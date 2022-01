Blume Global réalise l'acquisition de LiveSource

L'accord permet au leader dans le domaine des technologies d'exécution logistique de renforcer ses capacités en matière de recherche de fournisseurs, d'approvisionnement et de qualité.

PLEASANTON, Californie, 5 janvier 2022 /PRNewswire/ -- Blume Global, un important fournisseur de solutions technologiques dans les domaines de la recherche de fournisseurs, de l'approvisionnement, de l'exécution et de la visibilité, a annoncé aujourd'hui l'acquisition de LiveSource, un important réseau commercial interentreprises de la chaîne d'approvisionnement pour les fabricants d'équipements complexes. L'entreprise, qui a des bureaux en Amérique du Nord, en Europe et en Asie, fournit des technologies de recherche de fournisseurs et d'orchestration de l'approvisionnement, entre autres solutions, aux secteurs de la fabrication automobile et industrielle.

Depuis le 1er janvier, tous les employés de LiveSource font partie intégrante de Blume Global, qui dispose des capacités nécessaires pour répondre pleinement aux besoins des clients actuels de LiveSource dans le monde entier. L'accord donnera aux clients actuels de LiveSource un accès à la vaste expérience en technologie d'exécution logistique et à l'expertise en gestion de la chaîne d'approvisionnement de Blume, ce qui leur permettra d'exercer un contrôle total sur leurs activités liées au transport de marchandises et de faire preuve de transparence auprès des fournisseurs de remplacement. Le système de gestion du transport intermodal international et les capacités en matière de visibilité du transport à plusieurs étapes de Blume viennent compléter les solutions de LiveSource.

Blume inclura les filiales de LiveSource en Suisse et en France. Les activités de LiveSource aux États-Unis et en Europe conserveront leur certification ISO 27001 et leur conformité au RGPD.

« Les fabricants gèrent une quantité extraordinaire de données sur la recherche de fournisseurs et l'approvisionnement, ainsi que des renseignements sur la gestion de la qualité, qui se trouvent habituellement dans différents systèmes. Les solutions de LiveSource normalisent cette information en tirant parti de la technologie des lacs de données, qui uniformise les données pour les transformer en renseignements exploitables, a déclaré Bo Hagler, chef de la direction de LiveSource, qui se joindra à l'équipe de direction de Blume et relèvera directement de Pervinder Johar, chef de la direction de Blume Global. « Je suis enthousiasmé par le fait de voir évoluer notre technologie entre les mains de Blume Global, l'un des principaux fournisseurs de solutions d'exécution et de visibilité au sein de la chaîne d'approvisionnement à l'heure actuelle. Je connais Pervinder Johar, le PDG de l'entreprise depuis de nombreuses années, et je partage sa vision concernant l'avenir de la chaîne d'approvisionnement mondiale. »

LiveSource a été reconnue dans les rapports de Gartner sur le plan des gammes d'applications d'approvisionnement stratégique et des réseaux commerciaux interentreprises au sein de la chaîne d'approvisionnement. Blume profite également des solides compétences de gestion de produits et de l'importante présence de LiveSource en Europe.

« Blume concentre ses activités sur l'orchestration de la chaîne d'approvisionnement. L'acquisition de LiveSource offre la combinaison des capacités d'orchestration logistique et de visibilité de Blume et des capacités en matière de recherche de fournisseurs et d'approvisionnement de LiveSource, a déclaré M. Johar, qui a déjà siégé au conseil d'administration de LiveSource. Cette acquisition vient également compléter la forte présence de Blume en Amérique du Nord et en Asie, avec une présence marquée en Europe, qui comprend une filiale en propriété exclusive et une équipe de direction chevronnée au sein du secteur. »

Le fournisseur de technologie de la chaîne d'approvisionnement Blume Global a pour objectif d'éliminer 1 milliard de dollars de déchets de la chaîne d'approvisionnement mondiale, en rendant les processus logistiques plus agiles, plus fiables et plus durables grâce à des solutions innovantes d'exécution et de visibilité logistiques. Blume possède le réseau le plus vaste parmi les fournisseurs de technologies logistiques. Blume Global entretient une relation directe avec les transporteurs maritimes, aériens et ferroviaires, les transporteurs de colis et de charges partielles et les entreprises de transport de chargements complets. Cette relation, combinée avec les solutions de l'entreprise et les données sur l'industrie recueillies pendant 27 ans, donne aux clients les renseignements nécessaires pour optimiser leurs dépenses de transport, améliorer le service à la clientèle et réduire les émissions de carbone. Ces solutions sont soutenues par une importante organisation de recherche et de développement qui ajoute sans cesse de nouvelles caractéristiques de grande valeur. Grâce à sa technologie qui simplifie la logistique, Blume Global est un leader de l'industrie dans la création de solutions durables pour la chaîne d'approvisionnement L'entreprise participe à la lutte contre les changements climatiques en éliminant d'importantes quantités d'émission de carbone dans un contexte où la majeure partie des activités de transport de marchandises font appel aux combustibles fossiles.

Depuis 2000, LiveSource permet à certains des plus importants fabricants d'équipements complexes de la planète de savoir ce qui se prépare. Il s'agit de la seule solution conçue pour gérer les dépenses directes, relier tous les composants et s'adapter rapidement au changement. La plateforme d'application née dans le Cloud offre principalement des solutions dans les domaines de l'approvisionnement stratégique, de l'assurance de la qualité, de l'automatisation et de la gestion des performances des fournisseurs. C'est pourquoi des leaders de l'industrie à l'échelle mondiale comme Dana, Adient, Vibracoustic et Goodman Manufacturing se tournent vers LiveSource pour éviter les risques cachés et demeurer concurrentiels dans un contexte de rétrécissement des marges.

