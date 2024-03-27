Bybit расширяет горизонты торговли с помощью опционов Solana

ДУБАЙ, ОАЭ, 28 марта 2024 г. /PRNewswire/ -- Bybit, одна из трех крупнейших по объему торгов криптобирж в мире, с гордостью сообщает о внедрении опционов Solana (SOL) на свой молниеносно быстрой платформе. Сегодня Bybit является одной из двух единственных площадок, предлагающих этот продукт.

Это новое дополнение расширяет предлагаемые Bybit опционы, которые уже включают Bitcoin (BTC) и Ether (ETH). Начиная с сегодняшнего дня, трейдеры могут исследовать целый спектр новых стратегий, включающих опционы SOL, расширяя свои возможности торговли и потенциал получения прибыли.

Bybit Expands Trading Horizons with Solana Options

Опционы SOL на платформе Bybit открывают двери для инновационных стратегий торговли. Будь то получение дохода за счет покрытых колл-опционов SOL или использование защитных пут-опционов для защиты инвестиций, возможности сегодня шире, чем когда-либо.

Опционы Solana на платформе Bybit обеспечены особыми функциями, предназначенными для расширения возможностей трейдеров, включая целостную торговлю в рамках единого торгового счета (UTA) Bybit. На платформе Bybit также предлагаются высоколиквидные бессрочные контракты SOL, обеспечивающие минимальные возможные затраты на хеджирование.

«Как одна из двух единственных площадок, в настоящее время предлагающих опционы SOL, мы ожидаем, что рыночный потенциал опционов SOL достигнет половины объема опционов ETH, отражая распределение, наблюдаемое в бессрочных контрактах, — сказал Hao Yang, head of financial products в компании Bybit. Опционы SOL с расчетами в USDC предназначены для удовлетворения потребностей держателей спотовых токенов SOL, которые хотят хеджировать свои риски, а также тех, кто ищет новые способы торговли и управления рисками по разным активам».

#Bybit / #TheCryptoArk

О компании Bybit

Bybit — одна из трех крупнейших по объему сделок криптовалютных бирж с 20 млн пользователей, основанная в 2018 г. Компания предлагает профессиональную платформу, где инвесторам и трейдерам доступен сверхбыстрый механизм сопоставления, обслуживание клиентов в режиме 24/7 и поддержка сообщества на разных языках. Компания Bybit гордится тем, что она является партнером действующего чемпиона Формулы-1 среди конструкторов и пилотов: команды Oracle Red Bull Racing.

За подробной информацией обращайтесь в Пресс-центр Bybit.

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