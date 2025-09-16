Bobbi Brown 將作為特邀嘉賓出席由 Dress for Success® 舉辦的「Women Who Inspire」午餐會，與 Tamsen Fadal 齊聚紐約市

全球頂尖女性勞動力發展及經濟流動非牟利組織攜手產業巨擘，共慶女性賦權時刻

紐約2025年9月16日 /美通社/ -- Dress for Success® Worldwide 今日宣佈，其一年一度 「Women Who Inspire」午餐會將於 2025 年 9 月 18 日星期四在紐約市舉行。本屆活動將特別邀請享譽全球的彩妝大師、暢銷作家暨企業家 Bobbi Brown 進行專題對談，由艾美獎 (Emmy Award) 得主記者暨更年期倡導者 Tamsen Fadal 擔任主持人。

午餐會將匯聚逾 400 位各界翹楚、領袖與意見領袖，共同表彰並慶賀該組織及其全球 130 間附屬機構每年所支持的超過 76,000 名女性。

美容產業的象徵暨企業家 Bobbi Brown 與屢獲殊榮的記者 Tamsen Fadal 進行對談。

本次活動將包含交流聯誼、無聲拍賣，以及與知名彩妝師、企業家、暢銷作家、炙手可熱的演講者、美容產業標竿人物暨酒店經營者 Bobbi Brown 的坦誠對話。她將分享即將出版的新書《Still Bobbi, A Master Class in Leading an Authentic Life 》中的精髓，探討領導力、自我革新與忠於本心的真諦。

Bobbi 將與 Tamsen Fadal 共同主持，Tamsen 是屢獲殊榮的記者、紐約時報暢銷書作家、電影製作人、《塔姆森秀》播客主持人，同時也是女性健康與老化議題的權威代表，她將引領討論聚焦於布朗的個人與職業生涯演進歷程。

Dress for Success Worldwide 臨時行政總裁兼戰略顧問 Joanie Bily 表示：「Dress for Success 的使命根植於提升女性地位，協助她們實現經濟獨立，並在職場與生活中蓬勃發展。我們將與我們的附屬機構、合作夥伴和董事會聯手建立強大的遺產，為全球婦女帶領大膽的經濟賦權的新時代。」

本年度活動得以順利舉辦，承蒙下列企業贊助商的慷慨支持：GEICO ® 、Adrianna Papell、The Adecco Group US Foundation、AllianceBernstein、ARM & HAMMER™ Laundry、貝玲妃、Calibrate, Capital One、可口可樂公司、KnitWell 集團、The Morrison & Foerster Foundation、Radial、羅致恒富、TJ Maxx、Ultra Beauty，以及媒體合作夥伴Gear Communications。Dress for Success® 的長期合作夥伴 TJ Maxx 將再次為全球大使提供專業造型服務，而 Ulta Beauty 則負責美妝造型。

Dress for Success 簡介：

Dress for Success® Worldwide 是全球領先的非牟利組織，以協助女性激發自信為宗旨，並支持她們的經濟流動性。透過我們的附屬機構，我們提供貫穿女性職業生涯的全方位服務——涵蓋培訓、教練指導、專業服裝等多元領域。

Bobbi Brown 簡介：

Bobbi Brown 是一位舉世知名的化妝師暨企業家、暢銷作家、炙手可熱的演說家、美容業風雲人物，以及酒店經營者。她創立了兩個成功的化妝品品牌：Bobbi Brown Cosmetics，以及近期創立的純淨美妝品牌 Jones Road。她還構思了位於美國新澤西州蒙特克萊市的 The George Hotel，現正親自經營此酒店。Bobbi 入選《時代》雜誌「全球最具影響力人物百人榜」，獲《財富》雜誌評選為「最具權勢女性」，並榮登《福布斯》「五十歲以上最具影響力女性五十人」榜單。

