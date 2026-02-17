Buzbee律师事务所代表John Doe # 1对Ramón Ayala y Sus Bravos del Norte乐队提起诉讼，价值2500万美元

休斯顿2026年2月17日 /美通社/ -- 由律师Tony Buzbee和Crystal Del Toro领导的Buzbee律师事务所代表John Doe # 1对Ram ón Ayala y Sus Bravos del Norte 乐队提起性侵犯诉讼。 Ramón Ayala y Sus Bravos del Norte （ “乐队” ）是墨西哥地区音乐史上最著名和最具影响力的音乐团体之一。 乐队成立于20世纪70年代初，赢得了国际赞誉、多项格莱美奖，并在美国、墨西哥和拉丁美洲获得认可。 该组织的创始人、被告Ramón Ayala被广泛称为“手风琴之王”。

此案由乐队巡回支持人员之一的John Doe # 1代理提起。 根据诉讼， John Doe # 1多次遭到性侵犯。 Tony Buzbee表示：「我处理了一些美国规模最大、最引人注目的性侵犯案件。 我从未见过这种情况下被指控的行为。 这是我见过的最令人震惊、最令人发指的作品。 必须采取一些措施来阻止这种情况，我们打算这样做。”

此案目前正在伊达尔戈县州法院备案；它要求赔偿超过$ 2500万。

Buzbee律师事务所位于德克萨斯州休斯顿市中心，位于德克萨斯州最高建筑的顶层。 该公司参与了美国最引人注目的性侵犯案件，并为其客户追回了超过100亿美元的$。

联系信息：

