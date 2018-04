Bond No. 9 celebra el "Women Power" -- no solo con fragancias, sino con nuestro ingenio femenino interno y nuestra filantropía. ¡Síganos!

Bond No. 9 es de propiedad y operación independiente en un 100% de una mujer—nuestra fundadora, presidente y directora creativa, Laurice Rahmé. Nos enorgullece ser una empresa no corporativa—incluso anticorporativa. Nuestro negocio a contrapelo es guapo, insolente, divertido, iconoclasta y de espíritu libre.

Uno de los muchos aspectos innovadores de Bond No. 9 que nos enorgullece transmitir es nuestro sentido cívico. Puede que el negocio del perfume sea sobre todo acerca de romance y atractivo, pero nuestra compañía además y siempre está atenta a nuestra ciudad, nuestro país y el más ancho mundo. Nuestra querida fragancia filantrópica éxito de ventas, por ejemplo, la Scent of Peace, tuvo la intención de ser un homenaje a esa líder global en el mantenimiento de la paz y la resolución de conflictos, con sede en Nueva York, las Naciones Unidas. Tras la introducción de esa fragancia, fuimos patrocinadores oficiales de Seeds of Peace (Semillas de Paz), una organización internacional dedicada a reunir a jóvenes líderes de regiones de conflicto. Además, nuestra presidente, Laurice Rahmé, respalda a la Asociación de Mujeres por la Paz de la O.N.U—a través de las ganancias de las ventas globales de Scent of Peace. Por sus esfuerzos, fue una de los galardonados 2015 de la Asociación.

Acerca de nuestras 70 fragancias: Están compuestas y envasadas con un toque femenino. Todas ellas tienen una firma inconfundible que las hace inmediatamente reconocibles como Bond No. 9. Se las conoce como tomadoras de riesgo y marcadoras de tendencias, con perfiles no convencionales que evitan la dulzura tradicional. Estamos más interesados en celebrar a las mujeres hoy. Por ejemplo: Tenemos fragancias para chicas duras del siglo 21. Tenemos fragancias andróginas ambiguas, y presentamos la primera fragancia digital del mundo. También tenemos fragancias para hombres (que las mujeres cooptan regularmente).

Detrás de todos estos logros estuvo y está el Poder Femenino. Y entonces—nosotros en Bond No. 9 las urgimos a dejar que sus voces se oigan. Tomen la iniciativa. Defiendan sus derechos. Voten. Nunca acepten un "no" como respuesta. No tengan miedo de cuestionar a la autoridad. Hagamos que este movimiento siga prosperando.

