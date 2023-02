Na veletrhu IDEX 2023 bude představen bezpilotní bombardér, který vojenští představitelé chválili při cvičení ostré střelby na Blízkém východě

ZHUHAI, Čína, 22. února 2023 /PRNewswire/ -- Taktické bezpilotní letouny se na bojišti používají stále častěji a díky své vysoké účinnosti, stabilitě a nákladové efektivitě se stávají hlavním produktem v kategorii taktických zbraní. Bezpilotní bombardéry mohou výrazně snížit ztráty na životech vojáků a lze je rychle nasadit v první linii bojiště, aby umožnily minometným granátům dosáhnout účinku řízených střel a účinně zasáhnout nepřátelské cíle. Tentokrát pozvala jedna ze zemí Blízkého východu společnost LOONGUAV k účasti na testování ostré střelby na cíl, které se setkalo s velkým zájmem armádních činitelů a sousedních zemí.

Hlavní funkcí tohoto bezpilotního bombardéru je shazovat bomby a velmi přesně zasáhnout cíl. Při tomto cvičení nesl letoun LOONG 3 minometné pumy a letěl k předem určenému cíli vzdálenému 10 km. Pumy automaticky shodil v určené výšce (300 m), přesně zasáhl cíl a vrátil se zpět. Díky stabilním letovým schopnostem a přesnému programovému řízení může LOONG 3 plnit vysoce přesné bombardovací mise v okruhu až 70 km a může nést dvě miny ráže 81 mm nebo čtyři miny ráže 60 mm, které zasáhnou cíl.

Po dokončení bombardovací mise nařídil armádní velitel letounu LOONG 3 provést tichý výškový průzkum. Letoun vystoupal do výšky 1500 m a zamířil na průzkum do cílové oblasti vzdálené 12 km, prostřednictvím modulů na palubě se přepnul do infračerveného režimu, aby poušť podrobně prohledal, a během 1 minuty našel trajektorii cílového vozidla. K zaměření a sledování cíle použil kameru s 360x zoomem a k přesnému zaměření polohy cílového vozidla laserový dálkoměr, čímž poskytl velícímu středisku rychlé informace o poloze cíle v reálném čase.

Zkouška ostré střelby na cíl, které se LOONG 3 zúčastnil, si od armádního velitele a nejvyšších představitelů vysloužila jednomyslnou pochvalu, což odráží vynikající schopnost společnosti LOONGUAV vyrábět hardware, ale také ukazuje, že tato společnost jako odborník na taktické UAV plně chápe potřeby na bojišti a dokáže vyrábět taktické produkty odpovídající potřebám armády.

Společnost LoongUAV navrhuje, vyvíjí, vyrábí a prodává profesionální taktické bezpilotní letouny. V prostředí vysoce intenzivního ohrožení jsou schopny plnit komplexní, přesné a diverzifikované bojové úkoly. Další informace naleznete na adrese www.loonguav.com nebo na [email protected] . Chcete-li si přečíst více, klikněte sem .

Teď se společnost LOONGUAV chystá na veletrh IDEX 2023! Navštivte ji v sektoru 11-A04 na výstavišti ADNEC v Abú Dhabí od 20. do 24. února 2023.

