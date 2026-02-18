The Buzbee Law Firm 代表化名 John Doe 一號的當事人，入稟控告 Ramón Ayala y Sus Bravos del Norte 樂團性侵，要求賠償 2,500 萬美元

侯斯頓2026年2月18日 /美通社/ -- The Buzbee Law Firm 由律師 Tony Buzbee 及 Crystal Del Toro 帶領下，日前代化名 John Doe 一號的當事人入稟法院，控告 Ramón Ayala y Sus Bravos del Norte 樂團性侵犯。 Ramón Ayala y Sus Bravos del Norte（「樂團」）在墨西哥地方音樂歷史中，地位舉足輕重，是極具影響力的知名樂隊。 樂團早於 1970 年代初成立，多年來屢獲格林美獎項，在美國、墨西哥及拉丁美洲享負盛名。 樂團始創人亦即被告 Ramón Ayala 有「手風琴之王」美譽。

本案申訴人 John Doe 一號，曾是樂團隨行支援團隊成員。 根據訴訟文件，John Doe 一號曾多次受到性侵。 Tony Buzbee 稱：「我曾處理美國多宗轟動一時的重大性侵案， 但從未遇過像本案這樣的行徑。 這是我見過最嚴重與荒謬的案例，實在令人髮指。 此等行徑絕不能姑息，我們定當挺身而出，遏止歪風。」

案件現正於伊達爾戈縣州法院審理，索償金額逾 2,500 萬美元。

The Buzbee Law Firm 律師事務所設於德州侯斯頓市中心，辦公室位於全德州最高大樓的頂層。 該律師事務所曾處理美國多宗矚目性侵案件，為客戶追回超過 100 億美元的賠償。

查詢：

律師 Tony Buzbee：[email protected]；713-223-5393（英語）

律師 Crystal Del Toro：[email protected]；713-223-5393（西班牙語）

THE BUZBEE LAW FIRM