BLUETTI prezentuje inteligentne, zintegrowane, balkonowe rozwiązania fotowoltaiczne w Paryżu

PARYŻ, 15 maja 2026 r. /PRNewswire/ -- 12 maja 2026 r. firma BLUETTI zaprezentowała w Paryżu produkty z serii Balco - Balco 260, Balco 500 oraz Balco Transfer Hub, które składają się na ekosystem balkonowy, charakteryzujący się „prostotą, inteligencją i oszczędnością" (Simple, Smart, Savings).

Prosty montaż, Plug-and-Play

BLUETTI Balco Series Launch Event

Balco 260 i Balco 500 łączą w sobie regulatory MPPT (układ śledzenia maksymalnego punktu mocy), mikroinwertery, akumulatory i moduły bezpieczeństwa w udoskonalonej jednostce. W połączeniu z magnetycznym urządzeniem pomiarowym BLUETTI Smart S Meter, system pozwala na sprawny montaż gotowego do użycia urządzenia (plug-and-play).

Bezprzewodowy system IoT

Dzięki BLUETTI Space, użytkownicy mogą automatycznie i bezprzewodowo połączyć do sześciu jednostek z serii Balco za pośrednictwem Wi-Fi. Balco 260 obsługuje opcję podłączenie maksymalnie pięciu baterii rozszerzających BC 260, pozwalając na magazynowanie energii o łącznej pojemności do 15 kWh.

Inteligentna energia, większe oszczędności

System zarządzania energią oparty na technologii sztucznej inteligencji (AI-EMS) synchronizuje ceny energii elektrycznej w czasie rzeczywistym, prognozy dot. energii z paneli fotowoltaicznych i dane przechowywane w chmurze w celu inteligentnego generowania zoptymalizowanych strategii kontrolowania zużycia energii. Urządzenia serii Balco bezproblemowo współpracują z urządzeniem pomiarowym BLUETTI Meter i zewnętrznymi platformami, takimi jak Shelly czy Everhome, oraz z systemami inteligentnego domu, w tym Google Home, Amazon Alexa i Home Assistant. Produkty serii Balco charakteryzują się wydajnością na poziomie 96,11%, przy czym zużycie energii w trybie czuwania to zaledwie 4,5 W. Dzięki systemowi AI-EMS, integracji z inteligentnymi licznikami i systemami inteligentnego domu, użytkownicy mogą wytwarzać własną energię elektryczną, ograniczając zależność od zasilania sieciowego.

Spełnianie wysokiego zapotrzebowania na energię na własny użytek

Poprzez równoległe połączenie maksymalnie trzech jednostek do domowej tablicy rozdzielczej, Balco 500 może osiągnąć poziom 11 kW mocy wyjściowej i pojemność 15 kWh na potrzeby zasilania awaryjnego całego domu. Po stronie urządzeń fotowoltaicznych, Balco 260 obsługuje do czterech kanałów MPPT przy łącznej mocy wejściowej na poziomie 2 400 W. Balco 500 wyposażono w wysokonapięciowe kontrolery MPPT (70 V - 470 V), które mogą przyjąć 4 300 W energii słonecznej.

Uwalnianie wartości obecnie stosowanych urządzeń

Kontroler sieciowy Balco Transfer Hub pomaga użytkownikom w przekształceniu ich przenośnych stacji zasilania (wszystkich produktów BLUETTI i stacji innych producentów zewnętrznych) w balkonową instalację fotowoltaiczną podłączoną do sieci. Poprzez połączenie systemu magazynowania energii bezpośrednio do domowego obwodu elektrycznego za pośrednictwem standardowego gniazda, Balco Transfer Hub generuje do 800 W mocy spełniającej warunki sieciowe.

BLUETTI

Od 2013 r. firma BLUETTI jest pionierem technologii produkcji czystej energii, specjalizując się w produkcji innowacyjnych przenośnych stacji zasilania i domowych akumulatorowych systemów zasilania awaryjnego na potrzeby przerw w dostawach energii elektrycznej. Dzięki własnym obiektom badawczo-rozwojowym i produkcyjnym, oraz rosnącej liczbie patentów, BLUETTI nieustannie podnosi standardy wydajności, bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju w branży, dostarczając energię ponad 3,5 milionom użytkowników w ponad 120 krajach.

