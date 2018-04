El alma femenina de la firma perfumista Bond No. 9

Bond No. 9 es una empresa de propiedad 100% independiente y operada por una mujer: nuestra fundadora, presidenta y directora creativa, Laurice Rahmé. Estamos orgullosas de ser no-corporativas; o, incluso, anticorporativas. Nuestra empresa contra corriente es atrevida, pícara, divertida, iconoclasta y con un espíritu libre.

Entre los numerosos aspectos innovadores de Bond No. 9 que nos enorgullece reflejar se encuentra nuestro sentido del civismo. Puede que el negocio de los perfumes esté eminentemente enfocado al romance y la seducción, pero nuestra empresa es y siempre tendrá presente nuestra ciudad, nuestro país y el mundo en su conjunto. Por ejemplo, nuestra amada y exitosa fragancia filantrópica, Scent of Peace, fue creada como homenaje a ese líder internacional con sede en Nueva York dedicado a mantener la paz y resolver conflictos: las Naciones Unidas. A raíz de la presentación de este perfume, decidimos patrocinar de forma oficial a Seeds of Peace, una organización internacional que reúne a jóvenes líderes procedentes de regiones en conflicto. Lo que es más: nuestra presidenta, Laurice Rahmé, apoya a la asociación U.N. Women for Peace Association a través de los ingresos obtenidos con la venta de Scent of Peace. Con motivo de sus esfuerzos, fue premiada en 2015 por esta asociación.

Sobre nuestras 70 fragancias: son compuestas y están envasadas con un toque femenino. Todas presentan un elemento distintivo inconfundible que las identifica instantáneamente como Bond No. 9. Tienen fama de ser arriesgadas y pioneras, con unos perfiles poco convencionales que se alejan de la dulzura tradicional. Hoy, estamos más interesadas en celebrar a las mujeres. Por ejemplo: tenemos perfumes para las chicas duras del siglo XXI. Tenemos perfumes andróginos y ambiguos, y hemos introducido el primer perfume digital del mundo. También contamos con fragancias para hombre (que las mujeres acostumbran a tomar prestadas).

Todos estos logros fueron y son impulsados por mujeres. Por tanto, desde Bond No. 9 les instamos a que se hagan escuchar. Tomen la iniciativa. Defiendan sus derechos. Voten. No acepten nunca un "no" como respuesta. No tengan miedo a desafiar a la autoridad. Sigamos haciendo crecer este movimiento.

