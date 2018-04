Bond No. 9 feiert Women Power, die Macht der Frauen - mit Düften wie auch mit unserer hauseigenen weiblichen Genialität und unserer Philanthropie. Bitte folgen Sie unserem Beispiel!

Bond No. 9 ist zu 100 Prozent unabhängig im Besitz und unter der Leitung einer Frau – unserer Gründerin, Präsidentin und kreativen Leiterin Laurice Rahmé. Wir sind stolz darauf, kein typisches Unternehmen zu sein – eher sogar das Gegenteil davon. Unsere unkonventionellen Geschäftsmethoden sind couragiert, beherzt, vergnüglich, ikonoklastisch und freigeistig.

Einer der vielen innovativen Aspekte von Bond No. 9, auf den wir besonders stolz sind, ist unser bürgerlicher Sinn. Im Parfümgeschäft geht es zwar in erster Linie um Romanze und Verführung, unserem Unternehmen liegt jedoch außerdem immer das Wohlergehen unserer Stadt, unseres Landes und der Welt als Ganzes am Herzen. Unsere beliebte, meistverkaufte menschenfreundliche Duftnote, Scent of Peace, wurde ursprünglich als Hommage an die in New York ansässige, weltweit führende Organisation zur Friedenssicherung und Konfliktlösung konzipiert: die UNO. Im Anschluss an die Einführung dieser Duftnote setzten wir uns als offizieller Sponsor von Seeds of Peace ein, einer internationalen Organisation, die junge Führungskräfte aus Konfliktgebieten zusammenbringt. Zudem unterstützt unsere Präsidentin Laurice Rahmé die UNO-Vereinigung Frauen für den Frieden mit dem weltweiten Erlös unseres Scent of Peace. Für ihre Anstrengungen wurde sie von der Vereinigung im Jahr 2015 geehrt.

Informationen zu unseren 70 Parfums: Sie werden mit einem Sinn für Weiblichkeit zusammengestellt und verpackt. Alle haben einen unverwechselbaren Charakter, der sie sofort als Bond No. 9 erkennen lässt. Sie sind bekannt als risikofreudig und Trendsetter mit unkonventionellen Profilen, die die traditionelle Süße vermeiden. Heute liegt unser Schwerpunkt eher darauf, Frauen zu feiern. Ein Beispiel: Unsere Kollektion umfasst Duftnoten für rockige Mädchen des 21. Jahrhunderts. Wir haben zweideutige, geschlechtsunabhängige Duftnoten und wir haben die weltweit erste digitale Duftnote eingeführt. Wir haben auch Duftnoten für Männer (die regelmäßig von Frauen verwendet werden).

Und all dies wurde und wird von Frauen geschaffen. In diesem Sinne ermutigen wir bei Bond No. 9 Sie als Frauen, Ihre Stimmen zu erheben. Ergreifen Sie die Initiative. Setzen Sie sich für Ihre Rechte ein. Gehen Sie zur Wahl. Akzeptieren Sie kein Nein. Scheuen Sie sich nicht, Autorität infrage zu stellen. Diese Bewegung muss weiter rollen!

