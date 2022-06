Boomi supera los 20.000 clientes y establece el récord de la mayor base de clientes de la industria¹

"Las organizaciones globales de hoy en día necesitan conectividad inteligente y automatización como nunca antes", dijo Chris Port, director de operaciones de Boomi. "Las interrupciones de la cadena de suministro han causado una pérdida de ingresos proyectada de 4 billones de dólares. La Gran Reorganización y la necesidad de dar soporte a una fuerza de trabajo híbrida y remota cada vez mayor están poniendo a prueba unos recursos ya de por sí escasos. Los silos siguen impidiendo a las empresas aprovechar el valor de sus datos", añadió Port. "Empresas de todos los tamaños, en todas las geografías y sectores, recurren a Boomi y a nuestro amplio ecosistema para resolver con éxito retos como estos, de forma rápida y sencilla."

La red mundial de Boomi de más de 800 socios, entre los que se encuentran Accenture, Capgemini, Deloitte, SAP y Snowflake, así como los tres mayores proveedores de la nube -Amazon Web Services, Google Cloud y Microsoft- han contribuido a impulsar el rápido crecimiento de los clientes de la empresa, ya que la demanda de conectividad inteligente y automatización sigue acelerándose.

La plataforma de integración de Boomi, nativa de la nube y de nivel empresarial, se adapta a los despliegues más grandes de los clientes, procesando recientemente más de un billón de documentos y 65 mil millones de integraciones, lo que permite a las empresas unificar rápida y fácilmente todos sus ecosistemas digitales. Al conectar datos y sistemas en entornos digitales híbridos, las organizaciones pueden romper los silos empresariales, liberar el poder de los datos y agilizar los flujos de trabajo para servir mejor a los clientes, empleados y socios.

Como pionera de la iPaaS basada en la nube, la plataforma Boomi AtomSphere sirve como columna vertebral de la innovación en las organizaciones, ahorrando miles de horas de tedioso desarrollo y acelerando el tiempo de obtención de valor al tiempo que aborda los imperativos de la transformación digital. Boomi cuenta con una creciente comunidad de usuarios de más de 100.000 miembros y uno de los mayores conjuntos de integradores de sistemas globales (GSI) en el espacio iPaaS. Posicionada como líder en el Cuadrante Mágico™ de Gartner® para plataformas empresariales como servicio (EiPaaS)2 durante ocho años consecutivos , la empresa ha recibido recientemente el Gold Globee® Award en la categoría de Plataforma como Servicio (PaaS), y ha cosechado numerosos premios por ser un empleador de elección, incluyendo una reciente inclusión en la lista de Inc. Magazine's Best Workplaces .

Advertencia de Gartner:

Gartner no respalda a ningún proveedor, producto o servicio descrito en sus publicaciones de investigación y no aconseja a los usuarios de tecnología que seleccionen únicamente a los proveedores con las calificaciones más altas u otra designación. Las publicaciones de investigación de Gartner consisten en las opiniones de la organización de investigación de Gartner y no deben interpretarse como declaraciones de hecho. Gartner renuncia a toda garantía, expresa o implícita, con respecto a esta investigación, incluyendo cualquier garantía de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular. GARTNER y Magic Quadrant son marcas registradas y marcas de servicio de Gartner, Inc. y/o sus afiliados en los Estados Unidos e internacionalmente y se utilizan aquí con permiso. Todos los derechos reservados. Nota: Boomi fue reconocido como Dell Boomi desde 2014 hasta 2019.

1 La mayor base de clientes entre los proveedores de iPaaS

2 Gartner, Magic Quadrant for Enterprise Integration Platform as a Service, Eric Thoo, Keith Guttridge, Bindi Bhullar, Shameen Pillai, Abhishek Singh, September 29, 2021

