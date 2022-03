BNY Mellon zapowiada strategię sukcesji kierownictwa, mianując Robina Vince'a dyrektorem generalnym elektem

Obecnie Vince pełni funkcję wiceprezesa BNY Mellon oraz dyrektora generalnego Global Market Infrastructure, która obejmuje następujące linie biznesowe BNY Mellon: Pershing, usługi skarbowe oraz zarządzanie rozliczeniami i zabezpieczeniami, jak również usługi rynkowe i wykonawcze. Przed rozpoczęciem pracy w BNY Mellon, Vince przez 26 lat związany był z Goldman Sachs, ostatnio jako dyrektor ds. ryzyka i członek Komitetu Zarządzającego, a wcześniej m.in. jako skarbnik, dyrektor operacyjny, dyrektor międzynarodowych rynków pieniężnych, dyrektor operacyjny w regionie EMEA oraz dyrektor generalny Goldman Sachs International Bank.

Joseph J. Echevarria, niezależny przewodniczący rady dyrektorów, powiedział: „Dzisiejsze oświadczenie jest zwieńczeniem doskonale zaplanowanego przez radę dyrektorów i Todda dokładnego oraz zorganizowanego procesu sukcesji, mającego na celu zapewnienie ciągłości przywództwa, a także dalszych sukcesów BNY Mellon. Ponieważ Todd odchodzi na emeryturę po prawie czterech dekadach pracy na rzecz spółki i jej akcjonariuszy, w tym po wybitnym przywództwie w czasie światowej pandemii, pragniemy podziękować mu za jego liczne zasługi. Konsekwentnie wykazywał się niezachwianym zaangażowaniem na rzecz naszych klientów i swoich współpracowników oraz odegrał kluczową rolę w budowaniu BNY Mellon jako instytucji, którą jest obecnie".

Todd Gibbons oświadczył: „Praca dla BNY Mellon przez ostatnie 36 lat była dla mnie zaszczytem, między innymi dlatego, że jestem głęboko przekonany o podstawowej misji firmy i wartości, jaką nasze usługi przynoszą klientom i społeczeństwu. Pandemia uwydatniła zarówno naszą ważną rolę w ogólnoświatowym ekosystemie finansowym, jak i odporność, dzięki czemu dziś jesteśmy liderem na rynku w wielu dziedzinach swojej działalności. Przygotowując się do przejścia na emeryturę, nie mogę sobie wyobrazić lepszej osoby niż Robin, która zapewni spółce wykorzystanie szerokiego zakresu możliwości, jakie otwierają się przed nami w miarę dalszego rozwoju branży. Robin wniósł znaczący wkład w rozwój firmy, jej strategię i plan rozwoju. Jest osobą, którą głęboko szanuję i której ufam, dlatego z niecierpliwością czekam na możliwość współpracy z nim w celu wsparcia transformacji w nadchodzących miesiącach, przy jednoczesnym kontynuowaniu organicznego wzrostu".

Echevarria dodał: „Od momentu dołączenia do BNY Mellon w 2020 roku Robin wniósł znaczący wkład w życie przedsiębiorstwa i wykazał się rygorystycznym podejściem do strategii, realizacji i obsługi klientów. Oprócz doświadczenia w BNY Mellon wprowadza on globalną perspektywę i wyjątkowe zrozumienie rynków kapitałowych w połączeniu z silnym ukierunkowaniem komercyjnym i bogatym doświadczeniem uzyskanym na różnych stanowiskach kierowniczych w ciągu 26 lat pracy w Goldman Sachs. W połączeniu z zaufaniem i szacunkiem, jakim darzy go Todd, daje nam to pełne przekonanie, że Robin jest właściwą osobą, która poprowadzi BNY Mellon przez kolejny, ekscytujący rozdział historii. Rada dyrektorów będzie wspierać Robina, Todda i cały Komitet Wykonawczy w ich ścisłej współpracy, mającej na celu zapewnienie bezproblemowego przekazania funkcji w nadchodzących miesiącach".

Vince tak skomentował: „BNY Mellon to wyjątkowa instytucja o niezwykle bogatej historii, wiodącej pozycji rynkowej i wyjątkowej międzynarodowej sieci klientów. To dla mnie zaszczyt być następnym dyrektorem generalnym firmy i cieszę się na współpracę z Toddem i Komitetem Wykonawczym, której celem jest zapewnienie płynnej transformacji. Jestem wdzięczny za wsparcie moich współpracowników z całej organizacji, gdy obejmę nowe stanowisko. BNY Mellon odgrywa kluczową rolę w światowym systemie finansowym, i to właśnie nasz duch innowacji, bliskie relacje z klientami oraz kultura wyróżniają tę firmę. Z niecierpliwością czekam na możliwość kierowania tą historyczną instytucją zatrudniającą prawie 50000 pracowników, stosującą rygorystyczne podejście do pobudzania dalszego wzrostu organicznego i tworzenia wartości dla wszystkich interesariuszy".

BNY Mellon

BNY Mellon jest międzynarodową firmą inwestycyjną, która specjalizuje się w zarządzaniu i obsłudze aktywów finansowych swoich klientów w całym cyklu życia inwestycji. Niezależnie od tego, czy świadczy usługi finansowe dla instytucji, korporacji czy inwestorów indywidualnych, BNY Mellon realizuje świadome zarządzanie inwestycjami i majątkiem oraz świadczy usługi inwestycyjne w 35 krajach. Na dzień 31 grudnia 2021 r. spółka posiadała 46,7 bln USD w aktywach pod opieką i/lub administracją oraz 2,4 bln USD w aktywach pod zarządzaniem. BNY Mellon może stanowić pojedynczy punkt kontaktowy dla klientów, którzy pragną tworzyć, handlować, posiadać, zarządzać, obsługiwać, dystrybuować lub restrukturyzować inwestycje. Spółka ta jest marką korporacyjną The Bank of New York Mellon Corporation (NYSE: BK). Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie www.bnymellon.com . Profil firmowy na Twitterze @BNYMellon. Najnowsze informacje o firmie można znaleźć na stronie www.bnymellon.com/newsroom .

