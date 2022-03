BNY Mellon annonce la nomination de Robin Vince, PDG désigné

M. Gibbons a occupé de nombreux postes de direction au cours de sa carrière, notamment en tant que PDG depuis septembre 2019. Il a dirigé BNY Mellon à travers les défis et les complexités de la pandémie de COVID-19, à savoir protéger les actifs des clients, protéger les employés, améliorer la résilience de ses activités, stimuler la croissance organique et les efficiences et gérer le soutien aux marchés internationaux et aux programmes gouvernementaux. De plus, M. Gibbons a mis sur pied une équipe de direction solide et diversifiée tout en travaillant avec le conseil d'administration pour élaborer et exécuter un plan de relève de la direction qui a mené à la décision de nommer M. Vince comme son successeur.

M. Vince est actuellement vice-président de BNY Mellon et PDG de Global Market Infrastructure, qui comprend les lignes d'activité de BNY Mellon en matière de pershing, de services de trésorerie, de compensation et de gestion des garanties, ainsi que les services de marchés et d'exécution. Avant de rejoindre BNY Mellon, M. Vince a travaillé 26 ans chez Goldman Sachs, où il a occupé dernièrement le poste de directeur des risques et de membre du comité de gestion. Il a également été trésorier, directeur des opérations, directeur des marchés monétaires mondiaux, directeur des opérations de la région Europe, Moyen-Orient et Asie et directeur général de Goldman Sachs International Bank, entre autres.

Joseph J. Echevarria, président indépendant du conseil d'administration, a déclaré : « L'annonce d'aujourd'hui est le point culminant du processus de succession bien planifié, rigoureux et ordonné du conseil et de Todd pour assurer la continuité de la direction et le succès continu de BNY Mellon. Alors que Todd prend sa retraite après près de quatre décennies de service à la société et à ses actionnaires, y compris son leadership exceptionnel tout au long de la pandémie mondiale, nous tenons à le remercier pour ses nombreuses contributions. Il a toujours fait preuve d'un engagement indéfectible envers nos clients et ses collègues et a contribué à faire de BNY Mellon l'institution qu'elle est aujourd'hui. »

M. Gibbons a déclaré : « Ce fut un honneur de travailler pour BNY Mellon au cours des 36 dernières années, en partie parce que je crois fermement à la mission fondamentale de la société et à la valeur que nos services apportent aux clients et à la société. La pandémie a mis en évidence notre rôle important dans l'écosystème financier international ainsi que notre résilience, et nous sommes aujourd'hui des chefs de file de nombreux secteurs d'activité. Alors que je m'apprête à prendre ma retraite, je ne peux penser à une meilleure personne que Robin pour veiller à ce que la société tire parti du large éventail d'opportunités qui s'offrent à elle à mesure que l'industrie continue d'évoluer. Robin a apporté une contribution importante à la société, à notre stratégie et à notre programme de croissance. C'est une personne que je respecte et en qui j'ai confiance et j'ai hâte de travailler avec lui pour soutenir la transition au cours des prochains mois, tout en continuant de stimuler la croissance organique. »

M. Echevarria a poursuivi : « Depuis qu'il s'est joint à BNY Mellon en 2020, Robin a apporté d'importantes contributions à la société et a fait preuve d'une approche rigoureuse en matière de stratégie, d'exécution et de service à la clientèle. En plus de son expérience chez BNY Mellon, Robin apporte une perspective internationale et une compréhension exceptionnelle des marchés de capitaux, ainsi qu'une forte orientation commerciale et une riche expérience acquise dans ses divers postes de direction pendant 26 ans chez Goldman Sachs. Ceci, ainsi que la confiance et le respect que Todd a pour lui, nous donne une grande confiance dans le fait que Robin est la bonne personne pour diriger BNY Mellon dans le prochain chapitre passionnant de son histoire. Le conseil d'administration soutiendra Robin, Todd et l'ensemble du comité exécutif dans leur étroite collaboration pour assurer un transfert sans heurts au cours des prochains mois. »

M. Vince a déclaré : « BNY Mellon est une institution extraordinaire qui possède une riche histoire, des positions de premier plan sur le marché et une franchise client internationale exceptionnelle. C'est un privilège d'être le prochain PDG de la société et j'ai hâte de travailler en partenariat avec Todd et le comité exécutif pour assurer une transition harmonieuse. Je suis reconnaissante de l'appui de mes collègues de l'ensemble de la société alors que je m'apprête à prendre mes nouvelles fonctions. BNY Mellon joue un rôle essentiel dans le système financier mondial et c'est notre esprit d'innovation, nos relations étroites avec les clients et notre culture qui différencient la société. J'ai hâte de diriger cette institution historique de près de 50 000 employés, avec une approche rigoureuse pour stimuler davantage la croissance organique et créer de la valeur pour toutes les parties prenantes. »

À propos de BNY Mellon

