaharian, serta memperparah kemiskinan di benua ini.

Demi menjawab sejumlah tantangan ini, BLUETTI dan UN-Habitat meneken Nota Kesepahaman (MOU) "Alih Teknologi" di forum tersebut guna mempercepat pemanfaatan teknologi energi terbarukan di Afrika. Sejumlah inisiatif dalam MOU ini, antara lain, pelatihan teknisi kelistrikan dan program edukasi seputar energi bersih melalui program BLUETTI "Lighting An African Family'' (LAAF). Membekali komunitas dengan keahlian dan wawasan, BLUETTI dan UN-Habitat ingin membantu masyarakat Afrika memanfaatkan energi berkelanjutan dan memperkuat ketahanan energi.

"Kolaborasi dengan UN-Habitat menjadi pencapaian penting dalam misi kami untuk memajukan pembangunan berkelanjutan di Afrika," ujar Liting Huang, Program Manager, LAAF. "Sejak 2021, LAAF telah menyediakan tenaga surya untuk lebih dari 15.000 keluarga di wilayah pelosok yang belum terjangkau listrik. Kali ini, kami ingin melatih 30.000-50.000 warga dan pelajar lokal di negara-negara Afrika Subsahara. Kami gembira memperluas program ini agar semakin banyak komunitas yang mampu meningkatkan taraf hidup lewat energi terbarukan dan pendidikan."

Melalui kemitraan ini, BLUETTI mentransformasi Afrika dengan menyediakan solusi energi berkelanjutan dan wawasan penting bagi komunitas lokal, serta membangun basis masa depan yang lebih cerah dan berdaya tahan.

Tentang BLUETTI

Sebagai pionir teknologi energi bersih, BLUETTI berkomitmen mewujudkan masa depan lestari dengan menyediakan solusi penyimpanan energi hijau yang dapat digunakan di dalam dan luar ruangan. Lewat sejumlah inisiatif seperti program LAAF, BLUETTI menyediakan listrik bagi satu juta keluarga Afrika yang tinggal di wilayah pelosok dan belum terjangkau listrik. Mengutamakan inovasi dan kebutuhan pelanggan, BLUETTI telah menjadi pemimpin industri di lebih dari 110 negara dan wilayah.

