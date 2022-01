Blume Global adquire a LiveSource

PLEASANTON, Califórnia, 4 de janeiro de 2022 /PRNewswire/ -- A Blume Global, uma provedora líder de soluções tecnológicas de abastecimento, aquisição, execução e visibilidade da cadeias de suprimentos, anunciou hoje a aquisição da LiveSource, uma rede comercial líder na cadeia de suprimentos multiempresarial para fabricantes complexos. A empresa, que conta com escritórios em toda a América do Norte, Europa e Ásia, oferece tecnologias de orquestração de abastecimento e aquisição, entre outras soluções, aos setores automotivos e de fabricação industrial.

Em 1º de janeiro, todos os funcionários da LiveSource faziam parte da Blume Global, que tem os recursos para apoiar totalmente os clientes atuais da LiveSource em todo o mundo. O acordo dará aos clientes atuais da LiveSource acesso à ampla tecnologia de execução de logística e à experiência em gestão da cadeia de suprimentos da Blume, o que permite a estes clientes ter o controle total sobre a última parte do transporte de carga em suas operações e outorga transparência a provedores alternativos. Os sistemas de gestão de transporte (TMS) internacional multimodal, junto com as capacidades de visibilidade de transporte com múltiplas etapas complementam as soluções da LiveSource.

A Blume incorporará filiais da LiveSource na Suíça e França. As operações da LiveSource nos EUA e na Europa conservarão a sua certificação ISO 27001 e a sua conformidade com o GDPR.

"Os fabricantes gerenciam uma quantidade extraordinária de dados de abastecimento e aquisição de provedores, bem como informações de gestão de qualidade, que normalmente se encontram em sistemas díspares. As soluções da LiveSource normalizam essas informações aproveitando a tecnologia de data lake e padronizando os dados em inteligência executável", disse Bo Hagler, CEO da LiveSource, que se juntará à equipe de gestão da Blume e estará sob a supervisão direta de Pervinder Johar, CEO Global da Blume. "Estou entusiasmado com o futuro de nossa tecnologia nas mãos da Blume Global, uma das principais provedoras de soluções de execução e visibilidade da cadeia de suprimentos na atualidade. Conheço o CEO Pervinder Johar há muitos anos e estou comprometido com a sua visão acerca do futuro da cadeia de suprimentos global."

A LiveSource foi reconhecida em diferentes informes do Gartner por seus pacotes de aplicações para abastecimento estratégico e redes comerciais multiempresariais da cadeia de suprimentos. A Blume também se beneficia do sólido talento em gestão de produtos da LiveSource e da sua presença considerável na Europa.

"A Blume está focada na orquestração da cadeia de suprimentos. A aquisição da LiveSource complementa a orquestração e a visibilidade em logística da Blume com a orquestração e visibilidade em abastecimento e aquisições da LiveSource", explicou Johar, que anteriormente fez parte do conselho de administração da LiveSource. "A aquisição da LiveSource também complementa a forte presença da Blume na América do Norte e Ásia com uma forte presença na Europa, que inclui uma filial de propriedade absoluta e uma liderança com profunda experiência no setor."

Sobre a Blume Global

O provedor de tecnologia de cadeia de suprimentos, Blume Global, está eliminando 1 trilhão de dólares em resíduos da cadeia de suprimentos global com soluções inovadoras de execução e visibilidade, o que torna os processos logísticos mais ágeis, confiáveis e sustentáveis. A Blume tem a rede mais extensa entre os provedores de tecnologia de logística. A conexão direta da empresa com transportadores marítimos, aéreos, ferroviários, por pacotes, LTL e de caminhões de carga combina com as soluções da Blume e com os 27 anos de dados do setor para oferecer aos usuários a inteligência necessária para maximizar as despesas com transporte, melhorar o atendimento ao cliente e reduzir as emissões de carbono. Essas soluções estão respaldadas por uma organização de P&D de grande porte que continuamente agrega novos recursos de alto valor. Ao desenvolver tecnologia que agiliza o mundo da logística, a Blume Global lidera o setor na criação de soluções de sustentabilidade da cadeia de suprimentos, lutando contra as mudanças climáticas mediante a eliminação de níveis significativos de emissões de carbono em um mundo onde a maioria da carga é transportada utilizando combustíveis fósseis.

Sobre a LiveSource

Desde 2000, a LiveSource tem ajudado alguns dos maiores fabricantes complexos do mundo a saber o que está por vir. É a única solução desenvolvida para o gasto direto, para conectar todas as peças móveis e para adaptar-se às mudanças rapidamente. Nascida na nuvem, a plataforma de aplicações é especializada em abastecimento estratégico, qualidade, equipamento e gestão de desempenho de fornecedores. É por isso que líderes do setor de todo o mundo, como Dana, Adient, Vibracoustic e Goodman Manufacturing, recorrem à LiveSource para evitar riscos ocultos e se manter competitivos em um mundo de margens reduzidas.

