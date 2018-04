Bond No. 9 célèbre le Women Power, pas seulement avec des parfums, mais avec l'ingénuité féminine en interne et notre philanthropie. Suivez notre exemple !

Bond No. 9 est détenue et exploitée à 100 pour cent par une femme, notre fondatrice, présidente et responsable pleine d'imagination, Laurice Rahmé. Nous nous enorgueillissons de ne pas être une entreprise, et nous sommes même anti-entreprise. Nos activités à contre-courant sont pleines de cran, impertinentes, délirantes, iconoclastes et libres d'esprit.

Parmi les nombreux aspects novateurs que Bond No. 9 est fière de mettre en avant, il y a notre sens civique. Nos activités liées aux parfums sont peut-être une histoire de romance et de charme, mais notre société est également toujours soucieuse de notre ville, de notre pays et du monde entier. Par exemple, notre fragrance philanthropique préférée et qui se vend le mieux, Scent of Peace, a été créée pour rendre hommage au chef de file mondial du maintien de la paix et de la résolution de conflits qui a son siège à New York, à savoir les Nations unies. Après le lancement de ce parfum, nous avons officiellement parrainé Seeds of Peace, une organisation internationale qui s'attache à rassembler de jeunes leaders issus de régions en conflit. En outre, notre présidente, Laurice Rahmé, soutient la U.N. Women for Peace Association, grâce au produit des ventes mondiales de Scent of Peace. Pour récompenser ses efforts, elle a été l'une des personnes honorées en 2015 par l'Association.

S'agissant de nos 70 fragrances : elles sont créées et conditionnées avec une touche féminine. Elles portent toutes la marque caractéristique permettant de reconnaître immédiatement une création de Bond No. 9. On les reconnaît par leur goût du risque et parce qu'elles mènent le train, avec des profils peu conventionnels qui évitent la douceur traditionnelle. Ce qui nous intéresse davantage aujourd'hui, c'est de célébrer la femme. Par exemple, nous proposons des parfums pour les filles endurcies du 21e siècle. Nous proposons des parfums androgynes ambigus, et nous avons lancé le premier parfum numérique au monde. Nous proposons également des parfums pour hommes (que les femmes adoptent couramment d'ailleurs).

Toutes ces réalisations ont été et sont possibles grâce au Women Power. C'est ainsi que chez Bond No. 9, nous vous demandons que notre voix soit entendue. Prenez l'initiative. Défendez vos droits. Votez. Ne vous laissez jamais arrêter par les obstacles. N'ayez pas peur d'affronter l'autorité. Protégeons l'élan de ce mouvement.

