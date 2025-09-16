Bobbi Brown出席Dress for Success® "Women Who Inspire"午餐会活动

Bobbi Brown将作为特邀嘉宾出席在纽约市举行的Dress for Success® "Women Who Inspire"午餐会活动，Tamsen Fadal也将共同参加

全球领先的女性劳动力发展与经济流动性非营利组织携手行业领袖，共襄女性赋权盛典

纽约2025年9月16日 /美通社/ -- Dress for Success® Worldwide今日宣布，其年度Women Who Inspire（榜样女性）午餐会将于2025年9月18日（星期四）在纽约市举行。 今年活动将设有一场对话环节，由艾美奖得主、更年期倡导者Tamsen Fadal主持，与世界知名化妆师、畅销书作家及企业家Bobbi Brown展开深入交流。

此次午宴将汇聚逾400位杰出人士、领导者及意见领袖，共同表彰并庆祝该组织及其130家附属机构每年在全球范围内支持的76,000多名女性。

美妆界偶像兼企业家Bobbi Brown将登上Women Who Inspire（榜样女性）午餐会的舞台，与屡获殊荣的知名记者Tamsen Fadal进行一场炉边谈话。

本次活动将包括社交联谊、无声拍卖环节，以及与知名化妆师、企业家、畅销书作家、备受追捧的演讲者、美容行业偶像兼酒店经营者Bobbi Brown的坦诚对话。她将分享即将出版的新书《Still Bobbi, A Master Class in Leading an Authentic Life》中的心得，探讨领导力、重塑自我及坚守本真的智慧。

Bobbi将与Tamsen Fadal一同出席。Fadal是屡获殊荣的记者、纽约时报畅销书作家、电影制作人、“The Tamsen Show”播客主持人，同时也是女性健康与衰老领域的权威，她将引导讨论，聚焦于Bobbi的个人成长与职业发展历程。

“Dress for Success的使命在于帮助女性实现经济独立，并在工作与生活中蓬勃发展。”Dress for Success全球临时首席执行官兼战略顾问Joanie Bily表示, “我们将携手旗下机构、合作伙伴及董事会，在坚实的传统基础上，引领全球女性经济赋权迈向崭新而宏大的时代。”

今年活动得以顺利举办，感谢以下企业赞助商的慷慨支持：GEICO ® 、Adrianna Papell、The Adecco Group US Foundation、AllianceBernstein、ARM & HAMMER™ Laundry、Benefit Cosmetics、Calibrate、Capital One、The Coca-Cola Company、KnitWell Group、The Morrison & Foerster Foundation、Radial, Robert Half、TJ Maxx和Ulta Beauty，以及媒体合作伙伴Gear Communications。 长期合作伙伴TJ Maxx将再次为Dress for Success®全球大使提供专业着装造型，Ulta Beauty则负责美容造型服务。

关于Dress for Success:

Dress for Success® Worldwide是全球领先的非营利组织，致力于激发女性自信，并助力她们实现经济自主。 通过我们的关联机构，我们在职业生涯的各个阶段提供全方位服务——包括教育培训、职业指导、职业着装等。

关于Bobbi Brown：

Bobbi Brown是享誉全球的化妆师与企业家、畅销书作家、备受追捧的演讲者、美容行业偶像，同时也是酒店经营者。 她创立了两个成功的化妆品品牌：Bobbi Brown Cosmetics，以及近期推出的纯净美妆品牌Jones Road。 她还构思并经营着位于新泽西州蒙特克莱尔的The George Hotel。 Bobbi入选《时代》杂志“全球最具影响力人物百人榜”，荣登《财富》“最具权势女性榜单”，并入选《福布斯》“50岁以上最具影响力女性50人”。

Dress for Success Worldwide®