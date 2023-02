Bombardeiro não tripulado, elogiado por militares em bombardeio teste no Oriente Médio, será exibido na IDEX 2023

ZHUHAI, China, 20 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- Os UAVs táticos estão sendo cada vez mais utilizados no campo de batalha e se tornando um produto tradicional na categoria tática de armas em virtude de sua alta eficiência, estabilidade e relação custo-benefício. Os bombardeiros não tripulados podem reduzir significativamente as baixas de soldados e podem ser rapidamente implementados na linha de frente do campo de batalha para permitir que os morteiros alcancem o efeito de mísseis guiados e atinjam efetivamente alvos inimigos. Desta vez, um país do Oriente Médio convidou a LOONGUAV para participar de testes de bombardeio ao vivo, que receberam atenção da hierarquia militar e dos países vizinhos.

A principal função do bombardeio não tripulado é lançar bombas para ataque de alta precisão. Neste exercício, a LOONG 3 carregou morteiros, voou até um alvo predefinido a 10 km, lançou automaticamente bombas na altitude designada (300 m), atingiu o alvo com precisão e retornou. Graças à sua capacidade de voo estável e controle preciso do software, o LOONG 3 pode realizar missões de entrega de bomba de alta precisão em um raio de até 70 km e carrega dois morteiros de 81 mm ou quatro de 60 mm para atingir o alvo.

Após a missão de bombardeio ter sido concluída, o comandante do exército ordenou que o LOONG 3 realizasse reconhecimento silencioso de alta altitude. A aeronave subiu a uma altitude de 1500 m e sobrevoou uma área alvo de 12 km para fazer o reconhecimento. Por meio de cápsulas a bordo, mudou para o modo infravermelho para escanear as profundezas do deserto e encontrou a trajetória do veículo alvo em 1 minuto, usando a câmera com zoom de 360x para localização e rastreamento. Por fim, usou um laser para medir com precisão o veículo, e deu um comando em tempo real informando a localização do alvo em questão.

O teste de que o LOONG 3 participou recebeu elogios unânimes do comandante do exército e do alto escalão, o que não só reflete a excelente capacidade de produção de hardware da LOONGUAV, mas também mostra a sua compreensão total sobre as necessidades do campo de batalha, como um especialista tático nos Emirados Árabes Unidos, para a produção de artefatos que atendem às necessidades do exército.

A LoongUAV projeta, desenvolve, fabrica e comercializa drones táticos profissionais. Eles são capazes de realizar tarefas de combate inteligentes, precisas e diversificadas em um ambiente de campo de batalha de alta ameaça. Para mais informações, acesse www.loonguav.com ou entre em contato com [email protected] . Para ler mais, clique aqui.

A LOONGUAV agora está indo para a IDEX 2023! Venha visitá-los na 11-A04 no ADNEC, em Abu Dhabi, de 20 a 24 de fevereiro de 2023.

