Bond No. 9 celebra o poder da mulher - não apenas com perfumes, mas também com a nossa criatividade feminina interna e nossa filantropia. Siga nossa liderança.

A Bond No. 9 é 100% de propriedade e operada independentemente por uma mulher, nossa fundadora, presidente e mente criativa Laurice Rahmé. Orgulhosamente, somos uma entidade não corporativa – até mesmo anticorporativa. Nossa empresa, que nada contra a corrente, é corajosa, atrevida, divertida, iconoclástica e tem um espírito livre.

Um dos muitos aspectos inovadores da Bond No. 9 que temos orgulho de transmitir é nosso senso cívico. Os negócios de perfume podem ser essencialmente relacionados a romance e sedução, mas nossa empresa também está e sempre estará ligada a nossa cidade, a nosso país e ao mundo. Por exemplo, nosso amado perfume filantrópico, líder de vendas, o Scent of Peace, foi criado como uma homenagem às Nações Unidas, essa líder global em manutenção da paz e resolução de conflitos sediada em Nova York. No despertar do lançamento desse perfume, nós patrocinamos oficialmente a Seeds of Peace (Sementes da Paz), uma organização internacional dedicada a reunir jovens líderes de regiões em conflito. Além disso, nossa presidente, Laurice Rahmé, apoia a Associação das Mulheres para a Paz da ONU, através das receitas provenientes das vendas globais do Scent of Peace. Por seus esforços, ela foi uma das homenageadas de 2015 da Associação.

Sobre nossos 70 perfumes: Eles são produzidos e embalados com um toque feminino. Todos eles têm uma assinatura inconfundível, que os torna instantaneamente reconhecidos como um Bond No. 9. Eles são conhecidos como tomadores de risco e estabelecedores de passos, com perfis não convencionais que evitam a tradicional doçura. Estamos mais interessados em celebrar a mulher hoje. Por exemplo, temos perfumes das garotas duronas do Século XXI. Temos perfumes andróginos ambíguos e lançamos o primeiro perfume digital do mundo. Temos perfumes para homens também (que, rotineiramente, as mulheres cooptam).

Todas essas realizações foram e são potencializadas por mulheres. Assim, nós da Bond No. 9, conclamamos você a fazer sua voz ser ouvida. Tome a iniciativa. Defenda seus direitos. Vote. Nunca aceite um não como resposta. Não tenha medo de desafiar a autoridade. Vamos manter esse movimento prosperar.

