BNY Mellon kündigt Nachfolgeplan an und ernennt Robin Vince zum neuen CEO

Herr Gibbons hat im Laufe seiner Amtszeit zahlreiche Führungspositionen innegehabt, darunter seit September 2019 als CEO. Er führte BNY Mellon durch die Herausforderungen und die Komplexität der Covid-19-Pandemie, indem er die Vermögenswerte der Kunden sicherte, die Mitarbeiter schützte, die Widerstandsfähigkeit des Unternehmens verbesserte, das organische Wachstum und die Effizienz steigerte und die Unterstützung für globale Märkte und Regierungsprogramme sicherstellte. Darüber hinaus hat Herr Gibbons ein starkes und vielseitiges Führungsteam aufgebaut, während er gemeinsam mit dem Board of Directors einen Plan für die Nachfolge in der Geschäftsführung entwickelte und umsetzte, der zu der Entscheidung führte, Herrn Vince als seinen Nachfolger zu benennen.

Herr Vince ist derzeit Vice Chair von BNY Mellon und CEO von Global Market Infrastructure, zu dem die Geschäftsbereiche Pershing, Treasury Services, Clearance and Collateral Management sowie Markets & Execution Services von BNY Mellon gehören. Bevor er zu BNY Mellon kam, war er 26 Jahre lang bei Goldman Sachs tätig, zuletzt als Chief Risk Officer und Mitglied des Management Committee und davor unter anderem als Treasurer, Head of Operations, Head of Global Money Markets, Chief Operating Officer der EMEA-Region und CEO von Goldman Sachs International Bank.

Joseph J. Echevarria, unabhängiger Vorsitzender des Board of Directors, sagte: „Die heutige Ankündigung ist der Höhepunkt des gut geplanten, gründlichen und geordneten Nachfolgeprozesses von Vorstand und Todd, um die Kontinuität der Führung und den weiteren Erfolg von BNY Mellon zu gewährleisten. Da Todd nach fast vier Jahrzehnten im Dienste des Unternehmens und seiner Aktionäre in den Ruhestand geht, einschließlich seiner herausragenden Führungsrolle während der weltweiten Pandemie, möchten wir ihm für seine zahlreichen Beiträge danken. Er hat stets ein unermüdliches Engagement für unsere Kunden und seine Kollegen gezeigt und war maßgeblich daran beteiligt, BNY Mellon zu der Institution zu machen, die sie heute ist."

Mr. Gibbons sagte: „Es war mir eine Ehre, in den letzten 36 Jahren für BNY Mellon zu arbeiten, auch weil ich fest an die Kernaufgabe des Unternehmens und den Wert unserer Dienstleistungen für Kunden und Gesellschaft glaube. Die Pandemie hat unsere wichtige Rolle im globalen Finanz-Ökosystem sowie unsere Widerstandsfähigkeit deutlich gemacht, und wir sind heute in vielen unserer Geschäftsbereiche Marktführer. Da ich mich auf meinen Ruhestand vorbereite, kann ich mir keine bessere Person als Robin vorstellen, um sicherzustellen, dass das Unternehmen die breite Palette an Möglichkeiten nutzt, die vor ihm liegen, während sich die Branche weiter entwickelt. Robin hat einen wichtigen Beitrag zum Unternehmen, zu unserer Strategie und unserer Wachstumsagenda geleistet. Er ist jemand, den ich zutiefst respektiere und dem ich vertraue, und ich freue mich darauf, Seite an Seite mit ihm zu arbeiten, um den Übergang in den kommenden Monaten zu unterstützen und gleichzeitig das organische Wachstum weiter voranzutreiben."

Herr Echevarria fuhr fort: „Seit seinem Eintritt bei BNY Mellon im Jahr 2020 hat Robin einen bedeutenden Beitrag zum Geschäft geleistet und einen rigorosen Ansatz in Bezug auf Strategie, Ausführung und Kundenbetreuung gezeigt. Zusätzlich zu seiner Erfahrung bei BNY Mellon bringt Robin eine globale Perspektive und ein außergewöhnliches Verständnis der Kapitalmärkte mit, gepaart mit einer starken kommerziellen Orientierung und einem reichen Erfahrungsschatz aus seinen verschiedenen Führungspositionen während seiner 26-jährigen Tätigkeit bei Goldman Sachs. Dies und das Vertrauen und der Respekt, den Todd ihm entgegenbringt, stimmen uns sehr zuversichtlich, dass Robin die richtige Person ist, um BNY Mellon durch das nächste aufregende Kapitel seiner Geschichte zu führen. Das Board wird Robin, Todd und den gesamten Exekutivausschuss bei ihrer engen Zusammenarbeit unterstützen, um in den kommenden Monaten eine nahtlose Übergabe zu gewährleisten

Herr Vince kommentierte: „BNY Mellon ist eine außergewöhnliche Institution mit einer reichen Geschichte, führenden Marktpositionen und einem außergewöhnlichen globalen Kundenstamm. Es ist ein Privileg, der nächste CEO des Unternehmens zu sein, und ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Todd und dem Exekutivausschuss, um einen nahtlosen Übergang zu gewährleisten. Ich bin dankbar für die Unterstützung meiner Kollegen im gesamten Unternehmen, wenn ich meine neue Aufgabe antrete. BNY Mellon spielt eine entscheidende Rolle im globalen Finanzsystem, und es sind unser Innovationsgeist, unsere intensiven Kundenbeziehungen und unsere Kultur, die das Unternehmen auszeichnen. Ich freue mich darauf, dieses traditionsreiche Unternehmen mit fast 50.000 Mitarbeitern zu leiten, um das organische Wachstum weiter voranzutreiben und Werte für alle Beteiligten zu schaffen."

Informationen zu BNY Mellon

BNY Mellon ist ein globales Investmentunternehmen, das seine Kunden bei der Verwaltung und Betreuung ihrer Finanzanlagen über den gesamten Lebenszyklus hinweg unterstützt. Ob Finanzdienstleistungen für Institutionen, Unternehmen oder Privatanleger - BNY Mellon bietet fundierte Anlage- und Vermögensverwaltungsdienstleistungen in 35 Ländern an. Zum 31. Dezember 2021 verfügte BNY Mellon über ein verwahrtes und/oder verwaltetes Vermögen von 46,7 Billionen US-Dollar und ein verwaltetes Vermögen von 2,4 Billionen US-Dollar. BNY Mellon kann als einziger Ansprechpartner für Kunden fungieren, die Anlagen erstellen, handeln, halten, verwalten, betreuen, vertreiben oder umstrukturieren möchten. BNY Mellon ist die Unternehmensmarke von The Bank of New York Mellon Corporation (NYSE: BK). Weitere Informationen finden Sie unter www.bnymellon.com . Folgen Sie uns auf Twitter @BNYMellon oder besuchen Sie unseren Newsroom unter www.bnymellon.com/newsroom um die neuesten Unternehmensnachrichten zu erhalten.

