BLUETTI lance à Paris des solutions solaires intégrées pour balcons

PARIS, 15 mai 2026 /PRNewswire/ -- Le 12 mai 2026, BLUETTI a dévoilé la gamme Balco - Balco 260, Balco 500 et Balco Transfer Hub à Paris, formant un écosystème de balcons caractérisé par « Simple, Smart, Savings ».

Installation simple, Plug-and-Play

BLUETTI Balco Series Launch Event

Les Balco 260 et Balco 500 sont équipés de contrôleurs MPPT, de micro-onduleurs, de batteries et de modules de sécurité dans une unité rationalisée. Associé au compteur magnétique Smart S de BLUETTI, le système offre une installation plug-and-play simplifiée.

Système IoT interconnecté sans fil

Avec le BLUETTI Space, jusqu'à six unités de la gamme Balco peuvent être connectées sans fil et automatiquement par Wi-Fi. Balco 260 permet de connecter jusqu'à cinq batteries d'extension BC 260, pour une capacité de stockage totale de 15 kWh.

Une énergie plus intelligente, des économies plus importantes

Le système de gestion de l'énergie piloté par l'IA (AI-EMS) synchronise les prix de l'électricité en temps réel, les prévisions de production photovoltaïque et les données basées sur le cloud pour élaborer intelligemment des stratégies optimisées de contrôle de l'énergie. La gamme Balco fonctionne sans problème avec le compteur de BLUETTI et les plateformes externes telles que Shelly, Everhome et les systèmes de maison intelligente, notamment Google Home, Amazon Alexa et Home Assistant. La gamme Balco a un rendement de 96,11 % et la consommation d'énergie en mode veille est de seulement 4,5 W. Grâce à l'AI-EMS, à l'intégration des compteurs intelligents et à l'intégration des maisons intelligentes, les utilisateurs génèrent leur propre électricité et réduisent leur dépendance vis-à-vis du réseau.

Répondre à une forte demande d'autoconsommation

En connectant jusqu'à trois unités en parallèle à un panneau de distribution domestique, Balco 500 peut atteindre une puissance de 11 kW et une capacité de 15 kWh pour l'alimentation de secours de toute la maison. Côté PV, Balco 260 prend en charge jusqu'à quatre canaux MPPT avec une puissance totale de 2 400 W. Le Balco 500 est doté d'une conception MPPT haute tension (70V-470V) capable d'absorber 4 300 W d'énergie solaire.

Valoriser les appareils existants

Le contrôleur connecté au réseau Balco Transfer Hub permet aux utilisateurs de transformer leurs centrales électriques portables (y compris tous les produits BLUETTI et autres produits tiers) en un système PV de balcon connecté au réseau. En connectant le système de stockage d'énergie directement au circuit électrique de la maison par l'intermédiaire d'une prise standard, Balco Transfer Hub fournit jusqu'à 800 W de puissance conforme au réseau.

À propos de BLUETTI

Depuis 2013, BLUETTI est un pionnier technologique dans le domaine de l'énergie propre, spécialisé dans les centrales électriques portables innovantes et les batteries de secours domestiques pour les pannes de courant. Grâce à ses activités internes de recherche et développement et de fabrication, ainsi qu'à un portefeuille croissant de brevets, BLUETTI ne cesse d'élever les normes de performance, de sécurité et de durabilité dans l'industrie, permettant ainsi à plus de 3,5 millions d'utilisateurs dans plus de 120 pays d'utiliser les produits BLUETTI.

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